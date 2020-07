Wegen Corona draussen statt drinnen: Heute startet das Poolbar-Festival in Feldkirch als reines Open Air

Das Poolbar-Festival in Feldkirch findet vom 23. Juli bis 30. August immer mittwochs bis samstags ab 17 Uhr statt. Jeden Mittwoch steht ein Quiz auf dem Programm, am Donnerstag gilt das gesprochene Wort in Form von Slams und Lesungen, am Freitag und Samstag sind Konzerte zu hören. Jeden Sonntag gibt’s zudem einen Brunch mit Live-Jazz ab 11 Uhr sowie einen Day Dance ab 14 Uhr. Die meisten Anlässe sind kostenlos. Eine Reservierung unter wird dennoch empfohlen, da die Kapazität begrenzt ist und allen Gästen ein nummerierter Bereich zugewiesen wird.