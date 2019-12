Verleihung grosser St.Galler Kulturpreis: Ein Fest für Martin Schläpfer Alle sind sie gekommen, um den Choreografen Martin Schläpfer zu feiern: Brüder, Verwandte, Primarschulfreunde, Ballett-Promis und Politiker. Schläpfer hat schon viele Preise erhalten, doch dieser sei etwas ganz Besonderes: Eine Würdigung aus der Heimat. Und dann steht eine St.Galler Premiere an. Julia Nehmiz 03.12.2019, 16.55 Uhr

Der St.Galler Choreograf Martin Schläpfer freut sich über den grossen Kulturpreis der St.Gallischen Kulturstiftung. Bild: Ralph Ribi

Da steht er, den riesigen Blumenstrauss in den Händen haltend und die Urkunde. Bravo-Rufe mischen sich in den Applaus. Sichtlich gerührt tritt Martin Schläpfer ans Rednerpult. Nach Würdigungen, Zäuerli, Laudatio und Tanzvorführung ist der Geehrte selber dran. Diese Würdigung aus der Heimat, aus dem St.Gallischen, an diesem besonderen Ort, sie erfreut und berührt ihn.