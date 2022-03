Mit nackten Brüsten für den Frieden: Kunst in der Ukraine

Ukraine-Krieg Wie Pech und Schwefel: Weshalb Putin russische und ukrainische Künstler nicht spalten kann In der Ukraine wird in diesen Stunden Kunst gegen Maschinengewehre getauscht. Die internationale Kunstwelt reagiert derweil mit Protesten auf den Krieg in einem Land, in dem zeitgenössische Kunst seit jeher eine harte Währung ist. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Yoko Onos Imagine Peace Tower brennt. Zvg

Blau und Gelb brennen 15 Suchscheinwerfer seit Kriegsbeginn in den isländischen Himmel. Die Lichtsäulen sind bis zu 400 Meter hoch und durchstossen die Wolkendecke: Die Stadt Reykjavik illuminiert seit Donnerstag den Image Peace Tower, das grösste Kunstwerk und Friedenssymbol von Yoko Ono, ein Denkmal an den ermordeten John Lennon. Dazu twittert die Künstlerin: «Think Peace, act Peace, spread Peace, imagine Peace.» Der Traum der Friedensaktivisten dieser Welt ist auf dem Boden der politischen Realität zerschellt.

Künstlerinnen und Künstler beobachten fassungslos, was sich im Herzen Europas zuträgt. In einem Land zumal, in dem sich sieben Unesco-Welterbestätten befinden: In der Ukraine zermalmt Russland die ukrainische Kunst und bedroht ihre Vertreterinnen und Vertreter. Als Seismografen der Gesellschaft nämlich spielen sie seit je eine einflussreiche Rolle.

Kunst ist Widerstand, wenn es sein muss auch nackt

Auf dem Maidan-Platz in Kiew gab Kunst den Menschen Kraft zu kämpfen; und die Stadt ­Charkiw, die zweitgrösste des ­Landes, galt bereits in der ­Sowjetunion der 1920er- und 1930er- Jahre als Wiege der ­revolutionären Kunst.

Kunst ist Selbstermächtigung und Selbsthilfe, das gilt in der Ukraine und in Russland ­exemplarisch. Die ukrainischen Femen-Aktivistinnen, die auf Bildern ihrer nackten Brüste die Weltöffentlichkeit irritieren, und das russische Kollektiv Pussy Riot sind nur zwei Beispiele von – aus akademischer Sicht – unorthodoxem Widerstand gegen Putin.

Eine Aktivistin der ukrainischen Frauenbewegung «Femen» während einer Performance vor dem Hauptbahnhof in Kiew am 22. Februar. Sie forderte die Bevölkerung zur Ruhe auf. Bild CHM/Keystone

Im Ukraine-Krieg handeln die Frauen mutig. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden sammelte Pussy Riot im Netz vier Millionen Dollar durch den Verkauf der ukrainischen Flagge (als NFT, Non-Fungible Token) und überwies das Geld ukrainischen Hilfsorganisationen.

Sie rühmen den Widerstand der ukrainischen Bevölkerung: «Ukraine gibt niemals auf!», und sie wünschen Putin ein baldiges Ende. Die Femen-Aktivistin Inna Schevenko schreibt derweil aus ihrem Asyl in Paris flammende Friedensreden, unter anderem auch für das deutsche Magazin «Der Spiegel».

Unterstützerinnen des russischen Frauenkollektivs «Pussy Riot» , die 2012 zu Gefängnisstrafen wegen ihrer Aktionen gegen Putin zu Haftstrafen verurteilt wurden. Die Gruppe sammelte jüngst innert 24 Stunden mehrere Millionen Dollar zu Gunsten der Ukraine. Bild: CHM/Keystone

Im Land selbst retten Kunstschaffende nicht nur mit Worten, was noch zu retten ist: Die Kuratoren und Kuratorinnen des Fine Arts Museum in Odessa riegelten ihr Haus mit Stacheldraht ab, versteckten ihre Schätze in ihren Kellern und posteten auf sozialen Kanälen ein Friedenstauben-Emoji. Die Direktorin des Mystetskyi Arsenal, ein grosser Kultur- und Museumskomplex in Kiew, veröffentlichte einen Brief und bat die internationalen Freunde des Museums um Solidarität; sie und ihre Mitarbeitenden suchten in Luftschutzbunkern Zuflucht, nachdem sie die Sammlung, darunter wichtige Werke von Malewitsch, in Sicherheit gebracht hatten.

Und so wunderte es auch nicht, dass in Kriegsgebieten idealistische Kunstschaffende in diesen Stunden in U-Bahn-Schächte steigen, um mit Kindern zu zeichnen und ihnen einen Rest von Normalität zu ermöglichen. Kunst, so ihre Hoffnung, soll helfen, den Schrecken zu bannen.

Die russischen Biennale-Künstler sagen ihre Teilnahme ab. Awakening / Corbis Entertainment

Initiativ sind aber auch Kunstzentren wie jenes in Lemberg, in der Westukraine nahe der polnischen Grenze. Sie öffnen sich für Flüchtlinge und helfen bei der Suche nach einer Unterkunft. Unter dem Druck der anrückenden Armee versuchen sie und andere Museen zudem, Leihgaben schnellstmöglich ausser Land zu schaffen. Doch der Luftraum ist gesperrt.

Die teils vergeblichen Initiativen ukrainischer Kunstschaffender erfahren weltweit Solidarität. Die Kunstwelt reagiert mit internationalen Protesten und ist solidarisch und laut. Der aufsehenerregendste Widerstand – und der gefährlichsten für die Beteiligten: Die Künstlerinnen und Künstler des russischen Biennale-Pavillons, der im April in Venedig eröffnet werden sollte, haben nach dem Einmarsch der Armee in die Ukraine aus Protest ihren Rücktritt erklärt. Auch das wichtige private Moskauer Museum für zeitgenössische Kunst, Garage, stoppte aus Solidarität ihre Ausstellungstätigkeit bis auf weiteres.

Solidaritätsbekundung der Biennale

Pavlo Makov, Künstler Ukrainian Pavilion

Das Kuratoren-Team des ukrainischen Pavillons sagten ihr künstlerisches Vorhaben gleichfalls ab. Die Sicherheit der Menschen könne nicht gewährleistet werden, Reisen durch das Land seien zu riskant, lauten die Argumente. Der eingeladene Künstler Pavlo Makov, der sich in diesen Tagen mit seiner Familie in einem Luftschutzkeller in Charkiw versteckt hält, wollte mit seinem Beitrag Respekt und Liebe für sein, wie er sagt «erschöpftes» Land gewinnen.

Makov kennt beide Seiten, er ist in Russland geboren, lebt aber sein ganzes Leben lang in der Ukraine. Seine Meinung zur Lage ist in Interviews dezidiert: «Es ist kein Krieg Russland gegen die Ukraine. Sondern ein Krieg zwischen zwei Zivilisationen und Mentalitäten.»

Seine Wurzeln in Russland, seine Heimat in Charkow gibt er sogar offen zu: Er unterstützt im Donbass stationierte befreundete Soldaten, die seine Kunstwerke gegen Rüstungen und Waffen verkauften. Maschinengewehre und kugelsichere Westen. - Selten war Kunst als Währung derart existenziell wie in diesem sinnlosen Krieg.

Yoko Ono: This room moves at the same speed as the cloud, Kunsthaus Zürich, ab 4. März.

