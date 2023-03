Klassiker im neuen Gewand: Circus Knie feiert Premeiere

Zirkus Klassiker im neuen Gewand: Der Circus Knie zwischen Manegen-Nostalgie und Pop-Show Die Premiere zur diesjährigen Tournee des Circus Knie überzeugt mit modernen Einlagen. Dank der grossen Leistungen der Artistinnen und Künstler bietet der Nationalzirkus beste Unterhaltung. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 11.03.2023, 18.00 Uhr

«Globe of Speed»: Motorradfahrer drehen im kugelförmigen Metallkäfig ihre Runden. Bild: Michael Buholzer/ KEYSTONE

Manege frei: 2100 Besucherinnen und Besucher füllten am Freitagabend in Rapperswil das gewaltige Zelt in Erwartung einer spektakulären Show bis auf den letzten Platz. Enttäuscht wurden sie nicht: Der Schweizer National-Circus hat wie immer Akrobatinnen und Tänzer, Artistinnen und Dresseure der Extraklasse aufgeboten.

Während zweieinhalb Stunden hat Knie seinen Gästen einmal mehr ein unvergleichliches Spektakel serviert – gerade auch, weil neben den menschlichen Höchstleistungen auch unzählige technische Raffinessen den Show-Effekt noch verstärkten. Am Ende erhielt die Zirkustruppe dafür minutenlange und verdiente Standing Ovations. Doch ohne Makel war die Vorführung nicht. Auf der Suche nach der perfekten Show hat der Zirkus manch klassisches Element aus dem Programm gestrichen.

Der Zirkus im Wandel der Zeit

Wer länger nicht im Zirkus war, sei vorgewarnt: In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich der Zirkus grundsätzlich verändert. Viele Dressuren sind – sicher nicht unberechtigt – dem zunehmenden Druck des Tierschutzes zum Opfer gefallen. Löwen waren zuletzt 2004 in der Manege zu sehen, 2016 wurde die Elefantendressur aus dem Programm gestrichen.

Doch es ist mindestens genauso viel Neues dazugekommen. Vor allem technische Errungenschaften haben die Nummern um neue Aspekte erweitert. Als noch Löwen durch die Manege liefen, dachte wohl niemand daran, dass einmal schwarz gekleidete Tänzerinnen und Tänzer in einer stockfinsteren Manege auftreten, lediglich von Laserstrahlen und LED-Streifen auf den Kostümen beleuchtet. Eine gelungene Nummer.

Besonders viel hat die Familie Knie aber in ihren «Water Curtain» investiert: Ein Kreis von Wasserdüsen unter dem Zeltdach, der es ermöglicht, Kunstwerke aus Wassertropfen um die Artistinnen und Artisten zu zaubern. Vereinzelt sorgt der Wasservorhang für schöne Effekte; ob die Manege eine Wassershow wirklich nötig hat, ist Geschmackssache.

Klassiker dürfen nicht fehlen

Die artistische Direktorin, Géraldine Knie, hat die althergebrachten Zirkusnummern aber nicht vergessen. Mit Kontorsions-Künstlerinnen und einer Schleuderbrett-Formation sind gleich zwei klassische Zirkus-Truppen aus der Mongolei vertreten. Doch gerade letztere Nummer hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. So beeindruckend es ist, wenn sich die Akrobaten in atemberaubende Höhen katapultieren: Während die ganze Zeit beliebiger Latino-Pop aus den Lautsprechern plärrt, vermisst man schmerzlich die zeremonielle Feierlichkeit früherer Zirkuszeiten.

Auch die Pferdedressur-Nummern der Familie Knie gehören selbstverständlich ins Zirkusprogramm und sind wie immer ein Höhepunkt. Der jüngste Spross der Familie, Maycol Knie junior, bestreitet schon seine zweite Saison und erobert mit seinem Minipony die Herzen im Sturm.

Dass der Kleinste schon jetzt der Star der Show ist, liegt vielleicht auch daran, dass das Staraufgebot dieses Jahr bescheidener ist. Letztes Jahr präsentierte der Zirkus mit Bastian Baker sowie Ursus und Nadeschkin zwei Grössen der Schweizer Bühnenszene. Zauber-Komiker Erwin aus der Schweiz und Geigerin Evgenia Aknazarova liefern aber solide Pausenfüller, sodass man die Stars keinesfalls vermisst.

Ein Weltrekord als Höhepunkt

Zum Schluss wird das Zirkusorchester bis unter das Zeltdach gehoben, damit der «Globe of Speed» Platz in der Manege findet. Schon wenn die ersten drei Motorradfahrer im kugelförmigen Metallkäfig ihre Runden drehen, stockt dem Publikum der Atem. Dann werden es vier, dann fünf – schlussendlich kündigt eine Stimme aus dem Lautsprecher den krönenden Weltrekord an.

Der Höhepunkt sitzt. Doch er führt noch einmal vor Augen, wo der Circus Knie auf der Suche nach der perfekten Show Abstriche gemacht hat. Früher führte ein Zirkusdirektor durch das Programm, bot dem Publikum einen roten Faden. Wenn er zum Trommelwirbel die grössten Spektakel noch einmal ankündigte, steigerte sich die Spannung ins Unermessliche. Das kann die Ansage aus dem Off nicht ersetzen.

Der Zirkus war schon immer im stetigen Wandel – und er war immer ein Spiegel der Zeit. Wer nicht mit der Zeit geht, wird im harten Geschäft abgehängt. Jüngst fielen mit Nock und Royal zwei Traditionszirkusse dem Wandel zum Opfer. «Heute ist das Publikum schwerer zu begeistern», sagt Pferdedresseur Ivan Frédéric Knie nach der Show. «Sich weiterzuentwickeln, gehört für den Zirkus dazu.»

Heute ist das grosse Spektakel nur noch einen Klick entfernt. Um weiterhin ein grosses Publikum anzuziehen, ist der Zirkus poppiger, moderner geworden. Da fällt es leicht, sich in nostalgischer Verklärung den guten, alten Zirkus zurückzuwünschen. Doch wenn der Vorhang fällt, wünscht man sich noch immer, dass der magische Abend noch etwas länger dauern würde.