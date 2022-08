Peter Freiburghaus ist tot, er war unser unheimlicher Patriot

Nachruf Peter Freiburghaus war auf der Bühne und auf der Leinwand der Schweizer, den wir nicht kennen wollen Der Berner Charakterkopf, Regisseur und Autor Peter Freiburghaus ist 75-jährig gestorben. Als Ernst Fischbach vom Komiker-Duo Fischbach brachte er als einer der Ersten das Land ins Stadttheater. Und zwar bevor das Landleben zum Lifestyle wurde. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 17.08.2022, 19.00 Uhr

Charakterdarsteller Peter Freiburghaus erhielt für seine Rolle eines an Alzheimer erkrankten Bauern im Film «Nebelgrind» 2013 den Prix Walo.

Mit 75 Jahren ist er an den Folgen seiner Krankheit gestorben. Ruhig schien er seinem Tod entgegenzusehen, ganz wie der Bauer, der von der Ernte spricht wie vom Ende, weils ein Gesetz der Natur ist. Peter Freiburghaus aus dem bernischen Laupen, Schauspieler, Regisseur, Autor, höchst kreativ und höchst freiheitsliebend, als Charakterdarsteller in seiner Heimat höchst unterschätzt, verkörperte für eine urbane Schweiz den Mann vom Lande. Er machte das Entlebuch salonfähig.

Im Entlebuch lebte seine unnachahmliche Bühnenfigur Ernst Fischbach, griesgrämig und verbiestert, im ewigen Beziehungsgezänk mit seiner Lebens- und Theaterpartnerin Antonia Limacher, das Duo Fischbach. Als Nörgler und Besserwisser schaute Fischbach Ernst dem Stammtisch aufs Maul, machte den Lismer bühnentauglich und schnäuzte sich in die Finger, um das Nastuch zu sparen. So sind sie also, die Schweizer Bauern, Schulhausabwarte und Dorfpolizisten, wussten wir dank der Fischbachs seit 1991. Mit dem Regisseur Paul Weibel erfand das Duo einen entlarvenden Schweizer Spiegel zur Verteidigung der kulturellen Eigenheiten dieses Landes.

«Härdöpfel i de Bschütti» statt «Sex in the City»

Und während in Hollywood «Sex And The City» Quote machte, räumten hierzulande die Fischbachs ab mit ihrem Gegenmotto «Härdöpfel i de Bschütti». Die Fischbach-Saga in unendlichen Teilen wurde alsbald von Deutschland und Österreich als Importprodukt entdeckt. Und natürlich auch vom Zirkus Knie, zwei Mal, 1998 und 2004 ging das streitsüchtige Kunst-Ehepaar mit auf Tournee.

Limacher und Freiburghaus hatten die Chuzpe, in der Stadt vom Landleben zu erzählen, als dieses noch kein Lifestyle war. Als erste einer Reihe von ländlichen Kunstfiguren, wie sie später etwa Simon Enzler interpretierte, trugen sie den Jodel unter der Zunge und den Miststock unterm Herzen.

Dabei hätte Freiburghaus’s Karriere auch ganz anders verlaufen können. In den späten Achtzigerjahren entdeckte ihn der Schweizer Film. Neben Matthias Gnädiger spielte er 1982 in Peter von Guntens «Pestalozzis Berg», er war er im «Tatort» zu sehen und an der Seite von Bruno Ganz im Spielfilm «Brandnacht» von Markus Fischer. Nach nur fünf Rollen wurde er für die Figur eines an Alzheimer erkrankten Bauers im Film «Nebelgrind» mit einem Prix Walo für seine schauspielerische Leistung ausgezeichnet. Doch die Lust an der künstlerischen Freiheit teilt er mit dem jungen Viktor Giacobbo.

Wegbegleiter und Unterstützer von Viktor Giacobbo

Freiburghaus und Giacobbo haben dieselben künstlerischen Wurzeln, der Berner begann in den Achtzigerjahren im Strassentheater «Zampanos Variété», danach traf man sich in der Impro-Truppe «Harul’s Top Service». Diese Gruppe von Chaos-Kellnerinnen und -Kellnern, auch Antonia Limacher stiess im Verlauf dazu, liess ihren Gästen einen besonders schlechten Service angedeihen und hatte zahllose Auftritte in Zwei- bis Fünfsternehotels der ganzen Welt. Als Studium am lebendigen Volkskörper war Freiburghaus’ Top-Beitrag im Gastrobereich für alles Weitere prägend. Nichts schien ihm zu peinlich zu sein im Dienste an seine Gästen.

Später unterstützte Peter Freiburghaus das Unternehmen von Giacobbo, der 2002 mit dem Casinotheater in Winterthur das erste Haus von Künstlern für Künstler eröffnete. Die «Fischbachs» waren Gründungsmitglied und erste, wichtige Stütze des Programms. Und während Giacobbo mit immer grösseren (Eigen-)Produktionen den Saal füllte, gründeten 2008 auch Limacher und Freiburghaus ein eigenes Haus. Bis heute ist das Theater Fischbach in Küssnacht am Rigi der arme Vetter des Casinotheaters geblieben, doch als Förderinstrument für die Schweizer Kleinkunst ist es von grosser Bedeutung.

Ob der Fortbestand des Hauses nach dem Tod des Gründers gesichert ist, bleibt unbekannt. Doch wer den Künstler und seine Lebenspartnerin kennt, weiss, dass den beiden Freundschaft stets wichtiger als Erfolg war. Es wird sich, so will man hoffen, eine Lösung finden – und zwar eine, über die Ernst Fischbach genüsslich vom Leder zöge.

