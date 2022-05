Nach Bann: Anna Netrebko zurück am Teatro alla Scala

Ukraine-Krieg Ausgesperrte russische Künstler: Hat Mailand mit der Rückkehr von Anna Netrebko den Bann gebrochen? Die russische Operndiva kehrt über Mailand in Europas Opernwelt zurück, wird an der Scala gefeiert - überzeugt aber stimmlich nicht. Christian Berzins Jetzt kommentieren 28.05.2022, 15.30 Uhr

Anna Netrebko und ihr Klavierbegleiter nehmen den Schlussapplaus gelöst entgegen. Brescia& Amisano/Teatro alla Scala

Ein Triumph an der Mailänder Scala hört sich anders an. Etwa so wie vor zehn Tagen, als das Haus beim Liederabend von Tenorprinz Juan Diego Florez ob der Belcanto-Köstlichkeiten wahrlich Kopf stand. Aber gut: Am Ende klatschte das Publikum am Freitag im Rhythmus und die «Brava»-Rufe für Anna Netrebko kamen bestimmt aus 100 Kehlen. Die physikalischen Gesetze der Applaussteigerung wirkten, geschickt wurden sie von der Bühne mit passenden Zugabenheulern verstärkt. Als ob sie denn Angst um ein Verebben des Applauses gehabt hätte, verliess die Diva nach Programm-Ende nicht mal die Bühne, sondern begann sogleich mit dem Reigen der Jubelpflücker-Arien.

Für einmal war es egal, wie gut oder wie schlecht die Netrebko sang

Traurigerweise war es da bereits etwas egal, wie gut oder wie schlecht Anna Netrebko gesungen hatte. Ein Buh, so verständlich es für einige der Lieder gewesen wäre, wäre politisch ausgelegt worden. Am 7. Dezember 2021 war das noch nicht so gewesen, damals prostete sie die Buhs als eiskalte Lady Macbeth zwar mit Schmollmund weg, aber sie trafen sie umso mehr. Am Freitag aber war die russische Sopranistin triumphal in jenes Opernhaus zurückgekehrt, wo sie im März nicht singen durfte und nicht singen wollte.

Das schönste Opernhaus der Welt - und die berühmteste Diva (mit Klavierbegleiter) der Welt. Brescia& Amisano/Teatro alla Scala

Sie war damals in den politischen Wirbelsturm des Ukraine-Krieges geraten, die Vergangenheit im Dienst des russischen Staates lastete schwer auf ihr: Ihre Nähe zu Wladimir Putin, ihr Auftreten mit grossrussischer Fahne mit einem Separatisten-Führer in Donezk, ihre Geburtstagsparty im Kreml, ihr Einstehen für den putintreuen Dirigenten Valery Gergiev...

Als sie die Heftigkeit der westlichen Kritik spürte, schleuderte sie Social-Media-Nachrichten, die mal so mal so ausgelegt werden konnten, bis die Volkskünstlerin Russlands sich dann doch endlich ein wenig vom Krieg und Putin distanzierte…und neue Floskeln vom Stapel liess. Solche allerdings, die in der alten Heimat schlecht ankamen: Jetzt ist gilt sie dort als Staatsfeindin und die Saisoneröffnung des Moskauer Bolshoi Theaters im September wird sie offenbar nicht singen.

Mailand war beim Bann der russischen Künstler Vorreiter gewesen. Putins Dirigentenzar Valery Gerviev hatte noch am Vorabend des Kriegsbeginns am 23. Februar in Mailand Tschaikowskys «Pique Dame» geleitet. Danach aber stellte ihm Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala - und nicht etwa der Operndirektor - ein Ultimatum: Entweder der Russe verurteile den Krieg und distanziere sich von Putin oder er dirigiere nicht mehr in Mailand.

Anna Netrebko trumpf gar mit Schwächen auf

Eine Welle von Distanzierungen zu Putin und Netrebko liess die Klassikwelt darauf erbeben…und in zwei Lager teilen. Obwohl ausser drei, vier Künstlern keinem Russen heute verboten wird, irgendwo im Westen aufzutreten, wird die Frage heftig diskutiert. «Darf man russische Künstler aussperren?»

Tempi passati? Hat Mailand den selbst auferlegten Bann gebrochen?

Die Fans von Anna Netrebko bejubelten sie. Da mochten einige ältere Stimmenfans in den Foyers noch so lautstark und wortgewandt gegen ihre im Rachen verschwindende Stimme oder gegen ihre Dummheit in der Kunst der Interpretation poltern. Im Saal war Netrebko keiner Kritik ausgesetzt, niemanden störten ihre fahlen Spitzentönen, dass man in den Liedern von Richard Strauss kaum ein Wort verstand oder dass sie mit ihrer üppigen Stimme lyrische Köstlichkeiten zerdrückte.

Die Gesten einer Diva. Brescia& Amisano/Teatro alla Scala

Sie trumpft sogar damit auf. Als es zum Schlussjubel überging, rollte sie in Paolo Tostis Lied «Mattinata» das «o» in «Aurora» als müsste da ein Gewittersturm anstatt eines Windhauches stimmlich geschaffen werden. In der Mittellage lässt sie Töne grösser als gross erscheinen und ihr Timbre wie das Schwarze Meer schäumen.

Anna Netrebko bleibt die eindrücklichste Operndiva unserer Tage: nicht die stimmlich beste, aber eine, die wie eine Löwin singend kämpfen kann. Keine weiss besser, dem Publikum Emotionen zu schenken und keine andere Sängerin kann das Riesenrund der Scala, diesen mythischen, geschichtsträchtigen Raum, ausfüllen, ohne überhaupt einen Ton gesungen zu haben. Bisweilen wirkte sie wie eine alternde Diva, die auf ihre grossen Tage zurückschaut, die keinen falschen Ton und keine Kritik mehr fürchten muss. Sie bietet im Alter von 50 Jahren die Gesten einer Diva, die auf ihrem Kapital vertrauen kann.

Die Ereignishaftigkeit des Abends war in jedem Moment spürbar, umso mehr hätte die Scala ein gelbblaues politisches Zeichen setzen müssen. Nichts da: Der Intendant sagte kein Wort zum Krieg, Netrebko sang kein ukrainisches Lied, bot ein belangloses Potpourri von russischen und italienischen Liedern und drei Opernarien.

Immerhin: Mailands Pressechef, sonst jeweils der Schnellste auf Social-Media, postete genauso nichts wie Operndirektor Dominique Meyer zum Auftritt. Der mächtige Intendant aber sagte gegenüber dieser Zeitung in der Pause: «Ich hoffe, dass dieser Abend ein Zeichen für die anderen Häuser ist, Anna Netrebko die Türe zu öffnen. Das Opernpublikum zeigt heute, was es will.»

Dieses Publikum war wie immer an diesen von Aufregung getränkten Scala-Abenden: Damen, als ob sie einem Ball aus «Krieg und Frieden» entfallen wären, filmende und fotografierende Opernfreunde, mitsingende Störenfriede, die keinen Kommentar für sich behalten können – und Russinnen, die sich im Foyer für ein paar Dutzend Fotos inszenieren und zu gerne die Diva am Bühnenausgang empfangen hätten. Das war Netrebko dann aber wohl doch zu heikel und so liess sie die 100 Fans mehr als eine Stunde vergeblich warten.

