Unglaublicher Alleskönner Hazy Osterwald war der bedeutendste Musiker der Schweiz – wir feiern seinen 100. Geburtstag Bild: Alamy (20. Mai 1966) Als Entertainer setzte Hazy Osterwald mit seinem Show- und Tanzorchester neue Massstäbe. Wie kein anderer hat er die hiesige Musik in der Nachkriegszeit geprägt. Am 18. Februar wäre er 100 Jahre alt geworden. Beat Hirt* 12.02.2022, 05.00 Uhr

Hazy Osterwald hat sich nie als der Mann vor dem Orchester gesehen. Er spielte Orchester. Die Band musste als Team funktionieren. Das war ihm wichtiger als alles andere. Tanzmusik, Schlager, Jazz, Show – alles hatten diese Osterhasen drauf. In ihren Lehr- und Wanderjahren tingelten sie durch Schweizer Dancings und Hotels, waren schon bald in ganz Europa unterwegs und zehn Jahre später auch in Nord- und Südamerika, dem Fernen Osten und in Russland.

Hazy, eigentlich Rolf Erich Osterwalder, setzte auf Show. Das war neu und gefiel. «Hinten muss die Musik stimmen», hat er immer betont, «aber vorne muss etwas passieren.» Das turbulente Puzzle musikalisch-clownesker Show-Einlagen wurde zum Markenzeichen der Band. Eine Nachteule sagte es der anderen. Zu den Lieblingsnummern des Publikums gehörten «Ja du bisch e Löu», die liebevolle Veräppelung der Schweizer Folklore und die schrille Opernparodie «Die Primadonna von Milano».

Als die Band 1959 mit dem «Kriminaltango» einen Millionen-Hit landete, war eine visuelle Umsetzung Pflicht. Die Bilder der beiden singenden Gauner mit Dächlikappe und Taschenlampe sind in den Köpfen des Publikums präsent, wenn der kriminelle Tango im Radio kommt.

Vor den 60er-Jahren wusste auf der ganzen Welt noch niemand, was ein Videoclip ist. Erst im Lauf der 70er-Jahre war es so weit. Hazy war ein Video-Pionier – und niemand hat es gemerkt. Der legendäre «Kriminaltango»-Clip von 1960 existiert in seiner endgültigen Form bereits im Schweizer Spielfilm «Die Hazy Osterwald Story». In Farbe!

Ein Vorläufer von Udo Lindenberg

Hazy Osterwald und sein kreatives Team haben neue Massstäbe gesetzt. Nur selten stand eine Melodie am Anfang. Das Thema eines Songs war in der Regel vorher da. Danach wurden die Möglichkeiten für Show-Bühne oder Bildschirm geprüft. Konjunktur war in den Nachkriegsjahren das allgegenwärtige Schlagwort. Auf dem Tanzparkett dominierte der Cha-Cha-Cha. Daraus wurde der «Konjunktur-Cha-Cha».

Während sich im gleichen Zeitraum ein Vico Torriani mit banalen Klischee-Texten zu begnügen hatte, die ihm seine Plattenfirma abverlangte, durfte das Osterwald-Sextett seine Kreativität ausleben, oft mit Unterstützung des Autorenduos Heinz Gietz und Kurt Feltz. Dass auch der Choreograf Michael Pfleghar zum Team stossen konnte, war ein echter Glücksfall. In dieser Konstellation entstanden Songs mit originellen Texten. Von Pfleghar filmisch umgesetzt, kam die ARD zu perfekten Inhalten für die grossen Fernsehkisten. Zu den besten Beiträgen des Osterwald-Sextetts zählen «Wohin geht Stifelius», «Whisky Pure» oder «Panoptikum». Vergleichbares hat man erst Jahre später bei Udo Lindenberg gehört und gesehen.

Als Bandleader war er ein sturer Berner Grind

Ich traf mich mit Hazy oft in seinem Haus in Herrliberg am Zürichsee. Die Interview-Sessions entwickelten sich immer mehr zu einem Austausch über Einsichten und Ansichten. Mit dem Jazz ist er aufgewachsen, Jazz blieb die Basis, doch er hatte fast immer ein offenes Ohr für musikalische Trends.

Fast immer. Mit einem Schlag war in der Musikwelt der 60er-Jahre alles anders. Alles Beat. Elektrische Gitarren. Laut und ungewohnt. Hazy konnte nichts damit anfangen und hat sich etwas zu schnell zu einer Parodie über die Beatmusik hinreissen lassen. Im Sextett stülpten sie sich Fasnachtsperücken über den Kopf und hampelten lärmend und wie besoffen auf der Show-Bühne herum. Die versuchte Abrechnung mit der neuen Welle war peinlich. Beim Publikum ist sie nicht gut angekommen. Jahre später erinnerte sich Hazy ungern an die Episode. Er habe den Anteil der Jungen in seinem Publikum unterschätzt und enorm viel Kredit verspielt.

1962: Das berühmte Sextett mit einer Damen-Revuetruppe. Bild: Getty

Im Umgang mit seinen Musikern funktionierte Hazy anders. Da war er Chef-alte-Schule. Kurz und bündig, kollegial, trotzdem unmissverständlich. Sein Sextett war mit Musikern der europäischen Spitzenklasse besetzt. Alle beherrschten mehrere Instrumente. Aber die Band hatte zu tun und zu lassen, was und wie Hazy es wollte. Selten hat er sich umstimmen oder ganz von einer Idee abbringen lassen. Sein englischer Saxofonist Dennis Armitage hat ihn gelegentlich verzweifelt einen «sturen Berner Grind» genannt. In der Bestbesetzung, zu der Sunny Lang (Bass) Curt Prina (Piano), John Ward (Schlagzeug) und Werner Dies (Klarinette) gehörten, hat das Sextett fast 25 Jahre lang gespielt. Die Chemie hat gestimmt.

Als Familienvater war Hazy Osterwald fordernd. Wenn seine Kinder mit dem Zeugnis vor ihm standen, wollte er nur Höchstnoten sehen. Waren solche vorhanden, gab es trotzdem weder Lob noch Belohnung.

Heile Familie? Hazy mit seiner ersten Frau Katja und seinen drei Kindern im Jahr 1961. Bild: ETH/Comet

Erst kürzlich hat mir sein Sohn Sven erzählt, wie er als Bub enttäuscht gewesen sei, nie etwas Positives zu hören. Die Familie war selten einmal zusammen. Der Vater immer unterwegs.

Ich habe mich einmal mit Hazy über unsere schulischen Leistungen ausgetauscht. Wir waren beide miserable Schüler, Hazy eine totale Null in Mathematik. Er habe von dem ganzen Zeug so gut wie nichts verstanden.

«An der Maturfeier wurde ich als Letzter aufgerufen und war gefasst darauf, nicht bestanden zu haben. Es wäre mir auch egal gewesen.»

Denn sein erster Brotjob auf dem Weg zum Berufsmusiker war längst gesichert. Gleich nach Schluss der Feier bestieg er den Zug nach Lausanne. Um 16 Uhr sass er als zweiter Trompeter in Fred Böhlers Big Band und spielte im Casino de Montbenon zum Thé dansant. Das war 1941.

Hazy war auch ein begnadeter Fussballer. Bild: zvg

Ein Jahr später absolvierte er die Rekru­tenschule und leistete danach Aktivdienst. Nach der Rückkehr ins Zivilleben spielte er während dreier Monate in der Big Band seines Vorbilds Teddy Stauffer und gründete bereits 1944 seine eigene grosse Band.

Was folgte, waren unsichere Zeiten mit Auftritten in den grösseren Schweizer Städten. Mit PPP – Pleiten, Pech und Pannen. Hazy Osterwalds Zwölf-Mann-Jazzband war schlicht zu gross und die Gagen zu klein. Als plötzlich nichts mehr ging, musste ihm sein Vater mit 4000 Franken aus der Patsche helfen, damit er seine Musiker noch bezahlen konnte.

Ärger über offizielle Schweiz und Schweizer Fernsehen

Doch Hazy gab nicht auf. 1949 gründete er ein Sextett, das sein Début am Jazz-Festival von Paris gab. Wie es anschliessend weitergehen sollte, das war für Hazy ein grosses Fragezeichen. Aber die Zeit schien plötzlich reif. Zuerst konnte das Sextett einen Monat im «Odeon» in Basel spielen. Dann öffnete sich ein spezielles Türchen mit einem tollen Angebot für eine England-Tournee. Einen Sommer lang konnte Hazy mit seiner neuen Band in England auftreten. 50 000 Kilometer haben sie abgespult und praktisch jeden Tag in einer anderen Stadt gespielt. Der Durchbruch war geschafft.

1957: Autogrammstunde in Deutschland. Bild: Getty

Bei unseren Begegnungen, die vor allem in die 1960er- und 70er-Jahre fallen, ist mir aufgefallen, dass er mit dem Erreichten nie zufrieden war. Je häufiger er mit seiner Band überall auf der Welt auftreten konnte, desto lauter beklagte er sich über die ungenügenden Möglichkeiten in seiner Heimat.

1967 ist er zu einer siebenwöchigen Russland-Tournee aufgebrochen. 130 000 Russen kamen zu den Konzerten. Nach einer der letzten Vorstellungen in Moskau lud die deutsche Botschaft (!) zu einem Empfang, an dem das ganze diplomatische Korps teilnahm. Nur der Schweizer Botschafter sei nicht gekommen, klagte mir Hazy nach der Heimkehr. Die offizielle Schweiz habe ihn nie akzeptiert.

Später hat er sich auch über das mangelnde Interesse des Schweizer Fernsehens beklagt. Nach der einer ersten grossen Show 1959 auf dem Flughafen Kloten war tote Hose. Der damalige TV-Unterhaltungschef Max Ernst vertrat die Ansicht, Hazy sei zu teuer geworden. Darum sollte man das die deutschen Sender machen lassen. Diese hätten das nötige Geld. Die Einschätzung war wohl nicht ganz falsch. Nur hat sich in den fetten Jahren nie jemand vom Schweizer Fernsehen bemüht, mit Hazy in Kontakt zu treten und ihm einen Vorschlag für eine Show zu machen.

1961: Szene aus dem Film «Die Hazy Osterwald Story». Bild: Urania Film

Der erste Preisträger des Prix Walo

1974 wurde der Prix Walo von einer Autoren- und Journalistengruppe mit dem legendären Musiker und Orchesterleiter Walo Linder gegründet, zu der auch ich gehörte. Erster Preisträger sollte Hazy Osterwald sein. Wir wollten damit ein Zeichen setzen. Denn Hazy war nicht der einzige Schweizer Unterhalter, der in den Programmen des Schweizer Fernsehens kaum je zu sehen war, aber der bekannteste.

Ich durfte Hazy die Prix-Walo-Trophäe überreichen. Es ist nachvollziehbar, dass die ganze Aktion bei den TV-Oberen nicht gut angekommen ist. Nach einer Trötzli-Phase haben sie sich Jahre später doch noch entschlossen mitzumachen. Als Hazy Osterwald 2001 mit dem Ehren-Prix-Walo für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, übertrug das Schweizer Fernsehen die Veranstaltung live.

Jazzlegende Hazy Osterwald bei der Verleihung des Prix Walo in Zürich im Jahr 2001. Bild: Keystone

In der letzten Phase seines Lebens erkrankte Hazy Osterwald an Parkinson. «Am besten einfach nicht daran denken.» Das war gewöhnlich seine Antwort, wenn man sich nach seinem Befinden erkundigte. Bis zuletzt spielte er Vibrafon und gab zusammen mit Musikerfreunden kleinere Konzerte. Er starb 2012 im Alter von 90 Jahren in Luzern.

Zum Autor * Beat Hirt, 82, ist der erste Schweizer Pop-Journalist und Gründungsmitglied des Magazins «POP». Er arbeitete jahrzehntelang für Schweizer Zeitungen, Zeitschriften sowie das Schweizer Radio und Fernsehen.

Film: Am Samstag, 19. Februar, um 18:40 Uhr strahlt SRF seine Dokumentation «Hazy Osterwald» aus.

