Umstrittener Mäzen Nicht nur Kunst: Wie Waffenfabrikant Bührle auch die Literatur aus vollen Rohren förderte Bild: Life Picture / Shutterstock Waffenfabrikant Bührle hat nicht nur die Kunst, sondern auch die Literatur gefördert. Max Frisch aber schrieb ein Hörspiel gegen ihn. Julian Schütt 0 Kommentare 22.01.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Er hätte einer der grössten Autoren der Schweiz im 20. Jahrhundert werden können, aber als er gerade richtig ­loslegen will, kommt der National­sozialismus. Die literarische Schweiz schottet sich ab. Der sprachlich hochbegabte Albin Zollinger, im Hauptberuf Volksschullehrer in Zürich-Oerlikon, schreibt nun ohne Echo in der Fremde. 1941 – er ist erst 46 – versagt sein Herz.

Jahre später denkt Max Frisch an sein frühes Idol zurück. An jedem Flecken könne Weltliteratur entstehen, auch im Vorort Oerlikon. Aber das sei Zollinger nicht gelungen. Der eigentliche «Schnittpunkt mit der Geschichte», so Frisch, wäre die dortige Waffenschmiede Oerlikon-Bührle gewesen, die Hitler mit Kanonen belieferte. Doch darüber habe Zollinger schon wegen der Zensur nicht schreiben können.

Max Frisch schrieb im Hörspiel «Eine Lanze für die Freiheit» sarkastisch: «… ohne Rüstung keine Konjunktur, ohne Konjunktur keine Stiftungen, ohne Stiftungen keine Kultur.» Bild: Keystone

Frisch selbst arbeitet sich auch erst nach dem Krieg am deutschen Parvenü Emil G. Bührle ab, der als Waffen­fabrikant zum reichsten Mann der Schweiz aufsteigt und sich als Kunstsammler und Mäzen den Zugang zur zugeknöpften feinen Zürcher Gesellschaft erwirbt. Bührle finanziert schon in den 1950er-Jahren einen Erneuerungsbau des Zürcher Kunsthauses, im Volksmund «Bührlesaal» genannt.

Und seit letztem Oktober haben wir das erweiterte Kunsthaus mit der darin thronenden Sammlung Bührle. Dort hängen nun in linker Optik die Trophäen eines skrupellosen Kriegs­gewinnlers, der den Nationalsozialisten Kanonen verkaufte und mit dem Geld die Kunstschätze von vertriebenen ­Nazi-Opfern erwarb. Aus der rechten Perspektive des SVP-Exponenten Christoph Mörgeli hängen im neuen Kunsthaus dagegen Zeugnisse eines grossartigen Geschäftsmannes.

Bührle fördert vor allem, was seiner Weltanschauung entspricht

Um das Bührle-Prinzip zu verstehen, müssen wir Zürich verstehen, und um Zürich zu verstehen, müssen wir Zürichs Eliten verstehen. Ein Ort, an dem sich Grossbürgertum, Banker, Industrielle seit je mit der profanen Politik austauschen und absprechen, ist die Zürcher Kunstgesellschaft. Dort vor ­allem erfolgt Bührles Aufstieg in die besten Kreise der Stadt.

Der Name Bührle sollte möglichst an Geist erinnern, nicht an Geld, das aus den Waffen-Deals mit dem NS-Staat und vielen anderen Unrechts­regimen stammt. Und so fördert der Unternehmer die Kunst, aber auch die Literatur aus vollen Rohren. Ihm geht es nicht einzig darum, seinen Namen sauber zu waschen. Er hat eine rechtskonservative Mission oder «abendländische Weltanschauung», wie man ­damals zeitgeistig sagt. Bührle ist kein Nazi, aber er profitiert gedanklich wie geschäftlich enorm vom Nazismus.

Schon 1942 wendet er sich an den Schweizerischen Schriftstellerverband, um einen nach ihm benannten Unterstützungsfond vorzuschlagen. Ein verlockendes Angebot mitten im Krieg, aber trotz der chronischen Finanznot des Verbandes überwiegt dort die Skepsis. Daraufhin gründet Bührle die Emil-Bührle-Stiftung und bald darauf noch die Goethe-Stiftung für Kunst und Wissenschaft mit einem Kapital von 2,5 Millionen Franken.

Sowohl die Stiftungsmitglieder als auch die Ausgezeichneten lassen sich mehrheitlich am rechtskonservativen Rand verorten. In der Bührle-Stiftung sitzt etwa der aufstrebende Zürcher Germanistikstar Emil Staiger, der schon während des Krieges seine werkintime «Kunst der Interpretation» etabliert und erfolgreich dazu beiträgt, dass reine Dichtung und Politik in den Nachkriegsjahren streng geschieden bleiben, dass folglich auch die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit zumindest im gediegen-konservativen Schweizer Literaturbetrieb viel zu ­lange ausgespart bleibt.

Ein Literaturprofessor wird zu Bührles Steigbügelhalter

Sein Vorzeigeintellektueller ist jedoch der bestens vernetzte Literatur­professor Karl Schmid. Während des Aktivdienstes gehört Schmid dem ­Generalstab der Armee an. Nach dem Krieg wird er Rektor der ETH, Verwaltungsrat der NZZ, Mitglied der Jubiläumsstiftung der Bankgesellschaft und eben auch Mitglied von Bührles Literaturstiftungen.

Bührles Mann fürs Feingeistige: Karl Schmid, ETH-Rektor, hoher Offizier und Germanist. Bild: Keystone

In Zürichs Eliten geniesst Schmid hohes Ansehen, zumal er in seinem viel beachteten Buch «Das Unbehagen im Kleinstaat» (1963) Max Frisch exakt so interpretiert, wie das die Mächtigen aus Wirtschaft und Politik gern hören. Nach der Lektüre fühlt Frisch sich zum «Psychopathen» gestempelt. Schmid stellt ihn in eine Reihe mit politischen Amokläufern wie dem Autor Jakob Schaffner, der sein Heil im «Dritten Reich» gesucht hat.

Karl Schmid veröffentlicht seine Bücher bedenkenlos im Artemis Verlag, der in Händen der Familie Bührle ist. Das Waffenimperium Bührle verstösst auch nach dem Tod des Firmengründers (1956) notorisch gegen Vorschriften der Kriegsmaterialausfuhr, liefert Waffen an Kriegsparteien, im Biafra-Krieg nach Nigeria oder nach Südafrika, lenkt aber davon ab, indem man in bewährter Manier Kultur sponsert.

Im Falle von Adolf Muschg scheitert der Instrumentalisierungsversuch kläglich. Muschg will 1969, als der Name Bührle wegen einer «Waffenausfuhr-Affäre» einmal mehr in übelstem Licht dasteht, nicht als Feigenblatt herhalten. Da ernst zunehmende Schreibende vom Bührle-Clan kaum hochgepäppelt werden wollen, überreicht man 1972 eben Karl Schmid, dem Vertrauensmann des Hauses, den Preis der Goethe-Stiftung.

Frischs Hörspiel gegen Bührle blieb in der Schweiz ungesendet

Es ist kein Zufall, dass der 1974 gestorbene Karl Schmid einer der wenigen Schweizer Intellektuellen mit einer prächtigen Gesamtausgabe ist, generös unterstützt von den Zürcher Eliten. Da kann selbst Max Frisch nicht mithalten, dessen Werkausgabe unvollständig und zudem vergriffen ist.

So kann man darin auch nicht nachlesen, wie Frisch bereits 1948 vom «schamlosen Gewissen eines Bührle» spricht, weil der Waffenfabrikant in Zürich mit seinem Schauspielhaus – einst die Exilbühne der von den Nazis Verfolgten und Vertriebenen – sein eigenes Theater bauen möchte, dabei müsste ein Theater doch, so Frisch, «eine Stätte der Gesinnung» sein.

Bührle provoziert ihn zum Nachdenken: über die Problematik privater Kunstförderung, über das restaurative Kulturklima, über das Geschäft mit Kriegen, über die Schuld der unschuldigen Schweiz oder auch über Macht und Klüngelei der Eliten im Land. 1954, mitten im Kalten Krieg, verfasst Frisch sein nie als Buch erschienenes Hörspiel «Eine Lanze für die Freiheit», das auf Emil Bührle anspielt.

Bild: Max-Frisch-Archiv

Im Hörspiel, das nur im Bayerischen Rundfunk einmal gesendet wird, aber nie in der Schweiz, kommt ein ­Generaldirektor von den «Goliath-Werken» vor, der sagt:

«Ich habe Feinde. Hand aufs Herz: Es gibt Leute, die meinen Namen nicht hören können, ohne an Munition zu denken.»

Der Direktor will einen «Mann vom Geist» für eine Kulturstiftung überzeugen, denn auch ein Generaldirektor wolle Kultur und nicht den Krieg: «Nervenkrieg genügt uns vollkommen, glauben Sie mir, vollkommen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen: ohne Nervenkrieg keine Rüstung, ohne Rüstung keine Konjunktur, ohne Konjunktur keine Stiftungen, ohne Stiftungen keine Kultur …»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen