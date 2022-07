Jazzaar: Tribute to Chick Corea

Jazzaar Tributkonzert für Chick Corea: Transatlantisches Abenteuer mit Hürden Das Jazzaar Festival würdigte in einem virtuellen Festival den verstorbenen Pianisten Chick Corea. Die Aufnahmen über den Atlantik können jetzt abgerufen und gestreamt werden. Stefan Künzli 09.07.2022, 05.00 Uhr

Der Jazz-Pianist Chick Corea 2013 am North Sea Jazz Festival in Rotterdam.

Jazzaar hatte einen dicken Fisch an der Angel. Der amerikanische Star-Pianist Chick Corea war gebucht und hatte seinen Besuch beim Aarauer Festival schon bestätigt. Musiker des renommierten Lincoln Jazz Orchestra hätten mit dem Star-Jazzer spielen sollen, dazu auch Coreas Wunschmusiker, der Kult-Schlagzeuger Steve Gadd. Doch es kam anders: Am 9. Februar 2021 starb Corea überraschend an einer seltenen Krebsart, die erst kurz vor seinem Tod festgestellt wurde. Eine Hiobsbotschaft für die Jazzwelt und seine Freunde in Aarau.

Aus dem Gastauftritt von Corea sollte deshalb ein Tribute-Festival im Andenken an den verstorbenen Meister werden. Doch gemäss Festivalleiter Fritz Renold verunmöglichte Corona eine physische Präsenz der amerikanischen Musiker in Aarau sowie ein Konzert vor Publikum, weshalb, wie schon im Vorjahr, eine transatlantische Aufnahme angepeilt wurde. Eine unglaubliche aufwendige Live-Produktion, ein dezentral eingespieltes Konzert über den Atlantik und über zwei Kontinente.

Coronafälle und massive Verspätung

Jetzt ist alles im Kasten. Der «Tribute to Chick Corea » mit dem Swiss Youth Jazz Orchestra und den Gastmusikern Wayne Bergeron, Tommy Smith, Christian Jacob, John Patitucci und Peter Erskine sowie «A New Creature» von Fritz Renold und Helen Savari mit dem Swiss Youth Gospel Orchestra und den Gastmusikern Billy Cobham, Rick Margitza, Dennis Montgomery III, A.T.N. Stadwijk und Mark Whitfield. Die Aufnahmen können auf der Website von Jazzaar gestreamt werden. Doch bis es so weit war, mussten einige grosse Hürden gemeistert werden. Steve Gadd, einer der gefragtesten Schlagzeuger zwischen Pop und Jazz und langjähriger musikalischer Gefährte von Corea, erkrankte im letzten Februar. Immerhin konnte er als Ersatz noch Peter Erskine organisieren. Einen anderen Weltklasse-Drummer, der auch schon über Jazzaar-Erfahrung verfügt und beim letztjährigen Wheater Report-Schwerpunkt hinter den Drums sass.

Doch dann häuften sich die Fälle von Corona und Long Covid – und damit auch die Ausfälle, Absagen, Wechsel und Verzögerungen. Bei den Gastmusikern wie den Studenten. 31 Jugendliche waren gemeldet, die bisher grösste Zahl. An Ostermontag waren aber insgesamt 17 Studenten krank.

Dazu kam es auch bei den Auditions zu massiven Verspätungen. Es stellte sich heraus, dass die eingeplanten vier Stunden pro Studentin oder Student nie und nimmer ausreichten. Nicht, weil sie schlecht oder ungenügend vorbereitet waren, wie Renold betont, sondern weil die Musik von Chick Corea besonders hohe Anforderungen stellt. Die Sängerinnen und Sänger zum Beispiel brauchten zehn bis 12 Stunden, um ihre Parts einzusingen.

Chick Corea hat in der Schweiz gewohnt

«Wir wollen die ganze Breite von Chick Coreas Schaffen zeigen», sagt Renold. Also nicht nur den Jazzmusiker im klassischen Trioformat am akustischen Piano, sondern auch seine Fusion-Jazz- und Flamenco-Jazz-Seite. So finden wir im Repertoire mit «Windows» aus dem Jahre 1966 eine der ersten Kompositionen von Corea, die sich im Laufe der Zeit zu einem Standard entwickelt hat. Oder «Matrix» von 1968, das er im Trio erstmals aufgenommen hat. «Armando’s Rumba» (1976) repräsentiert die spanische Seite von Corea, «Crystal Silence» von 1972 und «Captain Señor Mouse» (1973) die elektrische Phase mit der Band Return to Forever.

«Captain Señor Mouse» durfte auf keinen Fall fehlen, denn das Stück hat einen Schweizer Hintergrund. Nach seiner ersten Scheidung Anfang der 70er-Jahre lebte Chick Corea einige Monate in einem Bauernhaus in der Schweiz mit unzähligen Katzen. Sie haben den Pianisten zum Stück «Captain Señor Mouse» inspiriert, das auf dem Album «Hymn Of The Seventh Galaxy» von 1973 erschienen ist.

Im nächsten Jahr wieder ein physisches Festival

Weiter im Programm finden wir «Quartet 1 & 3», das aus der Zusammenarbeit mit Saxofonist Michael Brecker Anfang der 80er-Jahre entstanden ist. «Got A Match» und «Rumble» sind zwei Kompositionen, die 1986 mit der Chick Corea Elektric Band aufgenommen wurden, der auch John Patitucci angehörte. Dieser virtuose Musiker an Elektro- und akustischem Bass konnte auch für das Aarauer Projekt gewonnen werden. Das jüngste Stück wurde 1997 zu Ehren des Klavier-Pioniers Bud Powell komponiert.

Die letztjährigen transatlantischen Aufnahmen wurden zurückhaltend genutzt. Die budgetierten Einnahmen wurden gemäss Renold nicht erreicht. Der jetzige Trailer für Chick Corea hat dagegen schon über 200000 Views. Renold hofft deshalb, dass in diesem Jahr mehr Tickets gelöst werden.

Für Renold ist sowieso klar, dass damit das virtuelle Abenteuer von Jazzaar abgeschlossen ist. «Wir möchten es nie mehr so machen. Der Arbeitsaufwand ist viel zu gross», sagt Renold. Im nächsten Jahr wird das Festival wieder im normalen Rahmen Live vor Publikum stattfinden. Geplant ist eine «Cuban Night» sowie ein Abend zu Ehren des grossen Arrangeurs Gil Evans.

Jazzaar Festival 2022: A Tribute To Chick Corea; Gospel Concert «A New Creature» (30 Tage für 10 Franken, Kauf 20 Franken); Virtual Music Workshop (gratis).