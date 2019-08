An der Schubertiade in Schwarzenberg und Hohenems ist ein Konzertflügel Stein des Anstosses.

An der Schubertiade in Schwarzenberg und Hohenems ist ein Konzertflügel Stein des Anstosses.

Glosse Viel Lärm um leise Töne an der Schubertiade An der Schubertiade in Schwarzenberg und Hohenems ist ein Konzertflügel Stein des Anstosses. Bettina Kugler

Besser Bösendorfer oder doch eher Steinway? Starpianist András Schiff hat einen Streit um Klaviermarken entfacht. (Bild: fotolia)

Wehe, wenn auf der Bühne kein Steinway steht. Im Film «Green Book» gibt Tony Lipp, Fahrer des schwarzen Pianisten Doctor Shirley, unmissverständlich den Tarif durch: die Fäuste fliegen. An der Schubertiade in Schwarzenberg und Hohenems werden Flügelkämpfe und anderer Zoff gepflegter ausgetragen: per Mail, im Feuilleton, in Briefen des Geschäftsführers. Ging es häufig um Mist und die Frage, ob ein Bauer ihn absichtlich zu bestimmten Zeiten ausfährt, ist diesmal wirklich ein Flügel Stein des Anstosses. Ein Steinway.

Der Pianist András Schiff mag ihn nicht und hat das, unter anderem in seinen Meisterkursen, so oft bissig angemerkt, dass es ein Journalist publik machte. Für Schiff muss es ein Bösendorfer sein – alles andere sind Klimperkästen, untauglich zu Feinschattierungen im Pianissimo. Zum Eclat freilich kam es, weil Schiff sein Programm für 2020 mit divenhafter Verspätung eingab: Da hatte ein renommierter Kollege bereits die Zusage dafür. Künstlerpech! András Schiff schrieb still und leise seine Kündigung und drosch dabei nicht auf den Steinway ein, sondern stattdessen auf Publikum und Weltklassekünstler, die sich damit zufriedengeben. Ein Heer von Banausen! Franz Schubert, darf man vermuten, hätte im Kreis seiner Freunde, für die er musizierte, irritiert den Kopf geschüttelt.