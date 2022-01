Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld feiert zehnten Geburtstag

Vorschau Theaterlastwagen in voller Fahrt: Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es in der Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 neue Formate und Drinks Die Auslastungszahlen sind gut, gerade sind 120'000 Franken Lotteriefondsgelder gesprochen worden und im Sommer gibt es ein Freiluftstück im Greuterhof in Islikon: Das kleine Stadttheater von Frauenfeld hat allen Grund zum Feiern. Christina Genova Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Das Team der Theaterwerkstatt Gleis 5 ( von links): Noce Noseda, Simon Engeli, Judith Zwick, Giuseppe Spina, Rahel Wohlgensinger und Joe Sebastian Fenner. Bild: Donato Caspari

«Wir wollten das Velo, bekamen aber den Lastwagen», sagt Giuseppe Spina von der Theaterwerkstatt Gleis 5. Damit spielt er auf eine populäre italienische Redensart an («Hai voluto la bicicletta? Adesso pedala!»). Und darauf, dass es damals vor zehn Jahren ein ziemlich grosser Schritt war vom Tourneetheater zu einem Ensemble mit einer festen Spielstätte in der ehemaligen Lokremise beim Bahnhof Frauenfeld. 3000 Stunden hat man damals in den Umbau investiert, 2000 hat das Team selber übernommen.

Nun feiert «das kleine Stadttheater von Frauenfeld» (Spina) sein zehnjähriges Jubiläum. Es besteht immer noch in seiner ursprünglichen Zusammensetzung von 2012 und hat mit der Konstanzer Autorin und Literaturvermittlerin Judith Zwick 2020 sogar Zuwachs bekommen. Dank ihr gibt es in der Theaterwerkstatt nun auch Literaturveranstaltungen, drei Formate sind geplant. «Auslese» ist ein Abend, der ganz einem Autor oder einer Autorin gewidmet ist. Dabei streift Zwick gemeinsam mit ihrem Gast durch dessen literarisches Gesamtwerk, unterbrochen von kurzen Lesungen. Den Auftakt macht Lokalmatador Peter Stamm (25.2.).

Literaturveranstaltungen, Podcasts, Editionen

Bereits gestartet ist die Reihe «Erlesen», bei welcher jeweils ein Thema im Mittelpunkt steht. Bei der nächsten Veranstaltung am 20. März werden die SRF- Literaturkritiker Nicola Steiner und Philipp Tingler über Gesellschaftsromane diskutieren. Das Format «Gastgesichter» ist für Schauspielgäste gedacht. Es findet am 11. und 13. März zum ersten Mal statt, eingeladen ist der Schauspieler Thomas Sarbacher. Zu Judith Zwicks Stärken zählen ausserdem Podcasts. Zehn werden im Jubi-läumsjahr nicht nur von ihr, sondern vom ganzen Team produziert. Eine weitere Neuerung sind Editionen, die jährlich im Eigenverlag erscheinen sollen. Der Frauenfelder Usama al-Shamani wird als Erster einen Text publizieren und am 28. April vorstellen.

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 befindet sich in einer ehemaligen Lokremise. Bild: Donato Caspari

In der Theaterwerkstatt entstehen im Schnitt vier Stücke pro Jahr. Giuseppe Spina sagt:

«Grundsätzlich produzieren und schreiben wir unsere Stücke selber. Das gibt uns ein eigenes Profil.»

Sie werden nicht nur in Frauenfeld gezeigt, sondern gehen auch auf Tournee. Eine Direktion gibt es nicht in der Theaterwerkstatt, aber wechselnde Verantwortlichkeiten. Die Auslastung ist gut, das Publikum treu. Auch der Thurgauer Regierungsrat schätzt die Arbeit der engagierten Theaterleute und hat erst kürzlich 120'000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. Für den Mai ist ein Jubiläumsstück geplant, bei welchem das ganze Schauspielteam gemeinsam auf der Bühne steht: «Das kommt sonst nie vor», sagt Simon Engeli. Er ist der Dramaturg des Stücks, das einen Blick hinter die Kulissen erlaubt. Es werde ein Abend, der das Theater mit einer «grossen Portion Selbstironie» feiere.

Drinks im Theaterfoyer

Im Sommer wird die Theaterwerkstatt für ihre fünfte Freiluftproduktion auf den Greuterhof in Islikon zurückkehren. Gespielt wird «Der Graf von Montecristo» in einer Bühnenadaption von Noce Noseda, der auch die Regie übernehmen wird. Er erarbeitet ausserdem nach 2019 die zweite Koproduktion mit einer Theaterkompanie aus Livorno in einer italienischen und in einer deutschen Fassung. Premiere ist im Oktober. Zum Jahresabschluss folgt dann ein Stück über die komplexe Beziehung zwischen Mensch, Hund und Wolf für Kinder ab zehn Jahren, entwickelt von der Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger, Giuseppe Spina und Simon Engeli.

Doch nicht nur inhaltlich, sondern auch baulich wartet die Theaterwerkstatt mit Neuerungen auf: Das Foyer soll gemütlicher gestaltet und die Bar verschoben werden, damit sie endlich über einen Wasseranschluss verfügt. Dort will Rahel Wohlgensinger dann für das Publikum zu den Stücken passende Drinks kreieren.

