«Benissimo»-Comeback: Gute Unterhaltung trotz einigen Hängern

TV-SHOW Zwischen Turnerabend und Lotto im Säli: Das «Benissimo»-Comeback bleibt im Gestern hängen Am Samstagabend wurde «Benissimo» aus der Mottenkiste geholt. Den angesetzten Staub konnte Beni Thurnheer nicht von der Sendung schütteln. Gute Unterhaltung für die ganze Familie war es trotzdem. Michael Graber Jetzt kommentieren 16.10.2022, 09.09 Uhr

«Welche Kugel darf es sein?», Beni Thurnheer und Barbara Lustenberger machten wieder acht Gewinnerinnen und Gewinner glücklich. SRF/Gian Vaitl

Helene Fischer singt «Wenn alles durchdreht», und das Studiopublikum dreht so durch, wie ein Studiopublikum in der Schweiz halt durchdreht: An den symmetrisch angeordneten Vierertischen wird im Playback-Takt geklatscht, und ganz am Ende des Songs stehen da und dort sogar einige Verwegene auf. Herzlich willkommen zur 104. Ausgabe von «Benissimo». Diese urhelvetische Mischung aus Turnerabend, Unterhaltungsblock an einer Generalversammlung und Lotto im Säli.

Nach zehn Jahren Pause kam es am Samstagabend zur Reprise der Kultsendung mit Beni Thurnheer. Und am Ende hat «Benissimo» vor allem «Benissimo» geliefert. Es war ein bisschen, als hätten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Replay-Funktion, die statt zehn Tage zirka zwanzig Jahre zurückspulen kann. Ein bitz Röhrenfernsehen-Samstagsabendcharme. Vieles am Konzept der Sendung hat aber doch reichlich Staub angesetzt, der über die 150 Sendeminuten zeitweise bleischwer wiegt.

Es fehlt an Geschwindigkeit

Die gstabigen Witze der «Friends» beispielsweise. «Du, ich werde Vater», sagt Person 1. Person 2 sagt: «Das ist doch schön, was schaust du so traurig?» Person 1 antwortet: «Ich weiss nur noch nicht, wie ich es meiner Frau sage.» Spässchen über den unterjochten Ehemann, die zickige Ehefrau und die miese Bedienung in einem Restaurant. Es ist alles ziemlich naja – war es aber ehrlich gesagt schon vor der Einstellung der Sendung 2012. Fairnesshalber sei an dieser Stelle angemerkt: Sohn (10) und Tochter (7) lachen mehrmals bei den Sketches. «Benissimo» ist und bleibt gut gemachte Familienunterhaltung. Nicht zu schwer und nicht gar zu seicht. Die Eltern können ein Glas Rotwein trinken, die Kinder geniessen die ausgedehnte Bildschirmzeit.

Ansonsten wirkt aber schon vieles an der Sendung wie aus einer anderen, frühen Fernsehzeit. Das ist keine Wertung, sondern einfach eine Feststellung. Der Sendung fehlt stellenweise der Drive, die Wechsel zwischen Kugel-Wählen, Showblöcken und Einspielern sind teilweise etwas zäh. Auch Moderator Beni Thurnheer wirkt nicht immer auf der Höhe. Er geht selten wirklich auf die Gewinnerinnen und Gewinner ein, die per Telefon zugeschaltet sind. Mehrheitlich haben übrigens Pensionierte gewonnen. Die 73 Lebensjahre sieht man Thurnheer nicht an, in Sachen Schlagfertigkeit und Spontanität altert er aber durchaus normal.

Elektro-Roller und Kreuzfahrten

Gewiss: Über weite Strecken trägt der Nostalgie-Charme diese Sendung. Beni National, ein Telefon und ein paar Kugeln reichen, um gute Erinnerungen an früher zu wecken. Nett gedeutet ist dieses «Benissimo» eine Hommage an die früheren Sendungen. Es ist wirklich alles wie gestern. Direkt von der digitalen Mottenkiste zurück in den Samstagabend. Mit «sanfter Modernisierung», wie im Vorfeld angetönt, hatte dies herzlich wenig zu tun. Muss es aber auch gar nicht.

Stargast war Helene Fischer. Daneben trat aber auch noch unter anderem DJ Bobo auf. SRF/Gian Vaitl

Wenn dann Werner Wicki aus Schüpfheim am Ende die 100'000 Franken abräumt, dann ist dies ein schöner Fernsehmoment. Er kaufe sich wohl ein Auto davon, sagte der Pensionär. Er sei sehr schlecht zu Fuss unterwegs, hatte er davor gesagt. Zuvor wurden ein Elektro-Roller, eine Kreuzfahrt, ein Auto, eine Woche Ferien in Andermatt und 10’000 Franken in Reka-Schecks gewonnen. Die Preise gingen nach Zofingen, Bern, Kaltbrunn, Therwil und Kriens. «Grüezi, do isch ‹Benissimo›, Sie händ gwunne!», sagt Beni Thurnheer.

Zwischen Bobo und Nina Burri

Dazwischen, davor und danach: DJ Bobo, Gotthard, Zoe Wees, Lion King und Helene Fischer. Marius Bear, Elle und Nicole Bernegger präsentieren zudem ein Medley von Whitney-Houston-Songs. Niemand weiss genau warum. Und dazu verrenkt sich noch Nina «Schlangenfrau» Burri irgendwie zur Musik. Auch hier weiss niemand genau warum. Nach dem Auftritt sagt Beni Thurnheer euphorisiert: «Das alles hat das Schweizer Showbusiness zu bieten.» Ehe man auf die Bühne schreien kann, dass da doch eigentlich so viel mehr wäre, erzählen die «Friends» bereits wieder einen Witz über einen Trunkenbold, der sich vor der Standpauke seiner Frau fürchtet.

Am Ende singt noch einmal Helene Fischer. «Atemlos» dieses Mal. Alles steht. Alles klatscht. Beni Thurnheer steht mittendrin. Er wirkt irgendwie erleichtert.

