Uraufführung in Gonten: Peter Roths milde und mahnende Weihnachtsmusik In Gonten wurde am Samstag Peter Roths neues Weihnachtsoratorium uraufgeführt. Es ist ein sanft komponierter Wunsch nach Frieden. Martin Preisser 08.12.2019, 19.52 Uhr

Peter Roth hat sein neues Weihnachtsoratorium auch selbst dirigiert. Bild: Ralph Ribi

Lüpfig ist das «Stille Nacht» am Anfang von Peter Roths neuem Weihnachtsoratorium. Das Publikum darf gleich mitsummen und mitsingen, wie später immer wieder in den eingeflochtenen Chorälen. Diese Musik spricht unmittelbar an, macht Hörer und Spieler zu einem Ganzen. Peter Roth hat zehn Szenen in elegantem ­Neobarock komponiert, oft mit Volkstümlichem unterlegt. Diese Musik erzeugt ihre Kraft immer wieder daraus, dass sie eine Botschaft übermittelt.