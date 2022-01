Vorschau 2022 Theater ohne Worte, vergessene Künstler oder Comic-Kosmos: Zehn Ostschweizer Ausstellungen für die Agenda Die Museen der Region haben für 2022 attraktive Schauen zusammengestellt. Hier die ultimative Auswahl zum Vormerken und Nichtverpassen. Christina Genova Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Die Vielfalt an Ostschweizer Ausstellungen ist 2022 gross. Von oben links nach unten rechts: Ilona Ruegg (Kunsthalle Arbon), Martha Haffter («Gelobt, gepriesen, vergessen» Kunstmuseum Thurgau), 50 Jahre Mummenschanz (Historisches und Völkerkundemuseum St.Gallen), M.S. Bastian und Isabelle L. («Pulpokosmos» Kunsthalle Wil) Bildercombo: Christina Brunner

Die Ostschweiz ist reich an Museen. Ein Blick in die Vorschauen zeigt, dass die Ausstellungshäuser 2022 trotz Pandemie abwechslungsreiche Programme zusammengestellt haben. Die folgenden zehn Ausstellungen wecken die Vorfreude auf inspirierende Museumsbesuche.

Aus der Serie: «La dame au crâne rasé», 1977/78 von Manon. Bild: PD

Endlich kommt sie, die Ausstellung in der Fotostiftung Schweiz in Winterthur, welche das fotografische Werk der gebürtigen St.Gallerin Manon würdigt. Geplant war sie auf den 80. Geburtstag der Künstlerin 2020, dann kam Corona. Am 19. Februar startet «Einst war sie ‹La dame au crâne rasé›». Der Titel bezieht sich auf die legendäre Serie von Selbstporträts von 1977/78, die Manon mit kahlrasiertem Schädel, androgyn und sexy, verletzlich und cool zeigen. In ihrer Kunst geht es um Schönheit und Verletzlichkeit, existenzielle Fragen und Ängste.

Hans Schweizers jüngere Zeichnungen und Bilder entstehen mit einem Farbton oder zwei Farbtönen. Bild: PD

Der Ausserrhoder Künstler Hans Schweizer wird im Mai 80 Jahre alt. Als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk beginnt am 27. Februar im Kunstzeughaus Rapperswil-Jona die Ausstellung «Hier und anderswo». Schweizer wuchs in Wattwil auf und lebte in St.Gallen, Paris, Toronto, Zürich und Berlin. Die Retrospektive zeigt ihn als sensiblen Beobachter der Krisen und Unstimmigkeiten dieser Welt. Ein Konvolut von Werken aus den 1980er-Jahren wird zum ersten Mal gezeigt.

Hans Krüsi bemalt den Velowagen der Appenzeller Bahnen. Bild: Siegfried Kuhn

Hans Krüsi (1920–1995) zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Künstlern der Ostschweiz. Er bemalte nicht nur Servietten und Milchkartons, sondern 1992 im Auftrag der Appenzeller Bahnen auch einen Velowagen. Im Zentrum der Ausstellung «Krüsi am Zug» (6. März bis 10. Juli) im St.Galler Museum im Lagerhaus stehen diese Tafeln mit Darstellungen des Appenzellerlandes.

Eine Flicksocke von 1942 aus der museumseigenen Sammlung. Bild: PD

Reparieren war einst eine existenzielle Notwendigkeit. Heute ist das Upcycling und Recycling wieder im Trend. Das Museum Appenzell greift ab dem 12. März das Thema auf in der Ausstellung «Geflickt. Vom Wiederherstellen und Reparieren». Präsentiert wird ein breites Spektrum an geflickten Dingen.

Buchcover von 1984. Bild: PD

Im Herbst wird Roland Scotti, der Kurator der Kunsthalle Ziegelhütte und des Kunstmuseums Appenzell, pensioniert. Zuvor verabschiedet er sich mit einer Ausstellung, die sich über beide Häuser erstreckt. Der Titel «R.A.W. or the Sirens of Titan» ist inspiriert von Kurt Vonneguts gleichnamigem Science-Fiction-Roman von 1959. Scotti hat zehn Künstlerinnen eingeladen, sich Gedanken darüber zu machen, ob wir uns in einer Schwellenepoche befinden.

Die Installation Pulpokosmos, demnächst in der Kunsthalle Wil. Bild: PD

Der Kosmos der Bieler M.S. Bastian und Isabelle L. ist überbordend und bewegt sich zwischen Kunst und Comic. Oft sind es eigentliche Wimmelbilder, die auch in den Raum ausgreifen. Eine Installation zwischen Geisterbahn, Musée intime und innerer Reise hat das Künstlerpaar für die Kunsthalle Wil geplant. Sie ist ab dem 10. April zu sehen.

Mummenschanz wird zum 50-jährigen Bestehen mit einer Ausstellung gewürdigt. Bild: Hansjörg Sahli

Die in Alt­stätten beheimatete, weltbekannte Theater­gruppe Mummen­schanz gibt es 2022 seit 50 Jahren. Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen zeigt deshalb zum Jubiläum ab dem 14. April eine grosse Retro­spektive. Mummenschanz kommt bei ihrem poetischen und humorvollen Maskentheater ohne Worte, Musik und Bühnenbild aus.

Gasfabrik von Ignaz Epper (1920). Bild: PD

Welcher Künstler, welche Künstlerin träumt nicht vom ewigen Ruhm? Die Realität sieht jedoch anders aus, und viele Kunstschaffende geraten nach ihrem Tod in Vergessenheit. Das Kunstmuseum Thurgau entreisst ab 1. Mai einige davon diesem Schicksal, darunter auch die Frauenfelderin Martha Haffter, Ignaz Epper oder Emma Bindschedler und stellt sie in der Ausstellung «Gelobt, gepriesen, vergessen» vor.

Ilona Ruegg bei ihrer Einzelausstellung im Kunstzeughaus Rapperswil 2013. Bild:Urs Jaudas

Unvergessen sind die beiden mit silbernen Hauben überzogenen Autos, welche Ilona Ruegg 2019 in einer Kaverne bei Sargans in der Ausstellung «Unter Tag» hat fahren lassen. Die Rapperswiler Künstlerin hat nun ab 29. Mai in der Kunsthalle Arbon Gelegenheit, noch mehr von ihrem Können als Plastikerin zu zeigen.

Der Bildhauer Roman Signer stellt mit seiner Frau Aleksandra Signer und seiner Tochter Barbara Signer aus. Bild. Michel Canonica

Ein weltweit renommierter Bildhauer ist auch der St.Galler Roman Signer. Im Rahmen der Ausstellung «On On Kawara» in der Kunstzone der Lokremise St.Gallen stellt er ab dem 27. August zum ersten Mal überhaupt mit seiner Frau Aleksandra Signer und seiner Tochter Barbara Signer aus. Die Ausstellung ist eine Hommage an den Künstler On Kawara, der sich dem Thema Zeit widmete.

