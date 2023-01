Schauspielhaus Zürich macht Kurskorrekturen am "Publikumsgipfel"

Theaterdebatte Buhs, Bravos und Aggressionen: «Machen Sie doch endlich die Stücke im Original!» Das Schauspielhaus Zürich steht im Gegenwind. Am Mittwochabend stellte sich die Intendanz an einem öffentlichen «Publikumsgipfel» der Kritik. Die Zuschauer lieferten Emotionen, die Leitung reagierte mit Zugeständnissen. Daniele Muscionico 1 Kommentar 19.01.2023, 16.23 Uhr

Publikums-Gipfel: Die kritisierte Schauspielhaus-Intendanz stellt sich den Fragen des Publikums. Von links Moderator Tobi Müller, vom Schauspielhaus die Diversitätsbeauftragte Yuvviki Dioh, Co-Intendant Benjamin von Blomberg und Schauspieler Michael Neuenschwander. Anna-Tia Buss

Jetzt ist es auf dem Tisch, das Publikum hat gesprochen! Am Mittwochabend debattierten Nicolas Stemann, Benjamin von Blomberg, die Intendanten am Schauspielhaus Zürich und Teile des Teams mit ihren Kritikerinnen und Kritikern. Ein öffentlicher «Publikumsgipfel», lange erwartet und gedacht als «Wirtschaftsgipfel» des Theaters. Um Wirtschaftlichkeit und ums Klima ging es in Zürich tatsächlich, sogar existenziell: Das Haus steht unter dem Kampfbegriff «woke» seit einigen Monaten für seine rückläufige Auslastung in den Medien am Pranger und seit kurzem auch im Zürcher Gemeinderat in der Kritik. Der Gegenwind ist so heftig, dass die NZZ im November fragen konnte:«Subventioniert die Stadt mit 40 Millionen ein sektiererisches Gesellschaftsexperiment?»

Ein Experiment, vielleicht sogar ein Gesellschaftsexperiment, das genau war dieser «Publikumsgipfel» in der Tat. Spannung und die Unsicherheit waren gross. Wird es zu einem Duell kommen oder zu einer Debatte? Werden sich die Kritikerinnen und Kritiker überhaupt zeigen? Die Kameras von SRF zeichneten auf, die neue Direktorin des Zürcher Kunsthauses, Nachbarin Ann Demeester, sass mit im Saal: «Ich beobachte diesen Dialog mit grossem Interesse.»

«Dieser Dialog» war bisher nie öffentlich, Gespräche über den künstlerischen Kurs des Theaters fanden bisher hinter verschlossenen Türen zwischen Schauspielhaus und Subventionsträgern statt. Die Stadt hatte den Leistungsauftrag formuliert und verordnete den ästhetischen und formalen Aufbruch, der nun zum grassierenden Unverständnis und zur Verstimmung in Teilen des Abonnementspublikums führt.

Damit scheint sich die Geschichte zu wiederholen: Auch Christoph Marthaler stand vor fast punktgenau 20 Jahren an derselben Stelle: Er musste sich für sein künstlerisches Programm erklären, doch nicht der «Wokeness» wegen, ihn traf der Vorwurf des «Unterhosen-Theater». Doch anders als in der Intendanz Marthaler ist die künstlerische Leitung des Hauses heute bereit, zuzuhören, zu lernen – und sogar Korrekturen vorzunehmen.

Schauspieler Michael Neuenschwander übt Kritik

Die Überraschung war gross: Nicht nur junge Fans, die erwiesenermassen das Haus häufiger aufsuchen als noch unter Barbara Frey – allerdings kaum etwas bezahlen –, sondern auch ältere Semester, die stattliche Preise entrichten, füllten am Mittwoch den Saal. Seit «über 50 Jahren habe ich ein Generalabonnement» (Applaus im Zuschauerraum), sagten sie zuhanden der künstlerischen Leitung auf der Bühne, aber: «Das Volk spricht ihre woke Sprache nicht!» Und: «Machen Sie doch Theater nach den Vorgaben des Autors, holen sie Ihre Barock- und Biedermeierkostüme aus dem Fundus!» Und: «Ich sehe nur noch Diskussionsforen, aber kein Schauspielertheater!» oder sehr grundsätzlich: «Verzichten Sie auf Ihr selbstgefälliges Regietheater!»

Die Herrschaften stellten sich im Saal mutig den Buhs der Jugend entgegen, denn da scheint etwas auf, was sie selbst «Theaterhunger» nannten. «Wir sind hungrig, doch wir wollen originales Theater!» In eine ähnliche Kerbe schlug einer, von dem man es nicht erwartet hätte. Er sass mit auf der Bühne neben der Intendanz, Schauspieler Michael Neuenschwander, am Pfauen seit 2010 und damit länger am Haus als seine Kolleginnen und Kollegen. Der Darsteller kritisierte: «Wir haben kein Schauspielensemble mehr. Die Darsteller sind ein Faktor, der das Publikum an das Theater bindet.» Sein Votum wurde beklatscht. Von Menschen jeden Alters.

Ein Riss geht durch die Gesellschaft – und durch das Theater

Man kann die Kritik der vielen auf ein Gesellschaftsphänomen zurückführen: den Riss zwischen den Generationen, den Generationengap. Das Publikum, das sich in «ihrem Theater» nicht mehr zu Hause fühlt, nicht mehr angesprochen und gemeint, steht den Ansprüchen von jüngeren und diverseren Publikumsschichten gegenüber. Sie fordern Triggerwarnungen und Gendersterne auf der Website und in Programmheften und eine Quote von BIPoC (Black, Indigenous, People of Color) im Ensemble. Die Kampflinie, die sich durch die Gesellschaft zieht, spaltet auch das Publikum – und offensichtlich sogar die Künstlerinnen und Künstler innerhalb des Theaters.

Vom Publikum ärgerlich vermisst wird an erster Stelle jedenfalls die sogenannte Werktreue. Nicht den Regisseur, der den Text mit der Gegenwart abgleicht, will das Publikum hören, sondern die unverstellte Stimme der Autorin, des Autors. Zweitens wird einiges davon kritisiert, was mit dem Schlagwort «Transdisziplinarität» zu tun hat: Im Pfauen werden keine reinen Sprechtheaterstücke aufgeführt, sondern unter einem klassischen Werktitel Inszenierungen von Tanzschaffenden oder Musikern, die sich schwer einer Sparte, einem Genre einordnen lassen. Drittens will das Publikum besser an die Stücke herangeführt werden und vermisst eine adäquate Vermittlung in der Kommunikation des Hauses.

Mit dem letzten Punkt rennen die Kritikerstimmen offenbar offene Türen ein: Die leitende Dramaturgin Katinka Deecke versicherte, man sei bestrebt, die Einführungen sowohl technisch als auch inhaltlich zu verbessern. Vor allem wenn es um Transdisziplinarität gehe, die bekanntermassen «schwer vermittelbar» sei. Mit einem veritablen Versprechen wagte sich schliesslich Benjamin von Blomberg hervor: «Unser Ziel ist es, ein grosses Ensemblestück zu machen. Das werden Sie bald erleben!» Ende gut, alles gut also? Bei weitem nicht. Aber ein Anfang ist gemacht, nächste «Publikumsgipfel» folgen, sie nennen sich «Stadtgespräche» und werden in verschiedenen Quartieren ausgetragen. Das Gesellschaftsexperiment ist auf den Weg gebracht.

Das erste Stadtgespräch findet am 10. Februar im Zürcher Debattierhaus Karl der Grosse statt. Im Webjournal des Theaters werden offene Fragen mittels Textbeiträgen und Videos beantwortet.

