Transgender Sam Taskinen vom Theater St.Gallen singt auf der Bühne wie ein Mann und lebt im Alltag als Frau Bis vor kurzem war Sam Taskinen noch der Bass-Bariton Samuli am Theater St.Gallen. Doch nun macht die Transgenderfrau öffentlich, was sie schon lange fühlt. Die Finnin lebt jetzt als Frau, singt aber nach wie vor mit tiefer Männerstimme.

Mirjam Bächtold 20.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 32-jährige Sam Taskinen vor dem St.Galler Theaterprovisorium. Bild: Ralph Ribi

Auf der Bühne kann man sich nicht verstecken. Und das wollte Sam Taskinen auch nicht mehr. Bei einem Konzert, das Ende Januar live aus der St.Galler Tonhalle gestreamt wurde, ging Sam Taskinen geschminkt auf die Bühne – als Frau. «Es hätte sich nicht mehr richtig angefühlt, als Mann auf die Bühne zu gehen. In einer Oper ist es etwas anderes, da spiele ich eine Rolle. Aber als ich selbst wollte ich keine Rolle mehr spielen», sagt die Sängerin.

Das Mannsein habe sich mehr und mehr angefühlt «wie ein Anzug, der mit jedem Waschen enger wird». Deshalb nahm sie das Konzert Ende Januar zum Anlass, öffentlich zu machen, was sie im Inneren schon seit langem fühlt.

Bereits als Kind sagte Sam, die als Junge Samuli genannt wurde, dass sie lieber ein Mädchen wäre. «Meine Eltern sagten, das gehe schon wieder vorbei», erinnert sie sich. In Finnland in den 1990er-Jahren sei das kein Thema gewesen, wo­rüber man öffentlich sprach. «Früher dachte man, mit Transgendermenschen stimme etwas nicht im Kopf, sie seien krank. Ich wollte einfach nur dazugehören, also zog ich mich immer mehr in eine Schale zurück.»

Angestarrt, ausgelacht, angespuckt

In den letzten Jahren habe ihre weibliche Seite immer mehr Raum eingenommen. Ein grösserer Schritt als der, ihre Identität öffentlich zu machen, war, diese für sich selbst zu akzeptieren. «Transgender ist etwas, das immer noch nicht vollständig in der Gesellschaft akzeptiert ist. Es braucht grossen Mut, dazu zu stehen», sagt die 32-Jährige.

Sam Taskinen als Armelinde in der Salonoper «Cendrillon» auf der Freilichtbühne im St.Galler Stadtpark. Bild: Michel Canonica (25. Juni 2020)

Für sie ist das öffentliche Bekanntmachen kein «Coming-out», sondern einfach das Anerkennen, wer sie selbst ist. «Ich habe Glück, dass das auch meine Familie und mein Umfeld sehr positiv aufgenommen haben. Andere haben nicht so grosses Glück.» Doch auch Sam Taskinen erfährt täglich Diskriminierung:

«Ich werde angestarrt, ausgelacht, angespuckt. Aber das Schlimmste ist, wenn Eltern ihre Kinder näher an sich heranziehen, wenn sie mich sehen.»

Selbst im Gesetz gibt es noch Diskriminierung. In Finnland müssen sich Transgendermenschen, wenn sie ihren Namen offiziell ändern wollen, sterilisieren lassen. «Man verbietet uns also de facto, Kinder zu haben.»

Viele Transleute haben Angst, von Behörden nicht ernst genommen zu werden. «Wenn etwas passiert, wenn jemand angegriffen wird, verzichtet sie oder er aus Angst vor weiterer Diskriminierung häufig auf eine Anzeige», sagt Taskinen. Es sei wichtig, dass in Schulen und bei der Polizei mehr aufgeklärt werde:

«Wir sind keine Freaks, wir sind Menschen.»

Sam Taskinen hofft, dass die Gesellschaft mit der Zeit aufhören wird, Männer und Frauen in schmale Schubladen zu stecken, wie sie das jetzt tut. «Jeder Mensch hat männliche und weibliche Seiten, es ist nicht einfach entweder oder», sagt sie. Vor einigen Jahren habe sie eine nichtbinäre Geschlechtsidentität gehabt, sich also weder ganz weiblich, noch ganz männlich gefühlt:

«Dem Geschlecht wird allgemein zu viel Bedeutung beigemessen. Wir sind mehr als Hormone und was wir zwischen den Beinen haben.»

Sam Taskinen mag ihren Körper, sie hat nicht das Gefühl, im falschen Körper zu stecken, so wie das oft in den Medien geschrieben wird. «Andere Menschen machen Schönheitsoperationen und lassen an sich he­rumschnippeln. Bei ihnen sagt niemand, sie seien im falschen Körper.» Doch nun möchte sie mit einer Hormontherapie versuchen, ihren Körper dem anzugleichen, was sie im Innern fühlt.

Ihre Stimme wird dennoch immer Bass-Bariton bleiben. Auf der Bühne wird die Sängerin keine weiblichen Rollen verkörpern. «In einer Oper einen Mann zu spielen ist für mich schön, solange ich in meinem richtigen Leben nichts mehr vorspielen muss», sagt sie. Ausserdem definiere der Klang einer Stimme nicht das Geschlecht. Man könne mit Phrasierungen und der Kolorierung auch Weiblichkeit in eine männliche Stimme legen.

Ein amerikanisches Vorbild

Sam Taskinen ist nicht die einzige Transgender-Sängerin. Ihr berühmtes Vorbild ist die amerikanische Opernsängerin Lucia Lucas, die Bariton singt. «Sie hat bewiesen, dass eine Geschlechtsumwandlung mitten in der Karriere möglich ist», sagt Taskinen. Lucia Lucas ist für sie ein Vorbild.

Wie sich Taskinens neue Identität auf ihre Karriere auswirken wird, kann sie nicht sagen. Für die nächsten zwei Jahre hat sie ein Engagement an einem Theater in Deutschland, sie wird St.Gallen im Sommer verlassen. Davor war sie an der Komischen Oper Berlin, einem der besten Opernhäuser Deutschlands. «Häufige Wechsel sind gut für die Entwicklung.»