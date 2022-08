Klassische Musik Kulturpower total: Was macht das Lucerne Festival so einzigartig? Luzern zeigte seine ganze Festival-Power: Anne-Sophie-Mutter, grosse Orchester, Strassenmusik und neue Töne. Musik und Kultur aus allen Poren. Roman Kühne Jetzt kommentieren 28.08.2022, 16.54 Uhr

Geigenstar Anne-Sophie Mutter, begleitet vom Lucerne Festival Contemporary Orchestra. BIld: Priska Ketterer

Der Gegensatz könnte grösser nicht sein. Vor zwei Wochen war ich am Grafenegg Festival. Dort hielt ich eine Einführung zur Oper «Fidelio» von Ludwig van Beethoven. Grafenegg ist ein kleines Juwel. Es hat ein Schloss, einen traumhaften Park, eine spektakuläre Bühne im Freien und einen Konzertsaal als Schlechtwettervariante. Daneben gibt es – nichts.

Eine Stunde vor Wien gelegen, total im Grünen, pilgern die Besucher ausschliesslich hin, um Musik zu hören und die Landluft zu geniessen. Dies führt zu einer starken Fokussierung. Meine beiden Einführungen verfolgten jeweils über 500 Interessierte – sonst gibt es ja wenig zu tun.

Kulturschock und Weltstars wie Anne-Sophie Mutter

Besucht man danach ein Wochenende am Lucerne Festival, wird man fast erschlagen. Klassik, Kunst, Jazz, Strassenmusik und Performance überfallen den Gast mit Erlebnissen und Verführung. Auf kleinstem Raum, wie in Grafenegg. Aber pulsierend und allumfassend. Woher kommt dieses Fülle? Wie schafft es die kleine Schweizer Stadt mit gerade 80’000 Einwohnerinnen und Einwohnern kulturell dort zu sein, wo sie ist?

Als erstes fallen die Weltstars auf. Dies ist aber nichts spezielles. Kein grösseres Festival kommt ohne sie aus. In Grafenegg war es der Tenor Jonas Kaufmann. In Luzern ist es am Samstag Anne-Sophie Mutter, begleitet vom Lucerne Festival Contemporary Orchestra. Die Künstlerin spielt jedoch nicht eines der grossen Violinkonzerte. Sie – ja man kann es sagen - zelebriert die Uraufführung von «Air für Violine und Orchester» von Thomas Adès, der selber am Pulte steht.

Wie sich ihre Violine immer stärker aus dem grossen Orchester schält, ist grossartig. Der Ton, konzentriert und frei zugleich. Das Stück ist wie geschaffen für die Geigerin. Ihren singenden Klang, der selbst in oberster Höhe noch Wärme findet. Die gleiche Nacht bringt noch drei andere Stücke der jüngeren Moderne. Vor allem die hart, rasch und expressive gespielte 3. Sinfonie von Witold Lutosławski reisst das Publikum von den Sitzen.

Das Publikum macht mit

Ist dies ein entscheidender Faktor: Das Festival setzt nicht nur auf Vergangenes, sondern pflegt explizit aktuelle Musik. Und das Publikum macht mit. Im Konzertsaal des KKL sind es rund 1300 Besucher. Am Samstagmorgen, im optisch überzeugenden Salquin Saal, immerhin 90 Personen. Vom «ensemble recherche» mit viel Leben, Akzenten und klarer Zeichnung gespielt, werden die dissonanten Stücke eines Helmut Lachenmann (Streichtrio «Mes Adieux), Wolfgang Rihm («Chiffre IV) oder Dieter Ammann («Gehörte Form) auch für Laien verständlich mit Leben gefüllt.

Auch dies hebt die Stadt Luzern von den anderen, eher ländlicheren Festivals wie Gstaad und Verbier ab: Der Salquin Saal der Musikhochschule wurde erst vor zwei Jahren eingeweiht. Während Corona wurden – wohl einmalig in der Schweiz – drei hochwertige Konzertsäle in der Musikhochschule und einer im Probehaus des Luzerner Sinfonieorchesters eröffnet.

Dabei bespielt das Lucerne Festival jetzt schon die halbe Stadt. Kaum tritt man aus dem KKL ist man von den südamerikanischen Rhythmen des Strassenfestivals umgeben. Oder: im Alten Krematorium war am Freitag ein musikalischer Spaziergang des Luzerner Theaters geplant. Dieser musste allerdings wegen des Unwetters abgesagt werden.

Manchmal fehlt noch ein Quäntchen Risiko

Ein weiterer Erfolgsfaktor: Dieter Ammann ist nicht nur ein entscheidendes Scharnier beim Lucerne Festival Contemporary Orchestra, er lehrt auch an der Hochschule Luzern. Die Musik ist hier nicht nur eine Festivalfliege. Die Lucerne Festival Strings und das Luzerner Sinfonieorchester sorgen ganzjährig für hochstehende Konzerte im KKL. Mit internationalem Anspruch.

Die Strings waren zum Beispiel im Eröffnungsjahr der Elbphilharmonie als einziges Ensemble zwei Mal eingeladen. Das Luzerner Sinfonieorchester spielte letzte Woche auch am Grafenegg Festival. Mit demselben Programm setzen sie auch am Freitag ein Ausrufezeichen. Gross im Klang und homogen in den Details bringen sie eine attraktive 6. Sinfonie von Pjotr Tschaikowsky. Doch fehlt manchmal noch das letzte Quäntchen Risiko, um aus der Qualität ein Ereignis zu machen.

Weltweite Starorchester und David Hockney

Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es, die für das Lucerne Festival typische Dichte von internationalen Ensembles. Am Sonntag ist es das Mahler Chamber Orchestra, welches mit der Geigerin Isabelle Faust und dem Bratschist Antoine Tamestit einen historisch-lebendigen Mozart spielt. Dann übernimmt das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia die Klinke, mit einem Abendprogramm von Gioachino Rossini bis Rimsky-Korsakow.

Ist man überdrüssig der vielen Musik, kann man gleich mit der Kunst weitermachen. Einfach ein Knopf gedrückt und man findet sich im Luzerner Kunstmuseum im vierten Stock des KKL, wo mit dem leichten und farbigen David Hockney eine weiterer Höhepunkt wartet. Zu allem «Überfluss» findet am Samstag auch noch die «Kunsthoch» statt, ein Showlaufen der Luzerner Museen mit Gratiseintritt in über 30 Ausstellungsräumen. Kulturpower total.

