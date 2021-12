Autorin Birgit Vanderbeke gestorben

Todesfall Bachmannpreisträgerin: Die Autorin von «Das Muschelessen» Birgit Vanderbeke ist 65-jährig gestorben Sie hat 1990 den Bachmannpreis gewonnen und wurde bekannt vor allem mit ihrer Erzählung «Das Muschelessen» und ihren autobiografischen Büchern. Nun ist die deutsche Schriftstellerin überraschend gestorben dpa 28.12.2021, 16.29 Uhr

Birgit Vanderbeke im Jahr 2007. Foto: Sven Paustian

Birgit Vanderbeke sei bereits am 24. Dezember überraschend gestorben, teilte der Piper Verlag in München am Dienstag mit. Der Verlag berief sich dabei auf die Familie der Schriftstellerin, die in Südfrankreich lebte.