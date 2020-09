Uraufführung in St. Gallen: Die Eingewanderten sind nie wirklich angekommen In der Lokremise St.Gallen startete die Theatersaison mit der Uraufführung «Die Gastfremden» von Ivna Zic. Martin Preisser 11.09.2020, 18.00 Uhr

Stressiges Möbelpacken im silbernen Overall: Die Schauspielenden in Ivna Zics «Gastfremden». Bild: Iko Freese/Theater St.Gallen

«Stellen Sie sich ein Schweizer Theaterstück vor», heisst es zu Beginn der «Gastfremden» der 1986 in Zagreb geborenen Autorin Ivna Zic. Im oberflächlichen Sprachgebrauch würde man sie eine «Seconda» nennen, ein Begriff, den Zic völlig zurecht als schlimme Schubladisierung ablehnt. «Die Gastfremden» werden dann kein «Schweizer Theaterstück», aber eines über ein Stück Schweizer gesellschaftlicher Realität. Es wird ein Abend mit wenig echten Dialogen, einer, an dem sich keine konturierten Figuren entwickeln. Es ist ein Sechser-Ensemble (Franziska Bruecker, Birgit Bücker, Tabea Buser, Tobi Graupner, Christian Hettkamp, Pascale Pfeuti), das gemeinsam über Migration, Einwanderung, Integration und Sehnsucht nach der alten Heimat nachdenkt.

Was sich als Kernthese des Abends erst spät herausschält, ist das Bestreben der Autorin, dass das Thema nicht hermetisch nur in den jeweiligen Familien besprochen werde, sondern sich Befindlichkeiten verschiedener Generationen von Zugewanderten mehr im allgemeinen Bewusstsein wiederfänden. «Wir sollten lauter sein», heisst es im Stück, das auch gegen dieses allzu leichte Kategorisieren von Menschen anspielt, von Menschen, die auch nach Jahren nie wirklich angekommen sind.

Die Inszenierung kommt erst spät auf den Punkt

So richtig auf den Punkt gebracht wird die Intention der «Gastfremden» aber erst ab der zweiten Hälfte des Stücks. Am Anfang wirkt die Inszenierung (Christina Rast) etwa langatmig, wenn die Rahmenhandlung, der Umzug der Eltern in die alte Heimat, allzu lange komödiantisch ausgeschlachtet wird. Es gibt da einen Punkt, wo auch das Blättern in Kindheitserinnerungen vom eigentlichen Thema abzulenken droht.

Immer wieder kommen aus dem Off Regieanweisungen, was man denn gerne hören möchte: Das, was die Eltern denken und fühlen, und das, was sich Eltern und Kinder zu sagen haben. Aus dem «Innenraum» soll das Thema, wie man sich als Eingewanderter fühlt, wann und ob man zur neuen Heimat dazugehört, in den Aussenraum dringen.

«Warum soll das Thema auf der Bühne behandelt werden», wird in der Lokremise gefragt. «Weil es mehr ist als eine intime Geschichte.» Nach vielem Hin- und Hergeschleppe von Umzugskisten, bei dem sich die Schauspielerinnen und Schauspieler auch mal wie gesteuerte Roboter bewegen und sich beim Auseinanderbauen eines Schranks in die Haare kriegen, spürt man eine gewisse inhaltliche Konzentration erst, als alle Kisten auf dem Umzugswagen gelandet sind und die Gespräche nachdenklicher und schärfer auf den Punkt gebracht werden.

Mit den Eingewanderten wird zu selten gesprochen

Einige mediale Einfälle wie Erinnerungsbilder auf der Leinwand oder die Kamera, welche die Schauspielenden live filmt, tragen eher wenig zum Gesamteindruck bei. Gerne lauscht man aber den ruhigen, oft melancholischen Songs von Franziska Bruecker. Dass selten mit Menschen gesprochen werde, die schon lange hier leben, deren Geschichten aber in einem anderen Land begonnen haben, konstatiert die Autorin Ivna Zic und will das mit den «Gastfremden» ändern. Das gelingt der Inszenierung nur teilweise, eben eher zu spät im Verlauf des Stücks. Da hätte man sich gerne einige gute, neue Bilder, Thesen und Befindlichkeiten zum Thema Integration schon ganz am Anfang gewünscht, wo sich die Szene mit dem Ensemble in seltsamen Raumfahrtoveralls doch etwas sehr in die Länge zieht.

Frische Luft in Corona-Zeiten

Der Hintereingang zur Bühne auf die offene Strasse bleibt an diesem Abend zwischendurch lange geöffnet. Da lässt man bewusst frische Luft in den ersten, entspannten St.Galler Theaterabend nach dem Lockdown. Durch diese Tür wandern die Eltern wieder zurück in die alte Heimat. Neue Migranten werden kommen und wieder von vorne anfangen müssen, wenn über das Thema Integration nicht gesamtgesellschaftlich neu nachgedacht wird. Diese nachdenkliche Botschaft nimmt man mit nach Hause.

