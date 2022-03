Theaterdebatte «Die Kommunikation war unglücklich»: Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger nimmt Stellung zu den Querelen um die Neuausrichtung des Theaters St.Gallen Die Reaktionen auf die geplanten Veränderungen in der Leitung des Theaters St.Gallen sind emotional und heftig – sowohl bei Kennern des Theater- und Konzertbetriebes als auch beim Publikum. Verwaltungsratspräsident Rüegsegger äussert sich nun schriftlich zu den kontroversen Punkten und versucht zu beschwichtigen. Christina Genova Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Theater- und Konzertgängerinnen machen sich Sorgen um die Zukunft des Theater St. Gallen. Bild: Benjamin Manser

«Was für Dilettanten sitzen denn in diesem Verwaltungsrat?» «Viele Theaterbesucherinnen und -besucher haben die Leistungen bisher sehr geschätzt. Sind diese Leute alle Banausen?» Das sind nur zwei Zitate aus den zahlreichen Onlinekommentaren und Briefen von Leserinnen und Lesern, die dieser Tage eintrafen. Sie zeigen: die Neuausrichtung des Theaters St.Gallen, die vor einer Woche bekannt wurde, bewegt. In der Kritik steht auch der Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen, der die Reorganisation in die Wege geleitet und abgesegnet hat. Nun nimmt Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger Stellung; die Fragen wollte er nur schriftlich beantworten.