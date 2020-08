«Unter dem Nordlicht»: Ein Luzerner erzählt die Geschichte der Indianer in Kanada Der Historiker Manuel Menrath besuchte abgelegene Indianerreservate in Kanada. Sein Buch über diese Forschungsreisen ist eine spannende Mischung aus Erfahrungsbericht, Geschichtsstunde und facettenreichem Porträt indianischer Kultur. Stefan Welzel 24.08.2020, 17.50 Uhr

Manuel Menrath (Mitte) mit Chief Bart Meekis (links) und Deputy-Chief Robert Kakegamic. Bilder: Manuel Menrath

Etwas unsicher steht der «Wemistogosh» im Türrahmen eines Büros, in dem unter anderem Deputy-Chief Robert Kakegamic auf ihn wartet. Er kann nicht wissen, was nun folgt – und wird am Ende tief berührt sein, wenn Kakegamic vor ihn hinkniet, ihm handgefertigte Mokassins anzieht und ihn anschliessend umarmt. «Wemistogosh» ist der in diesen Breitengraden bei Indianern geläufige Begriff für einen weissen Europäer. Und dass dieser angesichts 400 Jahre unterdrückerischer Kolonialgeschichte bei Indianern negative Assoziationen weckt, dürfte allgemein bekannt sein. Oder doch nicht? Ging gerade Kanada nicht viel humaner mit der Bevölkerung um, die hier seit Jahrtausenden lebt?

In unserem Kulturkreis sind primär die USA und ihre (gewaltvolle) Geschichte bei der Eroberung des Landes im kollektiven Gedächtnis präsent. Die Geschichte Kanadas und seiner Indianer führt im Vergleich dazu ein Schattendasein. Das zu ändern war einer der Gründe, warum der Luzerner Manuel Menrath in seinem Buch mit dem Titel «Unter dem Nordlicht» uns genau diese Geschichte erzählt.

Effektvoller Einstieg

Als Historiker näherte sich der 46-Jährige, der auch als Dozent an der Uni Luzern arbeitet, zunächst mit typisch wissenschaftlichem Ansatz seinem «Gegenstand» an. Über mehrere Jahre hinweg besuchte er immer wieder Nordamerika, zuerst die USA, dann Kanada, um mehr über die Indianer und ihre leidvolle Geschichte sowie ihr Leben heute zu erfahren. 2016, 2017 und 2018 konnte er sodann, über persönliche Kontakte zu Indianern der Cree und Ojibwe, in den Norden Ontarios reisen – logistisch und auch finanziell kein leichtes Unterfangen. Doch Menrath war zu diesem Zeitpunkt bereits überzeugt von seinem Projekt, in der Umgebung der Hudson Bay Indianer zu interviewen und ihre Gemeinschaften (First Nations) kennen zu lernen, die ihm später Stoff für sein Buch liefern würden. Seine Reisen prägten und berührten in dabei derart, dass am Ende eine Arbeit herauskam, die nichts mit einer staubtrockenen wissenschaftlichen Abhandlung zu tun hat. Ganz im Gegenteil.

Menrath beginnt sein über 400 Seiten zählendes Buch mit einer kurzen Zusammenfassung der Geschichte der Indianer seit der Ankunft englischer und französischer Siedler. Und zwar mit den Worten und aus Sicht der Urbevölkerung. Damit bricht der Autor bereits zu Beginn mit dem weitverbreiteten Stereotyp, der europäischen Sicht- und Erzählweise zu folgen. Menrath zieht uns effektvoll hinein in die Kultur der Indianer.

Ein Indianer während einer Zusammenkunft.

Was danach kommt, ist eine sehr persönliche und bildhafte Schilderung seiner ersten Kontaktaufnahmen mit den Indianern. Es sind schöne, unterhaltsame Anekdoten zwischenmenschlicher Begegnungen, die den Leser mit auf Menraths Abenteuer nehmen. Man lernt dabei, wie zentral es für den Forschenden in diesen gesamt neun Monaten sein wird, einfach nur zuzuhören. Und wir lernen Menschen kennen, die oft wortkarg sind, kryptische Antworten geben oder es mit dem westlichen Zeitbegriff nicht so genau nehmen. Aber eben auch Menschen, die ihn als Gast sehr warm und herzlich empfangen, sobald sie merken, wie ernst es Menrath mit seinem Anliegen ist. Es braucht sodann etwas Zeit, um genau aufzufächern, was Kanadas Kolonialpolitik alles angerichtet hat.

Kultureller Genozid

Menrath erläutert diese Makro-Geschichte sehr anschaulich anhand individueller Schicksale. Das führte ihn nicht nur in unzählige Interview-ähnliche Situationen, sondern auch in die Archive und Bibliotheken. Man merkt diesem Buch an, wie viel Recherche dahintersteckt. Menrath setzt Erlebtes und Gehörtes (die Überlieferungsform der Indianer ist überwiegend mündlich) immer wieder gekonnt in Relation mit der «europäisch geprägten Dominanzgesellschaft» und erklärt dem Leser die leidvolle Geschichte eines kulturellen Genozids: von Landnahme, ungünstigen Vertragsabschlüssen, Zwangsassimilierung von Kindern in missionarischen «Residential Schools», Einpferchung in Reservate, über bürokratische Schikanen, finanzielle Abhängigkeit vom Staat und latenten Rassismus bis hin zu einer zaghaften Aufarbeitung dieser Geschichte.

Das First-Nation-Reservat Fort Albany an der James Bay.

In diesem Mittel- und Kernstück tritt der wissenschaftlich vorgehende Historiker hervor. Denn das ist alles sehr detailliert, ohne jedoch langweilig zu werden. Der Autor nimmt sich dabei heraus, nicht immer streng chronologisch vorzugehen, was manchmal ein wenig fahrig wirkt, aber letztlich nur das konsequente Umsetzen eines Konzepts ist. Teilweise wiederholt er sich, um in kleinen Exkursen den entsprechenden Hintergrund noch einmal vor Augen zu führen. Hier dürfte Menrath dem Leser etwas mehr Vertrauen schenken, denn wenn dieser dem Autoren bis dahin gefolgt ist, braucht es diese «Reminder» nicht. Der Rezipient ist längst mit Begeisterung bei der Sache.

Zuversicht und Widerstandsgeist

Bei allen düsteren Kapiteln dieser Kolonialgeschichte, die einen das Buch zwischendurch entsetzt zur Seite legen lassen, widmet Menrath auch der Zuversicht und dem Widerstandsgeist der Indianer ausreichend Raum. Und schildert uns – fast beiläufig und doch eindringlich – die Lebenswelt und Philosophie der First Nations. So war er auch aus Sicht der Indianer der ideale «Wemistogosh» - wie die oben beschriebene Szene zeigt -, um diese Geschichte einem breiteren Publikum näherzubringen.

Manuel Menrath ist mit «Unter dem Nordlicht» ein äusserst facettenreiches Sachbuch geglückt, das sich im Kern zwar auf die Geschichte der Indianer in Kanada konzentriert, aber eben auch sehr viel von zwischenmenschlichen Begegnungen, spirituellen Erfahrungen und einer atemberaubenden Natur erzählt.

«Unter dem Nordlicht – Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land», Galiani-Verlag, Berlin 2020, 480 Seiten (inkl. Glossar und Anmerkungen), ISBN: 978-3-86971-216-1, CHF 35.90. Mehr zum Buch und Bilder aus Kanada unter: www.unterdemnordlicht.de