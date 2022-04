Ukraine-Krieg Massaker in Butscha wird nachgestellt: Eine junge Generation sucht den Umgang mit den Horrorbildern In einer Welt, die nur noch Instagramfilter kennt statt Leichen, sind die Horrorbilder aus Butscha eine grosse Herausforderung. Wie die Menschen im Westen und in der Ukraine damit umgehen. Julia Stephan Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Re-enactment: Menschen in der georgischen Hauptstadt Tiflis stellen stellen aus Solidarität vor dem Parlamentsgebäude die Toten von Butscha nach. Bild: Zurab Kurtsikidze / EPA

Als in der vierten Woche der russischen Invasion ein kleiner Vogel mit der Glasscheibe unseres Hotels kollidierte, zeigte meine dreijährige Tochter mit dem Finger auf den kleinen Körper, der leblos am Boden lag. «Mama, den müssen wir zudecken, der hat doch kalt», sagte sie. Ich solle einen Arzt rufen, der ihm seinen Flügel wieder heil macht.

Es war unmöglich, meine Tochter davon zu überzeugen, dass dieser Vogel nie mehr fliegen würde. Hätte ich ihr am letzten Wochenende die Fotos von den mit Leichen gepflasterten Strassen des Kiewer Vororts Butscha gezeigt, sie hätte keine Sekunde daran gezweifelt, dass der Mann, der da so komisch neben seinem umgekippten Velo liegt, gleich weiterfahren würde. Dass die aus den Erdhügeln herausragenden Hände ihr doch nur freundlich zuwinken. Dass diese Menschen in den schwarzen Plastiksäcken nur ein weiteres lustiges Spiel spielen, das sie noch nicht kennt.

Die Leiche einer älteren Frau, die in ihrer eigenen Wohnung in der ukrainischen Stadt Butscha getötet wurde. Mit all diesen Gegenständen hätten wir auch unser eigenes Leben ausstaffieren können. Bild: Felipe Dana / AP

Wer will ihr das verübeln? Der Tod kommt in der heilen Welt, in der sie lebt, kaum vor. Tote liegen nicht mehr tagelang aufgebahrt im Wohnzimmer ihrer Angehören. Die Bilder, die sie kennt, sind weichgezeichnet, gefiltert, geschönt. Als die Fotos aus Butscha in Umlauf kamen, funktionierten auf Facebook und Instagram die Hashtags #bucha und #buchamassacre plötzlich nicht mehr. Eine Software des Konzerns Meta, zu dem die sozialen Netzwerke gehören, hatte die unter den Hashtags geposteten Inhalte als Gewaltdarstellungen erkannt und unterdrückt.

Nicht nur die Fotos im Internet, auch klassische Zeitungsbilder klammern den Tod gerne aus. Zeitungsleser sind umgeben von sogenannter «stock photography», die Agenturen anlegen, um auf alle erdenklichen Ereignisse in der Zukunft zu reagieren. Sie zeigen schöne Menschen, die schöne Dinge tun und dabei schön in die Kamera lächeln.

Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich nennt diese Bilder, die eine Textbotschaft symbolisch verstärken sollen, einmal autistisch, weil die Betrachtenden zu ihnen keine persönliche Beziehung aufbauen können. So Ulrich:

«Das Böse hat in der Ästhetik des reinen Kapitalismus genauso wenig Platz wie ehedem im Sozialistischen Realismus. An beiden Orten herrscht totales Melancholieverbot.»

In der Welt der Stockfotografie ist der Ukraine-Krieg höchstens ein gelb-blau kolorierter Teddybär, der an einem Koffer lehnt.

Gegenstände, die unsere eigenen sein könnten

Die Bilder aus Butscha sind anders. Sie haben sich schockartig in unsere Netzhaut gebrannt. Der Ehering am Finger einer Leiche, der schicke Wintermantel, das Velo auf der Strasse, der Teddybär unter einem mit Kugeln durchsiebten Fahrzeug: Mit all diesen Gegenständen hätten wir völlig unverdächtig auch unser eigenes Leben ausstaffieren können. Die vielen Vorher-nachher-Bilder in den sozialen Medien zeigen Butscha als Vorort mit netten Cafés, gemütlichen Eigenheimen und mit Menschen, die einen sehr europäischen Alltag gelebt haben.

Die «Wir sind ihr»-Botschaft, die der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski pausenlos in seinen Reden wiederholt, findet einmal mehr in den Echokammern der sozialen Medien Nachhall. Plötzlich sind Panzer nicht mehr das Spielzeug älterer Herren, die in ihrer Garage mit Material aus dem Zweiten Weltkrieg Krieg spielen. Plötzlich bringen sie Tod und Verwüstung auch in unser Leben. Plötzlich ist das Weltkriegstrauma zurück.

Als die Fotos von den Massakern aus Butscha in den sozialen Medien zu zirkulieren begannen, tauchten auf Instagram unter dem Hashtag #genocideof­ukrainians Fotos von jungen Ukrainerinnen auf. Sie stellten die Haltungen der Toten mit ihren Beautyfiltergesichtern nach. Frauen strecken ihre gepflegten Hände in die Kamera, um sie mit Fotos von den Händen der Leichen gegenzuschneiden. Ihre Botschaft ist klar: Auch wir fühlen uns beim Anblick dieser Fotos mitgemeint.

In Russland ist dieses Re-enactment zu einem Protestmittel geworden. Bilder, die auf Twitter von der russischen Band Pussy Riot geteilt wurden, zeigen einen Künstler, der sich mit gefesselten Händen in die Moskauer Innenstadt gelegt hat:

In Georgien haben sich Menschen mit gefesselten Händen in den Haltungen der Toten vor das Parlamentsgebäude in Tiflis gelegt, um Solidarität zu bekunden.

Mit verbundenen Händen legen sich Menschen in der georgischen Hauptstadt Tiflis auf den Boden. Sie erinnern damit an die vielen Leichen in der ukrainischen Stadt Butscha. Bild: Zurab Kurtsikidze / EPA

Neu ist das nicht. «Ikonische Bilder erreichen ihren Status gerade dadurch, dass sie unzählige Male reproduziert worden sind», sagt die Kunst- und Medienwissenschafterin Sophie-Charlotte Opitz. Das berühmte Foto von der Leiche des syrischen Jungen Alan Kurdi, der 2015 an einen türkischen Strand gespült worden war, wurde 2016 vom chinesischen Künstler Ai Weiwei nachgestellt. Die Medienwissenschafterin Mareike Meis nennt als Beispiel auch die problematische Reinszenierung der IS-Exekutionen in der Wiener Innenstadt durch die Identitäre Bewegung.

Der chinesische Künstler Ai Weiwei stellte 2016 den Fund der Leiche des Syrers Alan Kurdi nach. Der kleine Junge war auf der Flucht ertrunken und 2015 an die türkische Küste gespült worden. Das Foto erregte weltweit Aufsehen. Bild: Instagram

Neu hingegen ist die Geschwindigkeit, mit der das im Zeitalter des Internets passiert. Sophie-Charlotte Opitz ist überzeugt, dass gerade ein weiterer Wandel in der Ästhetik der Kriegsfotografie stattfindet:

«Ich beobachte, wie auf Instagram oder Tiktok die ästhetischen Mechanismen, die auf diese Medien zugeschnitten sind, von vielen Menschen auf die Kriegsberichterstattung übertragen werden.»

Opitz denkt dabei an die Videos junger Menschen, die ihren Alltag im Bunker mit Musik unterlegen, mit ihrem Hund in der Kraterlandschaft des Krieges spazieren gehen oder sich mit ihren Kleidern aus ihrem «alten» Leben» als «Fashion Refugee» inszenieren.

Hier versucht eine junge Generation verzweifelt mit viel Ironie und Galgenhumor, ihr altes Leben ins Neue hinüberzuretten. Sich an dem festzuhalten, was sie kennt. Im Kern reagieren diese jungen Menschen gar nicht viel anders als meine kleine Tochter, die beim Anblick der kaputten Häuser in der Ukraine kürzlich meinte, man müsse die aufbauen wie die Bauklotztürme in ihrem Kinderzimmer. Einem Kinderzimmer, das auch wir – das merken wir an unserem eigenen ungläubigen Staunen über diese grauenvollen Bilder – noch immer nicht verlassen haben.

