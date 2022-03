Dirigent mit Z-T-Shirt, Rote-Armee-Jubler und stille Cellistin

Ukraine-Krieg Ein Dirigent mit «Z»-Shirt in Moskau, Rote-Armee-Jubler in Biel und eine schweigende Cellistin in Boswil Während sich Cellistin Anastasia Kobekina in Schweigen hüllt, kommt Dirigent Mikhail Khokhlov mit einer halbherzigen Entschuldigung nicht besser weg. Russische Musiker und Musikerinnen bringen die Schweizer Konzertveranstalter in ein Dilemma. Christian Berzins 1 Kommentar 26.03.2022, 05.00 Uhr

Die Cellistin Anastasia Kobekina schweigt. Bild: Julia Altukhova

Russland hat in diesen Wochen so viele Freunde und Freundinnen wie nie zuvor. Diesen Eindruck erhält nicht nur, wer die «Weltwoche» liest, sondern wer die Kulturszene betrachtet. Kaum sagt jemand ein negatives Wort über einen Russen, wird er als Hexenjäger verurteilt oder in die Naziecke gestellt. Dieses Argument zieht immer. Das weiss auch Wladimir Putin, er führt die Nazikeule in der Hand gerade Krieg. Auch unsereins ist vorsichtig mit Kritik geworden (und nicht weil die putintreue Sängerin Anna Netrebko uns westliche Musikkritiker als «Human Shit» bezeichnet hat).

Es ist die schwierige Frage, welche Russen denn hier auftreten und die Botschaft und den Glauben an die Macht der Musik, der Menschlichkeit und der Liebe verbreiten sollen, die zu Diskussionen führt. Die Russen machen uns die Beantwortung nicht einfach. Da lässt doch tatsächlich ein russischer Gastsänger am Theater Biel/Solothurn am 23. Februar auf Facebook ebendiesen 23. Februar hochleben: den auf Lenin zurückgehenden «Tag der Sowjetarmee».

Dieser «Bieler» Bariton postete ein Video, auf dem er mit einem Militärorchester eine Kriegshymne singt. «Fröhliche Feiertage, liebe Verteidiger!!!!», schrieb er dazu ein Tag vor Kriegsbeginn. Ich stelle es mir unangenehm vor, als Ukrainer im Orchester zu sitzen und mit diesem Bariton zu arbeiten. Nächste Woche singt er in Biel zwei Friedenskonzerte.

Es gab auch Musiker, die international für Aufsehen sorgten: etwa Dirigent Mikhail Khokhlov, der in einem «Z»-T-Shirt vor sein Studentenorchester trat. Oder der weltberühmte Pianist Boris Beresowski, der im russischen TV den Westen für den Ukraine-Krieg verantwortlich machte und die Generäle aufforderte, die Strom- und Wasserversorgung nach Kiew zu unterbrechen. Als es aus dem Westen shitstormte, entschuldigte er sich mit der Plattitüde: Ich bin nur ein Künstler.

Offensichtlich staatstreu: Dirigent Mikhail Khokhlov. Screenshot/Youtube

Als die russische Cellistin Anastasia Kobekina von der Kartause Ittingen vor zwei Wochen ausgeladen wurde, da sie Russin ist, war das für die Schweizer Musikszene ein Skandal, eine Schande. Ittingen hatte tatsächlich unglückliche Worte gewählt. Doch jetzt haben alle den Salat. Auch die Künstlerin, obwohl sie seither neue Anfragen für Konzerte erhielt: Sie sollte im russischen Fernsehen über den bösen Westen reden, und ich fragte sie an, ob sie über ihre Musikausbildung und über die ideologische Vereinnahmung der Künstler spreche. Kobekina wollte aber hier wie da nichts mehr sagen. Sie schweigt – und spielt.

Die Schweizer Veranstalter sind im Dilemma, werden sie alle spielen lassen, die sich nicht dem russischen Staat angedient haben. Was das genau heisst oder wie es zu kontrollieren ist, weiss allerdings niemand. Allein der Frieden kann Ruhe bringen. Schöne Konzerte schaffen das nicht.

PS: Im «Entdecken»-Artikel dieses Wochenendes stelle ich eine CD vor, auf der eine Ukrainerin mit einer russischen Pianistin Lieder singt. Als ich die Agentur anfragte, ob man mir das Bild der beiden schicken könne, hiess es: «Aufgrund der Tatsache, dass Natalia Sidorenko Russin und enge Freundin von Waleri Gergijew ist, hält Frau Belkina ein gemeinsames Bild in der jetzigen Situation nicht mehr für erträglich.»

