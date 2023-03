Kommentar Der wahre Grund, warum SRF eine Late-Night-Lady braucht Die Debatte um strukturellen Sexismus bei der Deville-Nachfolge zielt am eigentlichen Problem vorbei. SRF hat in der Comedy vor allem eines: den Mut verloren. Deborah Stoffel Jetzt kommentieren 03.03.2023, 12.07 Uhr

Late-Night-Host Dominic Deville tritt mit der Frühlingsstaffel bei SRF ab. Seine Nachfolge hat mitten in eine Geschlechter-Kontroverse geführt. SRF/Valeriano di Domenico

Was haben Trevor Noah, Jimmy Kimmel und Seth Meyers gemeinsam? Richtig: Es sind allesamt Männer. Die Late-Night-Szene in den USA wird auch im Jahr 2023 von Männern dominiert. Das, obschon Sendungen wie Saturday Night Life seit bald 50 Jahren Talent um Talent hervorbringen, darunter auch viele Frauen.

Ist diese Disbalance ein Beleg für strukturellen Sexismus in der Branche oder das Spiegelbild einer Szene, die in der Breite noch immer eine Männerdomäne ist? Dieselbe Frage stellt sich auch in der Schweiz, seit die Komikerinnen Patti Basler und Lara Stoll Kritik am SRF geübt haben. Der Vorwurf: Bei der Wahl des neuen Hosts der Sonntagabend-Comedy-Show stünden mit Stefan Büsser, 37, Patrick «Karpi» Karpiczenko, 37, und Gabriel Vetter, 40, nur Männer in der engeren Auswahl.

Was man als branchentypisches Gezänk abtun könnte, lässt tief blicken – in die gequälte Seele des SRF. Eilig haben die Sendungsverantwortlichen die Komikerinnen zu einer Aussprache eingeladen und eine Medienmitteilung verschickt. Demnach soll der Austausch mit der Szene institutionalisiert und geprüft werden, wie im Sende-Slot am Sonntag mehr Diversität möglich ist. Auch will SRF in der Comedy-Redaktion gezielter Frauen rekrutieren, um das «strukturelle Ungleichgewicht» zu beheben.

Der Aktivismus dokumentiert den Stellenwert, den Diversität am Leutschenbach hat. Das Thema wurde von oben verordnet und wird – wie immer bei der SRG – zu aller erst institutionell verfolgt: Es gibt ein Diversity-Board, ein Projekt «Chance 50:50» und so fort. Der Late-Night-Entscheid, steht in der Mitteilung, werde von einem «Gremium mit hohem Frauenanteil» gefällt.

Vielfalt ist sicher ein sinnvoller Auftrag für öffentlich rechtliche Medien, und SRF nimmt ihn auch wahr. Über alle Sendeplätze zählt es rund 20 Comedy-Formate, die auch Komikerinnen Raum geben. Was experimentell klingt, ist am Ende doch vor allem eines: Mainstream, um nicht zu sagen Wertekonformismus.

Mit der Halbierungsinitiative im Nacken hat die SRG vollends der Mut verlassen. Gesucht wird der kleinste gemeinsame Nenner. So erklärt SRF seine Shortlist der Hosts mit einer Zielgruppenbefragung. Gefälligkeit ist oberstes Prinzip. Gerade für Comedy ist das Gift. Frank Baumanns «Ventil» – heute undenkbar.

Eine Late-Night-Lady mit Ausstrahlung wäre nicht zuletzt ein demonstrativer Schritt aus dieser Enge. Pech fürs SRF, dass Hazel Brugger, dieses Jahrhunderttalent, schon vor Jahren aus der Schweiz herausgewachsen ist. Aber es gäbe ja doch ein paar andere Namen.

Wer immer letztlich den Slot übernimmt, ob Mann oder Frau, wird es ohnehin schwer haben. Comedy ist ein Alles-oder-nichts-Geschäft mit internationaler und TikTok-Konkurrenz. Und sie ist teuer. Schon «Deville» war notorisch unterfinanziert. Das SRF sollte sich nicht mit Diversity-Zielen aufhalten, sondern sich der Frage stellen: Kann das unsere Zukunft sichern, mit wenig Geld nichts zu wagen?