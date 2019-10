Zeichenblock statt Staffelei: Auch mit 89 Jahren bleibt Hans Niederhauser kreativ. Er und Partnerin Kundry feiern in ihrem Ausstellungsraum in Kreuzlingen die 25. Vernissage. Wichtigste Inspiration für ihr Schaffen ist die Natur am Untersee.

Thurgauer Künstlerpaar und seine 25. Ausstellung: Vom Glück, malen zu dürfen Zeichenblock statt Staffelei: Auch mit 89 Jahren bleibt Hans Niederhauser kreativ. Er und Partnerin Kundry feiern in ihrem Ausstellungsraum in Kreuzlingen die 25. Vernissage. Wichtigste Inspiration für ihr Schaffen ist die Natur am Untersee. Barbara Fatzer

Das Künstlerpaar Hans und Kundry Niederhauser. (Bild: Donato Caspari)

«Einfach sein, zur Ruhe kommen, lange schauen und erst dann ausdrücken, was ich empfinde, wenn ich mich in einer Landschaft befinde», das ist das Rezept, damit Hans Niederhauser anfangen kann zu malen. Allerdings will er dabei nicht gestört werden.

Er, der sich früher mit Staffelei und Malkasten in die Natur begab, um auch die Stimmung einer Landschaft und Jahreszeit direkt zu spüren, geht immer noch so vor, das hat sich bewährt. Jetzt allerdings nur noch mit einem Zeichenblock, denn mit 89 Jahren ist die schwere Malereiausrüstung nicht mehr so einfach zu handhaben.

Aber der Arbeitsprozess ist immer noch der gleiche: Das, was er draussen in sich aufgenommen hat, das kann er dann auch im Atelier auf der Leinwand wiedergeben. Die Inspiration ist aber immer noch nötig.

Verwurzelt in der Untersee-Landschaft

Es scheint, als würden sich die Motive wiederholen: der See in all seinen Stimmungen mit der unendlich weit entfernten Horizontlinie, die Herbst- und Winterbäume in ihrer Buntheit oder Kahlheit. Und doch ist jedes Bild anders in seiner stets ändernden Farbnuancierung, in seiner Ausstrahlung, das nicht unberührt lässt – falls man sich darauf einlassen will.

Für Hans Niederhauser ist es ein Glück, immer noch malen zu dürfen und zu können, ohne Frage, ob es zeitgemäss sei, was er auf die Leinwand bringt. Er tut es einfach. Seine Verwurzelung in der Untersee-Landschaft ist elementar für sein Malen, von Eschenz – wo er aufgewachsen ist – bis Fruthwilen, wo er sich später niedergelassen hat. Immer dieser Blick von der Höhe über die weite Wasserfläche eben zu diesem Horizont hin, der das Ende der Welt anzuzeigen scheint und doch die Chance bietet, in eine andere Sphäre zu gelangen.

Ein Glück ist es auch, dass neben und mit ihm seine Partnerin Kundry lebt, die ebenso wie er diese Inspiration aus Landschaft und Natur braucht, um malen zu können. Die Bilder der beiden sind in ihrer Ausprägung unterschiedlich und haben doch Gemeinsames: die Intensität und Beharrlichkeit, wie sie ihre Bildfindungen verwirklichen. Sie respektieren das andere, wenn es Zeit für sich allein beansprucht und sich zurückzieht, und doch stützen sie sich gegenseitig.

Bis ins kleinste Detail geht es um Entstehen und Vergehen

Seit Jahren stellen Kundry und Hans Niederhauser gemeinsam in ihren «Bilder-Räumen» in Kreuzlingen aus, sie können gleichwertig nebeneinander bestehen. Diesen Raum haben sie sich gemeinsam geschaffen, um wie jetzt – zum 25. Mal – Freunden und Kunstinteressierten ihre neueren Bilder zu zeigen.

Was für Hans die grossangelegte Landschaft ist, das sieht Kundry im Kleinräumigen, im mit Liebe betreuten Garten, in einzelnen Pflanzenwesen, die selbst abgestorben noch ihre einstige Lebendigkeit ahnen lassen. Es geht bis ins kleinste Detail um Entstehen und Vergehen, diesen Kreislauf des Lebens, um Verlust, aber auch wieder Herauswachsen und Erneuern, was andere zurückgelassen haben. Es ist ein Trost, dass das Leben ewig ist, wenn auch in anderer Form.