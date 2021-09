Der beste Konzertsaal der Schweiz

Tonhalle Zürich Nach der Renovation: Zürichs trauriger Glückstag Der restaurierte Tonhalle-Saal ist klanglich umwerfend. Doch er macht etwas Wichtiges für Jahrzehnte vergessen. Christian Berzins Jetzt kommentieren 16.09.2021, 13.00 Uhr

Den Saal durchweht immer noch ein Schleierchen Schwanenflaum, das genauso wenig greifbar ist wie das Mondlicht. Gaetan Bally

Liebe St. Galler und St. Gallerinnen, liebe Luzerner (ihr ganz besonders), liebe Baslerinnen, lieber Aargauer auch, liebe Berner und Genferinnen und cari Luganesi! Ihr müsst jetzt alle stark sein, denn seit Mittwochabend ist klar, wo der beste Schweizer Konzertsaal steht.

Vier Jahre lang wurde der Tonhalle-Saal in Zürich renoviert – und jetzt erstrahlt er nicht nur in einem neuen Licht und in den schönsten Farben, sondern klingt wie ein Wunderhorn. Das ist das wahre Wunder an der Renovation. Der Saal war nämlich auch früher in seinem traurig vergilbten Grau schön: In der Kapellendüsternis war da ein Verschwinden und Verstecken wie im Inneren einer Kathedrale, der Saal war ein lasterhaftes Versprechen, hier war man mit Bruckner, Beethoven und den anderen Melancholikern auf Du und Du, hier wurden die Jünger Oblomows gefragt, warum sie so traurig seien? «Warum soll ich fröhlich sein?», antworteten sie.

Jetzt leuchtet der Tonhalle-Saal von Glück, ist aber anders als andere Renovationsbauten nicht überrestauriert. Es durchweht ihn immer noch ein Schleierchen Schwanenflaum, das genauso wenig greifbar ist wie das Mondlicht.

Als das Hornsolo «Tonhalle öffne Dich» rief

Akustisch ist der Saal schlicht phänomenal. Gustav Mahlers 3. Sinfonie, die das Tonhalle-Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Paavo Järvi spielte, legte nicht nur jede kleinste Pracht des Raumes, sondern auch des Orchesters offen.

Wen interessieren Sofas! Drinnen im Saal entsteht alles, drinnen leuchtet das Glück. Christian Beutler / KEYSTONE

Das vom Horn gespielte Hauptthema der 3. Sinfonie von Gustav Mahler war das Losungswort, lautete nichts anders als «Tonhalle öffne Dich»: Mächtig, warm und durchdringend klang das. Wie im 2. Satz die Oboe leuchtete, wie im 4. Satz die Altstimme über und in und durch den Saal flog, war traumhaft. Und zugegeben: Wer Mitte Rechts sass, sprang naturgemäss der Harfenton bisweilen viel zu unmittelbar an. Aber hier lebt der Klang nun mal. Celloattacken sind greifbar, berühren einen physisch.

Jetzt (oder wie vor Jahrzehnten?) überfordern Tutti-Ausbrüche im Fortissimo den Saal nicht mehr. Oder war das die Hand Järvis? Hiess es nicht in der Ausweichspielstätte Maag, er dirigiere zu laut? War es nicht der Saal? Jetzt war der Gesamtklang selbst in den wildesten Ausbrüchen klar, ja, der 1. Satz hätte auch schroffere Zugänge zugelassen. Da waren Reserven, die Stürme der Leidenschaft tosten unter den stillen Flächen.

Im letzten Satz der Sinfonie, dieser unendlichen Apotheose, waren die Steigerungen so wundersam lang und so prächtig ausgekostet, dass keinerlei Druck, sondern nur Balsam aufs und ins Ohr drang. Gewiss gab es da im Übermut ab und zu Trübungen, aber es waren Details, die im Sog untergingen.

Nur etwas war eigenartig - Reihe 12, Mitte rechts: Ein feines Bächleinrauschen von rechts, unter dem Balkon. Das kann nicht das Grundgeräusch des Sales sein – oder doch?

Das Casino Basel mag vor einem Jahr die schöneren Foyers erhalten haben. Die blautürkisfarbenen Zürcher Ufo-Sofas werden die alten Specksofas unten bei den Garderoben nie ersetzen. Aber wen interessieren Sofas! Drinnen im Saal entsteht alles, drinnen leuchtet das Glück. Dank des famosen Orchesters, das da auf der Bühne sitzt, wird es wahrnehmbar.

Eins passt zum anderen: Zürich hat nicht nur den besten Saal, sondern auch das beste Orchester der Schweiz. Vielleicht wissen es die Musiker und Musikerinnen zu gut, aber wenn sie gewollt sind, dieses Können zu zeigen – oder eben mit Paavo Järvi einen Dirigenten vor sich haben, der dieses Alles mit sanfter Gestik aus ihnen herauskitzelt – dann wird ein Konzert ein Ereignis. In Basel und Luzern mögen die weltbesten Orchester gastieren, jene aus Amsterdam, Wien und London, in Zürich spielt eines wöchentlich.

Paavo Järvi kitzelt mit sanfter Geste Grossartigkeiten aus dem Tonhalle-Orchester.

Berühmt ist Mahlers Satz «Meine Symphonie wird etwas sein, was die Welt noch nicht gehört hat!». Am Mittwochabend änderte man für einen kurzen Moment in verwirrter Bewunderung und das Wort Sinfonie mit «Tonhallesaal» aus.

Die mutlose Stadtpräsidentin

Mittwoch war für Zürich aber auch ein Trauertag. Denn mit dem Triumph der renovierten Tonhalle geht die Tonhalle Maag vergessen, die Ausweichspielstätte: ein Ort, wo die Klassik im 21. Jahrhundert angekommen war. Dieser Saal ist zerstört. Schuld daran ist auch die mutlose Stadtpräsidentin, die zur Tonhalle-Eröffnung gekleidet kam, als eröffne sie den Geräteschuppen des Gemeinschaftszentrums Wipkingen. Vor dem Wahljahr findet man Kultur toll, zeigt sich mit dem Operndirektor und der Tonhalle-Intendantin (und umgekehrt), aber sie darf nicht zu viel kosten, keine Risikokosten verursachen.

Die Tonhalle Maag war der Saal, wo Beethoven und Bruckner neu erklangen. Nun sind die Heroen wieder in ihrem Tempel angekommen. Automatisch griff man zur Eröffnung zur Krawatte und dem dunklen Anzug. Vorbei die sommersonnigleichten Tage in der Maag, wo Klassik gespielt wurde, als sei sie die normalste Sache der Welt. Es ist nicht schade, dass Zürich die Maag kaputt gehen lässt, sondern eine Schande. Sie wäre die ideale kleine, freche Schwester der prächtigen und mächtigen Tonhalle geworden, Zürich wäre mit ihr dem Wunsch, Kulturmetropole zu sein, näher gekommen.