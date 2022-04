Warum die St.Galler Theaterkrise auch eine Konzertkrise ist.

Theaterdebatte «Viele haben mich angerufen»: Zwei profunde Kenner des Sinfonieorchester St.Gallen erzählen, warum die Theaterkrise auch eine Konzertkrise ist Mit dem Abgang des Konzertdirektors Florian Scheiber fürchten Musikfreunde um das St.Galler Musikleben. Armin Mühlematter und Andreas Cunz engagierten sich einst im Konzertverein. Sie wissen, was es für einen florierenden Konzertbetrieb braucht. Rolf App Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Armin Mühlematter (links) und Andreas Cunz engagierten sich einst beim Konzertverein St.Gallen.

Es ist nicht lange her, da hat Armin Mühlematter dem Konzertdirektor Florian Scheiber ein Mail geschrieben. «Gut gemacht, danke», hat er ihm gegenüber ein Konzert des Sinfonieorchesters St.Gallen kommentiert, das er gerade besucht hatte. Wie Mühlematter ist auch Andreas Cunz häufiger Besucher der Sinfonie- und Kammermusikkonzerte in der Tonhalle, dort begegnen sie sich regelmässig.

Doch sie kennen sich nicht nur gut, sie haben auch eine gemeinsame Geschichte, die mit der Geschichte des St.Galler Konzertlebens zusammenhängt. Sie wird in der aktuellen Theaterkrise aktuell, denn diese ist durch die angekündigte Entlassung des Konzertdirektors im Wesentlichen auch eine Konzertkrise.

Unverständnis für den scharfen Schnitt

Zwar kann Chefdirigent Modestas Pitrenas als einziger aus der aktuellen Theater-Führungscrew ab der Saison 2023/24 unter dem neuen Direktor Jan Henric Bogen weitermachen. Aber er wird keinen Konzertdirektor mehr an seiner Seite haben, sondern nur noch ein Orchesterbüro. Und weil ein Chefdirigent nur einen Teil des Jahres in St.Gallen verbringt, befürchten viele Konzertbesucher, dass die Orchesterbelange dann zu kurz kommen. Sie verstehen den scharfen Schnitt nicht, den Bogen da im Auftrag des Verwaltungsrates vollzieht, und kündigen jetzt in nicht unerheblicher Zahl ihr Abonnement. Mühlematter sagt:

«Obwohl ich ja nicht mehr zuständig bin, haben mich viele angesprochen, haben mir geschrieben oder mich angerufen.»

Das hat damit zu tun, dass sowohl Armin Mühlematter als auch Andreas Cunz sich beim Konzertverein engagiert hatten. Das war, bevor Theater und Konzert St.Gallen an der Jahrtausendwende zur Genossenschaft Konzert und Theater fusioniert wurden. Damals hatten diese zentralen Teile des kulturellen Lebens ihre eigene Trägerschaft.

Jene musikinteressierten Kreise, die sich heute im Freundeskreis des Sinfonieorchesters treffen, bildeten von 1877 an den Konzertverein. Dieser brachte das Sinfonieorchester und die Konzerte in die Tonhalle und trug mit der Wahl guter Chefdirigenten von Othmar Schoeck über Kurt Brass bis Jiři Kout wesentlich zum bis heute hohen Niveau dieses Klangkörpers bei.

Konzertprogrammierung – eine ziemlich knifflige Angelegenheit

Um dessen angemessene finanzielle Ausstattung kümmerte sich Mühlematter. Der kunstsinnige Zahlenmensch, der als Geschäftsführer des St.Galler Gewerbeverbandes amtete, war beim Konzertverein für die Sponsorensuche zuständig.

Andreas Cunz, Arzt von Beruf und sein Leben lang leidenschaftlich Geige und Viola musizierend, beschäftigte sich derweil in der Programmkommission mit der Erarbeitung des Konzertprogramms. Das war, sagt er, «eine ziemlich knifflige Angelegenheit», und ist es bis heute geblieben. Nicht immer leicht fällt zum einen die Feinabstimmung mit dem Theater, das mit seinen Opern- und Oper­ettenaufführungen das Orchester ebenfalls beansprucht. Das aber zum andern mit seinen Konzerten eigene Akzente setzt, ergänzt um die Auftritte fremder Ensembles, von Solisten und Kammermusikformationen.

Manch ein Projekt blieb auf der Strecke

Das Konzertprogramm vereint im Idealfall Populäres und Neues, es überrascht und bezaubert, und erreicht bei aller Experimentierfreude auch immer wieder ein breites Publikum.

Die Programmkommission des Konzertvereins trug damals gemeinsam mit dem damaligen Konzertdirektor Marc Walter Haefelin und dem jeweiligen Chefdirigenten Wünsche zusammen, diskutierte Ideen, erwog Angebote und klärte Finanzierungen ab. «Manch schönes Projekt ist da auf der Strecke geblieben», schaut Andreas Cunz auf den sich über zwei bis drei Jahre hinziehenden Prozess zurück.

Mal hatte ein angepeilter Solist das gewünschte Stück nicht im Repertoire, mal war das Orchester durch die Verpflichtungen im Theater blockiert, mal überstiegen die Honorarvorstellungen eines Künstlers die St.Galler Möglichkeiten.

Vieles jedoch konnte ermöglicht werden. Das war – und ist – nicht zuletzt dem Konzertdirektor zu verdanken, der nicht nur ein Scharnier in die Gesellschaft war und ist, sondern Teil einer grossen musikalischen Welt.

«Man muss sich in ihr gut auskennen, muss Kontakte zu Künstleragenten und Konzertveranstaltern haben und pflegen, muss junge Künstlerinnen und Künstler kennen lernen, um so die Stars der Zukunft in die Ostschweiz zu bringen.»

So beschreibt Andreas Cunz einige der Anforderungen und schwärmt vom noch jungen Pianisten András Schiff. Der nach dem Konzert auf die Entschuldigung wegen des nicht ganz vollen Saals mit dem Satz regierte: «Ach, Sie haben ein wundervolles Publikum.»

Doch Verbundenheit kann auch brüchig werden, das Publikum kann auch wegbleiben. Das gälte es wohl zu bedenken in dieser Zeit des Umbruchs.

