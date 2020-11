Theaterstück statt Fachartikel: Warum die Thurgauer Psychotherapeutin Margit Koemeda für die Bühne schreibt

In «Herzzeitlose» reflektiert eine junge Frau ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Therapeutische Gesprächsmomente, erinnerte Dialoge und Tagebucheinträge der Mutter formen sich allmählich zum Bild eines für beide Seiten schmerzhaften Ablösungsprozesses. Am 15.11. erzählen Autorin Margit Koemeda, Schauspielerin Boglárka Horváth und Regisseur Matthias Peter im Museum im Lagerhaus Romanshorn, wie das Stück entstand. Uraufführung von «Herzzeitlose» ist am 18.11. in der Kellerbühne St. Gallen. Weitere Vorstellungen am 20./21./22.11. Im Frühjahr 2021 tourt die Inszenierung durch die Region. Derniére ist am 10. April 2021 in Margit Koemedas eigenem Kellertheater auf «Breitenstein» in Ermatingen.