Ausstellung Übung in grosskariertem Denken: Im Textilmuseum St.Gallen verschränkt sich die Ostschweizer Textilgeschichte mit der «Bignik»-Decke der Riklin-Zwillinge Die St.Galler Künstlerzwillinge Frank und Patrik Riklin arbeiten seit zehn Jahren an ihrer riesigen «Bignik»-Decke. Designer und Kurator Martin Leuthold zeigt nun im Textilmuseum St.Gallen erstmals überraschende Bezüge zwischen der Ostschweizer Leinwandblüte vor 400 Jahren und dem ausufernden Gemeinschaftskunstwerk der Riklins auf. Christina Genova 28.04.2022, 05.00 Uhr

Von links nach rechts: Künstler Frank Riklin, Kurator und Designer Martin Leuthold und Künstler Patrik Riklin in der Ausstellung «‹gut› am Anfang weisses Gold» im Textilmuseum St. Gallen. Bild: Belinda Schmid

Die Farbe an der Wand ist noch nicht ganz trocken im Erdgeschoss des Textilmuseums St.Gallen. Die Künstlerzwillinge Frank und Patrik Riklin sind erst kurz vor dem Medienrundgang fertig geworden mit ihrer Installation, die auch eine Textarbeit beinhaltet. Sie ist Teil der Ausstellung «‹gut› Am Anfang ist weisses Gold», an der die Riklins massgeblich beteiligt sind. Das Konzept für die Ausstellung stammt von Martin Leuthold, der seit seiner Pensionierung als Kreativdirektor der St.Galler Textilfirma Jakob Schlaepfer auch als Kurator tätig ist.

Was Leuthold im Textilmuseum zusammenbringt, überrascht. Er macht nicht nur eine Tour d’Horizon durch 800 Jahre St.Galler Textilgeschichte, sondern schreibt sie fort, indem darin das von den Riklin-Brüdern entwickelte Gemeinschaftswerk «Bignik» Eingang findet. Vor zehn Jahren lancierten sie es in Kooperation mit der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, einer aus 45 Gemeinden bestehenden Organisation, welche die regionale Entwicklung fördert. Es ist ein für die Riklin-Brüder typisches Projekt, die durch ihr Null-Stern-Hotel international Aufmerksamkeit erregten. Sie bewegen sich bewusst ausserhalb des Kunstbetriebs und realisieren ihre Projekte in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft.

Pro Kopf ein Tuch

«Bignik»-Auslegung 2018 in Steffisburg. Bild: Atelier für Sonderaufgaben

Das Konzept von «Bignik»besteht darin, jedes Jahr an einem Ort in der Region auf «Tuchjagd» zu gehen. Gefragt sind rote und weisse Tücher, die mindestens 1.40 Meter auf 1.40 Meter messen. Daraus entsteht nach und nach eine riesige Picknickdecke im Vichykaro-Design, die ebenfalls alljährlich ausgelegt wird, auf Wiesen aber auch in Ortschaften, zuletzt vergangenen September im Dorfkern von Degersheim. Die Decke ist jetzt schon etwa 18000 Quadratmeter gross, doch sie wird weiterwachsen: «Die Maxime lautet: pro Kopf ein Tuch», so steht es auch an der Wand im Textilmuseum. Umgesetzt sein wird das Projekt bei einer Bevölkerung von rund 300000 voraussichtlich im Jahr 2050. Am 12. Juni wir das Picknicktuch erstmals in der Stadt St.Gallen ausgelegt. Patrik Riklin sagt:

«Ich nehme schwer an, dass diese Tücher uns überleben werden.»

Ein Schlüsselmoment für die Ausstellung war, als Martin Leuthold die Parallele zwischen dem «Bignik»-Projekt und den historischen Bleichen rund um die Stadt St.Gallen auffiel. Denn vor der Stickereiblüte im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts fing, wie der Titel der Ausstellung antönt, alles mit dem «weissen Gold» an. Ostschweizer Leinwand war von Mitte des 15. Jahrhunderts bis Anfang des 17. Jahrhunderts in ganz Europa heiss begehrt. Ein Luxusgut, das sich nur wenige leisten konnten und welches durch seine hohe Qualität bestach, denn die Leinwand wurde einer rigorosen Qualitätskontrolle unterworfen. Erstklassige Ware wurde mit einem «G» bezeichnet, was für die Herkunft St.Gallen stand, oder auch für «gut», worauf auch der Ausstellungstitel anspielt. Zehntausende von Menschen in der Ostschweiz verschaffte die Nachfrage nach dem «weissen Gold» Arbeit: sie bauten Flachs an, sponnen das Garn, woben und veredelten die Tücher.

«Die Sehnsucht nach Unüblichem ist gross»

Der Ausstellungsraum im ersten Obergeschoss ist mit einem weichen Teppich ausgelegt. Darauf sind historische Ansichten von St.Gallen zu sehen, welche die Bleichen zeigen. Bild: Maurus Hofer

In den Sommermonaten wurden die Leinwandbahnen auf den Wiesen zum Bleichen ausgelegt. Im Ausstellungssaal im ersten Obergeschoss ist dies auf zahlreichen historischen Ansichten zu sehen. Diese werden auf einem von drei grossformatigen LED-Screens präsentiert, eine neue Technologie, die erstmals in einem Museum zum Einsatz kommt und von einem Start-up in Gossau entwickelt wurde. Die LED-Bildschirme funktionieren auch bei Tageslicht, denn Martin Leuthold hat alle Verdunkelungen von den Fenstern entfernt als Referenz an das Bleichen, das nur mit viel Sonnenlicht funktionierte. Auf dem Boden ist ein weicher Teppich ausgelegt, auf welchem man über die historischen Bleichen wandeln kann.

Die Riklin-Zwillinge vor einem der drei riesigen LED-Screens in der Ausstellung, die auch bei Tageslicht funktionieren. Bild: Belinda Schmid

Auf einem zweiten Screen verschränkt Leuthold mit einem Augenzwinkern die Arbeitsschritte der Tuchherstellung, die auf Aquarellen aus dem 19. Jahrhundert dargestellt sind, mit dem Ablauf des «Bignik»-Projekts. Während das Jahr zu Leinwandzeiten mit dem Pflügen der Äcker für den Flachsanbau im März beginnt, findet die alljährliche «Bignik»-Tuchjagd von April bis Mai statt.

Auf einem dritten Screen sind Filmaufnahmen des «Bignik»-Projekts aus den letzten zehn Jahren zu sehen. Dabei wird klar, was die Riklins meinen, wenn sie sagen, dass ihre künstlerische Arbeit draussen im Alltag stattfindet: Die Zwillinge läuten an Haustüren, erklären den Leuten unermüdlich und beharrlich, was es mit «Bignik» auf sich hat. Und nicht selten gelingt es ihnen, die Menschen aus der Reserve zu locken. Der Lohn sind die Tücher, welche Leute zur Verfügung stellen. Patrik Riklin sagt:

«Die Sehnsucht nach Unüblichem ist gross. Damit kann man die Menschen begeistern.»

Doch was an «Bignik» am meisten überzeugt, ist die Vision dahinter, die Lust, für einmal gross zu denken – sonst keine typische Ostschweizer Eigenschaft. «Grosskariertes Denken und Handeln» wollen die Riklins in die Gesellschaft bringen – in Karos von mindestens 1.40 Meter auf 1.40 Meter.

Bis 29.1.23, Textilmuseum St.Gallen.