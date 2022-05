Das Sibylle-Berg-Prinzip: wenig Sprache, viel Katastrophe

Untergangsliteratur Das Sibylle-Berg-Prinzip: Du brauchst als Autorin keine Sprache, du brauchst nur Katastrophen Alles wirkt bei ihr forciert bis zum Abwinken. Und doch gehört ihr neues Endzeit-Epos zu den wichtigsten und dringlichsten Romanen dieses Frühlings. Julian Schütt Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Sie ist die Glucke der Nerds und Hacker: Die in Zürich lebende Autorin Sibylle Berg. Bild: Katharina Lüscher

Manchmal gelingt ihr ein gerader oder gar ein perfekter Satz. Es kommt selten vor. Meist hetzt sie uns einfach nur durch ihre Bücher. Das Forcierte ist ihr Prinzip. Sie hat keine Sprache. Einen wild rappenden Sound vielleicht, aber keine Sprache.

Die Autorin lässt die Sätze stehen, wie sie grad herauskommen. Auch Sätze mit null Sinn wie «Es war die Zeit vor irgendwas». Aber Sibylle Berg wäre nicht Sibylle Berg, wenn sie nicht noch einen weiteren Null-Sinn-Satz nachlegen würde: «Es ist immer die Zeit vor irgendwas.»

Ihr Sound hämmert uns lauter Monstrositäten ins Hirn

Das ist der Sibylle-Berg-Sound, der uns dann lauter Monstrositäten, all die Zynismen und Ungerechtigkeiten ins Hirn hämmert. «Brainfuck» nennt sie selbst ihren Erfolgsroman «GRM» im Untertitel. Andere Autorinnen brüten über jedem Wort, ob es wirklich nötig ist. Sibylle Berg nimmt es da weniger genau. Ihr ist ganz offensichtlich egal, ob das, was sie schreibt, hochgradig redundant ist.

Die 59-Jährige will keine Comestibles-Literatur schreiben, die niemand mehr liest. Sie will gelesen und verstanden werden, und ihre Bücher sind Bestseller. Wen kümmert’s, wenn sie Sätze und Gedanken wiederholt wie jenen von der Rüstungsindustrie, die um 1,981 Billionen reicher geworden sei. Hundert Seiten später darf die Rüstungsindustrie abermals um 1,981 Billionen reicher werden. Doppelt gemoppelt schadet nicht, zumindest Sibylle Berg nicht. Sie räumt trotzdem Literaturauszeichnungen ab. Für «GRM» erhielt sie 2019 den Schweizer Buchpreis.

Sie ist die Alarmsirene der deutschen Literatur

Bei ihr wird immer nachgelegt, vor allem beim Alarmistischen. Es ist immer die Zeit vor der ultimativen Katastrophe. Sibylle Berg ist die schrillste Sirene der neueren deutschen Literatur. Wer beim Lesen herunterkommen will, wer bildungsbürgerliche Ruhe, Mass und Stil sucht, wird ihre Literatur entsetzlich finden.

Berg geht von einer Zeit aus, in der niemand mehr schöne Bücher liest. Schon auf den ersten Seiten ihrer Romane sind wir meist in der Endzeit angelangt, wo nur die Reichsten, Mächtigsten, Stärksten noch etwas zu feiern haben.

Konzerne wie Spotify arbeiten an der «Vernichtung» der Musikerinnen

Bei Sibylle Berg gibt’s nicht ein gepflegt separiertes und filetiertes Einzelunheil. Da ist sie Realistin genug, um zu wissen, dass ein Unheil selten allein kommt. Jede Katastrophe jagt die nächste. Also pappt sie in ihren Romanen gleich alle erdenklichen Schreckensszenarien zusammen: Highspeed-Kapitalismus, Klimawandel, Überwachungsstaat, Manipulationstechnologie, Demokratieabbau, Brexit, Menschenrechtsaushöhlung, Machogesellschaft ...

So liess uns der Erfolgsroman «GRM» nach 634 Seiten völlig fertig und ausser Atem zurück. Immerhin gab es damals noch Musik, Grime, «wütende Drecksmusik für Kinder in einem Drecksleben». Im neuen Roman «RCE» haben Konzerne wie Spotify auch die Musik komplett dem Kapitalismus geopfert, an der «Vernichtung» der Musikerinnen und Musiker gearbeitet. Überhaupt jede Kultur zerstört, die diesen Namen verdient.

In Sibylle Bergs Büchern sind wir der Zeit immer voraus, aber nur ein bisschen, sodass es für die Schwarzmalereien doch schon handfeste Belege in unserer Gegenwart gibt. Womit wir bei der grossen Qualität sind: Bergs Romane haben eine gesellschaftlich-politische Dringlichkeit wie nur ganz wenige Bücher, die heute in deutscher Sprache erscheinen.

Oft schimmert ein geiler Drang aufs grosse Ganze durch

Sibylle Berg verliert sich nicht in Nebenschauplätzen, sie verfolgt die problematischen Hauptschlagadern unserer Wirklichkeit, die Hauptantriebe, die «Too big to fail»-Unternehmen. Einverstanden, da schimmert oft jener «geile Drang aufs grosse Ganze» durch, über den der Philosoph und Kulturkritiker Walter Benjamin einst spottete. Doch bei Berg ist das kein Unglück, im Gegenteil: Sie versucht, die Dinge zusammen zu sehen, zu totalisieren durchaus im Sinne Sartres.

Der neue Roman «RCE» setzt «GRM» fort, nur sind wir der Endzeit bedrohlich näher gerückt. Es gibt zu viele Menschen auf der Erde und zu wenige vom Klimawandel unberührte Flecken. Fiese Konzernchefs, skrupellose Milliardäre, korrupte Politiker lassen sich allerhand einfallen, um sich die Orte zu sichern, in denen sie noch angenehm leben können.

Sibylle Berg: «RCE». Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022. 695 Seiten. Bild: zvg

Wir steuern auf ein neues Feudalsystem, eine Zweiklassengesellschaft zu. Immer mehr Menschen bleibt immer weniger zum Leben, während der Kapitalismus einer kleinen Elite zu absurdem Reichtum und absoluter Macht verhilft. Für sie steht fest, dass demokratische Systeme den Kapitalinhabern kaum mehr Vorteile bieten. Demokratie verkommt zur Folklore.

Wenn schon Katastrophe, dann richtig: Mit viel Angst und Wut

Das hat Konsequenzen: Alles Erdenkliche ist privatisiert, selbst Städte und Gesundheitssysteme und sogar das Wasser. Im Gully landen dagegen Soziales, Bildung und Kultur. Arme Kranke kriegen keine Operation mehr, wenn sie nicht zahlen können. Böse Regierungen nehmen den Massen der Betrogenen das Auto weg, der Umwelt zuliebe. Für sich selber bauen die Reichen niedliche Baby-AKWs und kurven im riesigen Elektro-SUV herum.

Die Klimaveränderung hat den Run auf Immobilien in angenehmen Zonen um 300 Prozent wachsen lassen. Die teuersten Gebiete liegen in der Schweiz. Die Deklassierten, also die grosse Mehrheit, können sich kaum noch die Miete für eine Wohnung leisten. Angst und Wut überkommen sie. Bei den Mächtigen ist es die Angst vor Unruhen, und deshalb investieren sie in eine ausgeklügelte Überwachungstechnologie.

Nerds – sie retten bei Sibylle Berg die Welt

Das Heer von erschöpften, ängstlichen, wütenden, todessehnsüchtigen Bürgerinnen und Bürgern oder eher Versklavten ist sich allgemein sicher, «in der letzten aller Zeiten zu leben». Die angstkranke Gesellschaft begünstigt noch das Raunen über den Untergang.

Sibylle Berg ist allerdings die Oberraunerin des Untergangs, den sie uns zugleich facettenreich erklärt, mit Schlaglichtern aus allen Ländern Europas und allen Sparten, von der italienischen Boyband bis zum Direktorium der Schweizer Nationalbank, vom deutschen Lobbyisten im Bundestag bis zur Geheimdienstmitarbeiterin in Den Haag.

Niemand würde jedoch Sibylle Berg lesen, wenn sie nur diese Untergangslitanei im Repertoire hätte, in der erbärmliche Kapitalisten uns Normalsterbliche und den ganzen Planeten vollends ausbeuten und krepieren lassen. Das wäre zu düster und wohl zu bedrohlich.

Deshalb gibt es in ihren Romanen noch die Guten. Es sind die Nerds und Hacker. Sibylle Berg ist ihre Glucke, hegt und pflegt diese Freaks. Gemeinsam kämpft man für die Rettung der Welt. Die Nerds sind weder reich noch gierig nach Geld, vielmehr aufrechte Antikapitalisten. Da der Cyberspace aber immer wichtiger wird, haben sie ein Kapital, das bei den Ausbeutern oft fehlt: digitale Brillanz. Sie sind sogar den Geheimdiensten meist einen Schritt voraus.

Kuschelt die Autorin mit den Hackern

Sibylle Berg hat, wie sie schreibt, über hundert reale Nerds befragt, um zu wissen, was zum Beispiel das Titelwort «RCE» genau bedeutet, nämlich «Remote Code Execution». Gemeint ist ein Angriff, bei welchem Hacker aus der Distanz Befehle ausführen können.

Sie tun das in einem unauffälligen Container, hacken von dort aus Banken, sprengen Börsen, entlarven die kriminellen Machenschaften der Reichen und dokumentieren alles auf ihrer eigenen App, die ebenfalls «RCE» heisst. Das liest sich wie ein Thriller. Sibylle Berg hat zwar keine Sprache, aber effektvolle Plots liefert sie allemal. So treibt sie uns mit viel Drive durch die 695 Seiten ihres neuen Romans.

Wenn die Autorin sich die Rettung der Welt durch Nerds und Hacker erhofft und mit ihnen kuschelt, neigt sie zum Idealisieren. Die junggenialen Digital Natives gelten im Kulturbetrieb allgemein als Sympathieträger. Sie kommen an, besonders bei Alten, die noch Bücher lesen und Theater besuchen, und die es im Übrigen der Jugend überlassen, die Zukunft zu sichern.

