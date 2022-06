Oh schöne, neue Meta-Welt! Diese Affen machen Ärger

Was ist NFT? Oh schöne, neue Meta-Welt! Das digitale Metaversum hält physisch Einzug in New York Obschon der Markt dafür komplett eingebrochen sich, feiert sich die NFT-Industrie am Times Square an einer Art Messe und Konferenz. Susanna Petrin, New York Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

NFT.NYC: Eine Art Messe oder Konferenz der NFT-Zunft in New York. Noam Galai / North America / Getty Images

Ein Lieferwagen, eingekleidet in flackernde Bildschirme, verbreitet via Lautsprecher seine Botschaft: «Meine amerikanischen Mitbürger, wählt Nixon zum Präsidenten des Metaversums!» Ausgerechnet der schmachvoll zurückgetretene Richard Nixon? Posthum? Das fragt sich auch nur eine 47-jährige Oma der realen Welt. Im virtuellen Meta­versum ist Nixon ein Künstler, der mittels eines Algorithmus 10 000 digitale Clowns namens Crookz erschaffen hat.

Der Lastwagen ist eines von vielen lauten, grellen Fahrzeugen, die um den ohnehin schon lauten und grellen Times Square kreisen. Hier findet diese Woche die NFT.NYC statt, das gemäss Selbstdeklaration wichtigste Jahresereignis der NFT-Zunft, eine Art Messe und Konferenz in einem. Die Propagandisten digitaler Parallelwelten buhlen um die Besucher; draussen mit fahrender Werbung, drinnen an Ständen, Vorträgen und mit billigen Bhaltis.

Was sind NFTs? Noch ­versteht das kaum jemand

Der Anlass hat vor vier Jahren mit rund 200 Teilnehmern begonnen, heuer besuchen ihn bereits 15 000 Personen. Es ist immer noch ein kleiner, hoch spezialisierter Kreis Eingeweihter, der aber rasch wächst. Der ty­pische NFT.NYC-Besucher ist männlich, etwa 27 Jahre alt, baut ein Start-Up auf, sucht nach Sponsoren und trägt ein T-Shirt mit seinem Firmenlogo. Das günstigste Ticket für die «NFT.NYC» kostet 599 Dollar.

Eintritt ins Metaversum erhält nur, wer etwas kauft oder verkauft. Zum Beispiel eines dieser – gemäss Oma-Geschmack sehr hässlichen – Digitalwesen. Die Crookz, sowie die bekannteren Bored Apes und Cryptopunks, sind so genannte NFTs (non-fungible Tokens) der Unterkategorie PFP (Profilbilder).

Was sind NFTs? Er sei so froh, dass er hier von lauter Menschen umgeben sei, denen er das nicht zu erklären brauche, sagt ein VIP-Sprecher. Bald wird der Begriff wohl allen so geläufig sein wie Facebook oder Google, doch noch versteht ihn kaum jemand. NFTs sind digitale Dateien mit aufwändig verschlüsseltem Echtheitszerti­fikat. Dank der Blockchain-Technologie, auf der auch Kryptowährungen basieren, können digitale Datensätze, etwa Bilder, dezentral gespeichert und als Original ausgewiesen werden. Jegliche Kopien sind rasch als solche entlarvt – und nichts wert. Diese Technologie hat vor wenigen Jahren ein grosses Problem der digitalen Kunstwelt gelöst.

2021 stiegen die Preise für solch digitale Unikate rasant in die Höhe. Cryptopunks wurden für bis zu 11,8 Millionen Dollar pro Köpfchen gehandelt, Christie’s versteigerte eine Collage des Künstlers Beeple für 69 Millionen Dollar. Tausende versuchten, mit ähnlichen Projekten Geld zu machen. Einigen gelang das sogar. Doch seit wenigen Monaten hat der Hype sich ins Gegenteil verkehrt: Die Kryptowährungen, an welche die meisten NFTs gebunden sind, haben um über 50 Prozent an Wert verloren.

Es mag Sommer sein auf der Nordhalbkugel, im Metaversum herrscht kältester Winter. Umso erstaunlicher ist der vorherrschende Optimismus an der NFT-Messe. «Das wird wieder aufwärts gehen, ich habe schon ähnliche Tiefphasen erlebt», sagt etwa Bobby Singh, dessen Firma Nifty Sky virtuelles Land auf Planeten von Mars bis Venus verkauft. Gerade jetzt sei eine gute Zeit, günstig einzukaufen.

Dass die Unternehmer nicht aufgeben wollen, kann man verstehen. Aber nervtötend ist die Selbstbeweihräucherung der Branche: Auf den vielen Bühnen loben die Auftretenden sich gegenseitig – oder gleich selbst. Keine Moderatorin, kein Moderator stellt auch nur eine einzige kritische Frage. Dazu geben die meisten Sprecher geschwätzig Gemeinplätze von sich. Die meisten im Zuschauerraum sind davon enttäuscht.

Alle möchten mit NFTs irgendwie Geld machen

Lohnender, als sich die Vorträge anzuhören, ist es, mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Fast egal, wen man anspricht, jede und jeder verfolgt ein interessantes oder zumindest merkwürdiges Projekt. Da ist Matteo Gamberale aus Italien, der via App Kindern beibringt, was es bedeutet, seine Daten preiszugeben, und wie sie mit jenen, wenn schon, Geld machen können. Oder da ist Maksym Naboka aus der Ukraine, der frei kombinierbare NFT-Accessoires für Figuren in Games verkauft, wie bei Barbiepuppen. An einem Brunch erklärt die schwedische Sitznachbarin Leni Andronicos, dass sie eine Weltneuheit lanciere: Eine App namens Logcast, die es erlaube, seine Gedanken spontan als NFT-Audiodatei aufzunehmen – und für einen selbstgewählten Preis mit anderen zu teilen. Die eigenen Gedanken werden jetzt also auch zur Ware? «Ja», antwortet sie strahlend, «ist es nicht genial!»

Die Kommerzialisierung von restlos allem ist die Haupteigenschaft des Metaversums. Man verkauft die eigene Grossmutter nicht direkt, aber ein NFT von ihr. Alle möchten mit NFTs irgendwie Geld machen. Er finde es skurril, dass in diesem Abwärtsmarkt weiterhin die klassische Goldgräbermentalität vorherrsche, sagt Magnus Resch, der sich auf die Schnittstelle zwischen Kunst und Ökonomie spezialisiert hat: «Jemand hat Gold gefunden, also reise ich auch in den Westen.» Wie man mit NFTs wirklich auf Gold stossen könne, dazu hat Resch hat ein Handbuch geschrieben, das Ende Monat erscheint. Er ist überzeugt, dass ein grosser Teil der NFTs Schrott sei, aber er glaubt an das Potenzial der Technologie dahinter.

Derzeit überwiegen Anwendungen bei Computerspielen. Spass haben ist legitim, aber wo bleibt der Nutzen der meist energieintensiven NFTs fürs Gemeinwohl? Eine Messe-­Begegnung mit zwei Frauen stimmt da hoffnungsvoll: Asya Abdrahman und Adrian Bello haben mit auf einer CO2-neutralen Blockchain diverse DAOs gegründet: dezentrale, autonome Organisationen. Wer Geld für eine Sache spendet, ist Mitinhaber; über wichtige Entscheide wird abgestimmt. Alles ist transparent.

Spielereien zum Nutzen der Ärmsten

Mit ihren DAOs setzen die beiden Frauen sich für Minderheiten ein, etwa für Obdachlose, die via App eine dezentrale Bank nutzen. Auch Kulturgüterschutz ist eine Anwendungsmöglichkeit: Wer etwa den virtuellen Teil einer Tropfsteinhöhle in Mexiko kauft, wird Schützer derselben. Denkbar wäre auch der Verkauf von NFTs, um investigativen Journalismus zu unterstützen.

«Die Affen machen nur Ärger», spielt Asya Abdrahman auf den Reichenclub der Bored Apes an, deren Macher derzeit der rassistischen Bildsprache beschuldigt werden. In den reichen Ländern könne man es sich leisten, «diese Technologie für Spielereien zu nutzen», sagt Asya Abdrahman. In der Dritten Welt dagegen würde sie immer öfter zum Nutzen der Ärmsten fruchtbar gemacht: «Wenn du brennst, musst du viel schneller handeln!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen