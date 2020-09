Tropisches in Wil: «Manchmal fühle ich mich wie eine digitale Elster» Olga Titus zeigt in der Kunsthalle Wil unter dem Titel «Show del Masai» erstmals auch Arbeiten aus geschreddertem Material. Ihre Bilderflut steuert die Künstlerin aber auch in Stoffbahnen und Paillettenbildern virtuos. Martin Preisser 21.09.2020, 12.00 Uhr

Olga Titus vor einer ihrer Paillettenarbeiten. Bild: Michel Canonica

Alles, was glitzert und glänzt, holt sich die diebische Elster. Ein Markenzeichen der Winterthurer Künstlerin Olga Titus ist es, sich aus der unendlichen Bilderflut des Internets zu bedienen. «Wie eine digitale Elster fühle ich mich manchmal», sagt Titus. Bekannt als Videokünstlerin überrascht sie in der Kunsthalle Wil jetzt mit textilen Arbeiten. Auf hängenden Stoffbahnen zelebriert sie grelle, dichte, farbige Bildwelten mit Motiven und Versatzstücken, die sie im Netz findet.

Dem Tropical-Native-Girl nachspüren

So stellt man sich den ersten Blick auf die Tropen vor: Das warme, paradiesische Leben, Früchte, Exotik, Fülle, ein Garten Eden, wo auch Raubtiere friedlich unter Fruchtbäumen träumen. Das ist in den Bildern natürlich ein völlig überhöhter, auch lustvoll ironischer Umgang mit Exotik und den damit verbundenen Klischees, die so prall gezeigt und im selben Moment wieder demontiert werden. So viel harmonische Fülle kann gar nicht sein.

Aus Olga Titus' Video «Das letzte Eine». Bild Martin Preisser

In ihren Arbeiten in der Kunsthalle Wil geht Olga Titus auch dem Tropical-Native-Girl nach. Hier begebe sie sich als Künstlerin lustvoll in die Rolle der Exotin, um sich im selben Moment von dieser Rolle zu distanzieren. «Ich kann mir viel erlauben», sagt Olga Titus, die in Sulgen als Tochter einer Bündnerin und eines Malaysiers geboren wurde. Mit dem Tropical-Native-Girl spüre sie all den Klischees nach, mit denen sie persönlich konfrontiert werde, heisst es im Ausstellungstext. Genau aus dieser Rolle als Exotin agiert sie, probiert die eigene Identität auch mit einem schelmischen Augenzwinkern in diesen tropischen Bildfluten zu erspüren und zu hinterfragen.

Ganz neu sind Olga Titus’ Arbeiten mit geschreddertem Material. Bilder aus Zeitschriften, aber auch eigene analoge Collagen hat sie zerschnitten. Wiederum ist es eine unendliche Menge von Papierstreifen, die durch das Schreddern jeden inhaltlichen Sinn verloren haben. Diese Material verarbeitet sie – mit einer deutlichen Portion Wildheit – zu hängenden und stehenden Säulen, die wie Totems wirken, als Teile geheimnisvoller Rituale, die aber auch an den Schmuck von afrikanischen Völkern erinnern.

Aus Olga Titus' Video «Das letzte Eine». Bild: Martin Preisser

Bilderfluten gesteuert in geheimnisvoller Regie

«Show del Masai» heisst Olga Titus’ Ausstellung, die wiederum durch eine auf allen Arbeiten geheimnisvolle Regie der Bilderfluten wirkt. «Malt» Olga Titus auf den Stoff- und Schredderbildern mit Formen und Farben aus dem Netz oder mit analogem Bildmaterial, so wirken dann ihre langen, hochformatigen Paillettenbilder, als ob die Künstlerin Glitzerstoffe quasi wie dicke Ölfarbe zu behandeln scheint. Die Paillettenarbeiten wirken intensiv, wie Wandteppiche, bisweilen fast reliefartig. Und auch hier ist es wieder die Dichte der Farbe, die hier aber ruhiger wirkt als auf den transparenten Stofffahnen.

«Das letzte Eine» ist im Obergeschoss der Kunsthalle eine der typischen Videoarbeiten von Olga Titus. Durch das bewegte Bild zieht die Künstlerin den Betrachtenden noch schneller in irreale Farbwelten und fasziniert durch das stete Auftauchenlassen von fantastischen Farb- und Fantasiewelten.

Bis 18.10.; Kunsthalle Wil (Grabenstr. 33); Do + Fr: 16–19 Uhr, Sa + So: 11–14 Uhr; am So, 4.10, 11 – 16 Uhr, ist Olga Titus anwesend.