Der Ukrainekrieg auf der Bühne: "Bad Roads" führen in die Hölle

Ukraine-Krieg Vergesst die «Tageschau», geht ins Theater! – «Bad Roads» aus Kiew führen in die Hölle Der Kriegsalltag in der Ukraine auf der Bühne, kann das gehen? Und wie! Ein preisgekröntes Gastspiel aus Kiew am Schauspielhaus Zürich zeigt den Wahnsinn der Unmenschlichkeit, die alles Vorstellbare übersteigt. Wer Wahrheit will, setzt sich dem Abend aus. Daniele Muscionico 21.12.2022, 19.00 Uhr

Protest vor einem ukrainischen Checkpoint: Das Ensemble des Left Bank Theatre aus Kiew zeigt «Bad Roads» am Schauspielhaus Zürich noch bis Freitag. Bild:Anastasiia Mantach

Es ist ein historischer Abend. Im Schauspielhaus Zürich, weltbekannt, weil im Zweiten Weltkrieg mutige Menschen Emigranten, Flüchtlinge beschäftigten und Stücke jüdischer Autoren spielten, fällt auf der Bühne die Bemerkung: «Bist Du Jüdin? Natürlich bist Du’s nicht, das würde ich riechen!». Ein russischer Soldat herrscht so seine ukrainische Geisel an. Er wird sie gleich darauf vergewaltigen, sie wird ihn ersticken. Die Szene spielt an einem Checkpoint im Osten der Ukraine. Der Ort ist der Realität nachempfunden, die Dialoge sind es nicht. Sie stammen aus Interviews mit russischen Besatzern und ihren Opfern. Im Zuschauerraum des Theaters schluchzen Menschen.

Es sind jene, die nicht die deutsche Übersetzung lesen müssen, die links und rechts des Bühnengeschehens eingeblendet ist. «Bad Roads» (zerstörte Strassen) heisst das Stück. Viele Menschen im Publikum verstehen die Handlung, sie kennen sie und haben sie selbst erlebt. Wie die Figuren auf der Bühne sprechen auch sie Russisch, Ukrainisch oder einen der ukrainischen Dialekte: Es sind Exil-Ukrainerinnen, Flüchtlinge in der Schweiz. Unter ihnen, ein kleiner Haufen Verschonter, die den Krieg nur aus den Nachrichten kennen. Wir.

Miniaturen des Grauens

Das Left Bank Theatre aus Kiew ist mit einem Gastspiel in Zürich, das auf Tourneen in Europa Furore macht. Zwölf teils sehr junge, kraftvolle und dabei zarte Darstellerinnen und Darsteller, «Bad Roads» gilt inzwischen als wichtigstes zeitgenössisches ukrainisches Gegenwartsdrama. Wenn denn der Krieg einmal zu Ende sein wird, soll es mit dem Hauptpreis für zeitgenössisches Theater durch Präsident Selenski persönlich geehrt werden.

«Bad Roads» ist ein Rechercheprojekt der populärsten Dramatikerin des Landes, Natalia Vorozhbyt, die 2017 an die Front im Donbass reiste. «Wie auch ich waren im Westen viele Menschen davon überzeugt, dass in unserem Land kein Krieg ist. Ich erkannte, dass das nicht stimmte», sagt sie in einem Interview. Was sie hörte und sah, was sie in Gesprächen aufzeichnete, verdichtete sie zu Szenen und Schicksalen, zu Miniaturen des Grauens. Vorozhbyt hat «Bad Roads» auch für das Kino adaptiert; das Land schickte den Beitrag ins Oscarrennen 2022 für den besten ausländischen Film.

Bad Roads (Trailer), Gastspiel Left Bank Theatre am Deutschen Theater Berlin, Oktober 2021. Youtube

Tamara Trunova, eine ukrainische Regisseurin im englischen Exil, inszeniert, sie tut es mitleidlos. Sie zeigt sechs klug ineinandergreifende Geschichten über den Einbruch des Wahnsinns in die Realität von Zivilpersonen – und in den Alltag von schuldlos schuldigen Soldaten. In der ersten Episode thematisiert sich die Autorin selbst, Vorozhbyt, als Journalistin unterwegs an die Front mit einem gewalttätigen Soldaten, in den sie sich gegen jede Vernunft schliesslich verliebt. Sie musste vor der Einreise in den Dombass in ihrem Pass «besondere Merkmale» aufführen – für den Fall, sie wäre als Leiche zu identifizieren. Ihr Begleiter durch die zerschossenen Städte schwärmt von Waffen, «die im Umkreis von drei Kilometern alles verbrennen», und während er sich für den Tod begeistert, hilft er gleichzeitig am Telefon seiner kleinen Tochter bei den Hausaufgaben.

Die Kriegsmaschine frisst ihre eigenen Kinder

Und dann sind da die ukrainischen Schulmädchen, die von den Russen Geschenke bekommen – Shampoo für glänzendes Haar, Seife, Sonnenblumenkerne – bezahlt wird mit Sex. «Ukra-Nutten» schimpft man sie. Wer es zu Hause nicht mehr aushält und auf der Flucht ist, wer mit einer Autopanne bei Minus 20 Grad endet, teilt sich einen einzigen Mantel.

Es treten auf, der Russe, der weiss: «Die Scheissliberalen, die Juden und die Schwuchteln haben sich die Demokratie ausgedacht, um mit uns zu machen, was sie wollen.» Es spricht und erklärt sich aber auch der Verwundete der ukrainischen Armee, der sich nur ohne Narkose operieren lassen will: In den Feldlazaretten werden während Operationen Organe gestohlen. Es gibt im Lager der Soldaten zwar keine Toilette, dafür grosse Plasmabildschirme. Der Kämpfer, der seinen Einsatz bei der Belagerung des Flughafens auf Facebook postet, erhält über 50’000 Likes.

Soldaten sind Helden, ob auf der ukrainischen oder der russischen Seite, davon handeln auch die alten und die neueren Kriegslieder, die Gewalt in ein Kunstwerk verwandeln. Man singt berückend schön vom Tod, um auf ihn vorbereitet zu sein. Die chorischen Szenen sind von vergifteter Poesie, doch die Drastik der Sprache und Handlung ist für die meisten, die nicht das Schicksal der Flüchtlinge im Publikum – und der Ensembles auf der Bühne – teilen, ein Schock.

Standing Ovations, solidarische Gesten

«Bad Road» schildert die Realität jenseits von Nachrichten und Push-Meldungen aus dem Krieg. Die Gewalt, so meint die Autorin, mag mitunter laut und blutig sein, Schlagzeilen brüllend, doch zumeist herrscht sie perfide und intim: Der Frontverlauf des Todes zieht sich in der Ukraine durch den Mikrokosmos der Familien genauso wie durch die verfeindeten Militärs.

Die führende ukrainische Dramatikerin Natalia Vorozhbyt über die Hintergründe von «Bad Roads». Youtube

In Zürich endet die Vorstellung mit Standings Ovations. Das Publikum bedankt sich, und auf der Bühne bedanken sich die Schauspielerinnen und Schauspieler für unsere Anwesenheit. Dann rollen die Künstler die ukrainische Fahne aus. Sie reicht über die ganze, lange Bühne. Die Regisseurin Tamara Trunova erhebt die Stimme und bittet um eine Spende. Heute Morgen, sagt sie, sei in Kiew das einzige Auto des Theaters in Flammen aufgegangen.

Wie wichtig es ist, ausserhalb der Ukraine von ihrer Lage zu erzählen, erklärt sich in der anschliessenden Podiumsdiskussion. Die Debatte dauert bis Mitternacht, das Publikum stellt nicht endend wollend Fragen und dankt für den Mut des Ensembles. Tamara Trunovas Worte klingen nach: «Durch die Anteilnahme des Publikums wird unser Schmerz gelindert.»

«Bad Roads» spielt am Schauspielhaus Zürich noch am 22.12., Beginn 20 Uhr.