Das Beste auf Schweizer Bühnen in der Saison 2022/2023

Theater und Oper Nichts wie hin: Das sind die besten Inszenierungen auf Schweizer Bühnen in der Saison 2022/23 Die Premiere ist der Cupfinal der Theater- und Opernschaffenden: Zum Glück gibts jeden Monat pro Theater mindesten eine. Fünf Opern- und fünf Theater-Neuproduktionen haben wir herausgepickt, bei denen wir glauben, Grosses zu erleben.

«Herzog Blaubarts Burg» in der Inszenierung von Anika Rutkofsky in Luzern. Ingo Hoehn/LT

Bartók: Blaubarts Burg, Luzern ab 4.9.; Basel ab 3.12.; Biel/Solothurn ab 9.12.

Werk: Béla Bartóks (1881–1945) «Herzog Blaubart Burg» ist ein rätselhaftes Wunder. Kaum ist Judith auf dem dunklen, feuchten Schloss des Herzogs, beginnt sie sieben Türen zu öffnen, hinter denen sich immer neue Schrecken zeigen. Gar der Tod? Oder führt dieser Gang gar zu einer Ehe?

Ausführende: Zwei Sänger, ein Dirigent, ein Orchester: Mehr braucht Bartók nicht. Gerade deswegen droht so oft das Scheitern. Dirigent Jonathan Bloxham vibriert jeweils vor Energie. Die junge Regisseurin Anika Rutkofsky will nichts weniger, als in Luzern das Schicksal der vermeintlich ewigen Opfer neu schreiben. In der grossartigen Produktion in Biel/Solothurn (Regie Dieter Kaegi) wird daraus Psychothriller mitsamt Kommissar. In Basel inszeniert Altmeister Christof Loy, angefügt wird «Der wunderbare Mandarin».

Wagner: Die Walküre, Bern ab 15.1.2023, Zürich ab 18.9.2022

Werk: Richard Wagners (1813–1883) vierteiliges Riesenwerk «Der Ring des Nibelungen» ist ein ungeheuerlich faszinierendes Opernabenteuer, «Die Walküre» das schönste und beste Werk daraus. Liebe, vor allem (juristisches und moralisches) Recht und der Tod sind die zentralen Themen, die Wagner in schönste und packendste Musik und in eine Familiengeschichte verpackt hat.

«Das Rheingold» gelang in Bern modern und witzig. Rob Lewis / Aargauer Zeitung

Ausführende: Die polnische Regisseurin Ewelina Marciniak gelang es, den Auftakt des «Rings», das «Rheingold», im Unterschied zu Andreas ­Homoki am Opernhaus Zürich modern, klug und mit etwas Witz zu erzählen. Und Nicholas Carter dämpfte damals im Dezember 2021 die ­Orchesterwogen so klug, dass Wagner im relativ kleinen Stadttheater wundersam leuchtete. Aber klar: Die ­Gesangsprotagonisten sind nun extrem gefordert. In Zürich dirigiert ­Gianandrea Noseda, die Sänger und Sängerinnen sind die angesagtesten unserer Tage.

Nono: Intolleranza, Basel ab 11.2.2023.

Werk: Auf der Suche nach seiner Heimat irrt ein Vertriebener durch die Trümmer des 20. Jahrhunderts. In der Begegnung mit verschiedenen Kollektiven erfährt er von den Ungerechtigkeiten seiner Epoche, von politischem Widerstand und seiner Unterdrückung. – «Intolleranza» ist, wie alle grossen Werke von Luigi Nono (1924–1990), eine Reise in die Vergangenheit und in die Zukunft: Nono war jener Opern-Neuschöpfer, der hochpolitische Werke schuf – und die italienische Oper vermeintlich vergiftete. Vielleicht war es auch ein Gegengift. Die Premiere 1961 wurde von Neo­faschisten gestört.

Ausführende: Theaterdirektor und Regisseur Benedikt von Peter denkt Oper als Kollektiv und so mischt sich das Publikum bei «Intolleranza» unter den Chor und wird so Teil einer gemeinsamen Erfahrung. Das unsichtbar im Bühnenraum verteilte Orchester soll Nonos expressive Partitur zum klangtheatralen Erlebnis werden lassen. Dirigent Stefan Klingele hat das Werk bereits dirigiert.

Bellini: Norma, Lausanne ab 4.6.2023

Werk: Gibt es eine schönere und tragischere Oper als Vincenzo Bellinis (1801–1835) «Norma»? Wenn alles stimmt, ist man von diesem Sängerfest jeweils erschlagen. 70 Prozent dieses «alles» hängt von der Titelrolle ab – von den grossen Diven dieser Welt gemeistert. Doch das Famose: Tenor und Mezzosopran haben fast genauso tolle Rollen, weinen ebenso schön. Es ist schwierig, aber vielleicht gereichen die Bemühungen zum Gang in den Opernhimmel.

Ausführende: Die Opéra de Lausanne hat das Glück, immer wieder quasi von der grossen Opernwelt verborgenes Versuchslabor für famose Sänger zu sein: Hier probiert man seine Rollen aus. Mit Salome Jicia wird das Publikum eine grandiose georgische Sängerin hören, die daran ist, an den Tophäusern zu debütieren; mit Paolo Fanale singt ein weltweit bejubelter Tenor die Partie des Pollione. Diego Fasolis wird einen historisch informierten Bellini bieten, der auf eine Fassung von Maurizio Biondi und Dirigent Riccardo Minasi basiert.

Giordano: Andrea Chénier, St. Gallen ab 23.6.2023

Werk: Die St. Galler Festspiele sind fast jedes Jahr für eine Überraschung auf ihrer Open-Air-Bühne im Klosterhof gut: 2023 bringt man Umberto Giordanos (1867–1948) Revolutionsdrama «Andrea Chénier»: In kaum einer Oper wird süsser von Liebe gesungen, in keiner stirbt das Liebespaar dramatischer und heldenhafter.

Opernzauber im Klosterhof: Verdis «Giovanna d'Arco» im Sommer 2022. Eddy Risch / KEYSTONE

Ausführende: Open-Air-Opern sind ausser in Verona immer Wundertüten, aber ins St. Galler Leitungsteam darf – siehe vergangene Jahre – vertraut werden. Jorge Puerta hat an grossen Bühnen gesungen, Ewa Vesin grosse Rollen. Regisseurin Rodula Gaitanou hat an grössten Häusern inszeniert.

«Kafka in Farbe», Theater Biel Solothurn, ab 22. 9. in Solothurn.

Werk: «Kafka zieht mich runter». «Kafka ist was für schwarz gekleidete Existenzialisten.» Die Vorurteile über Kafka scheinen für die Ewigkeit gemacht. Dabei hatte der Mann Humor, findet diese Inszenierung, welche die Kafka-Rezeption auf den Kopf stellen will.

Franz Kafka hatte Humor. Ullstein Bild Dtl. / ullstein bild

Ausführende: Am Geheimnis des Humors forscht Regisseur und Schauspieler Max Merker schon lange. An der Stummfilmlegende Buster Keaton und am Komiker Groucho Marx hat er sich abgearbeitet. Forschungswerkzeug: der eigene Körper, der sich die Körpersprache seiner humoristischen Vorbilder einverleibt – von Buster Keaton bis Groucho Marx.

EWS – der einzige ­Politthriller der Schweiz, Theater Neumarkt, Zürich, ab 8.10.

Werk: Die Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf in den Bundesrat war ein Politthriller, wie ihn die Schweiz noch nie erlebt hat. Die Inszenierung «EWS» entwickelt um die historisch gewordene Aufregung um eine Politikerin eine poetische Choreografie.

Schweizer Polithriller: Die Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf in den Bundesrat. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Ausführende: Vor fünfzehn Jahren erlebte Regisseur Piet Baumgartner die Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher als Bundeshausredaktor live mit. Jetzt will er zur Aufarbeitung dieses Dramas beitragen. Mit im Boot sitzen auch Slampoetin Lara Stoll – auf Ski – und ein Chor aus Schweizer Frauen.

Oscar Wilde: «Das Bildnis des Dorian Gray» ab 1. 12., Luzerner Theater.

Werk: Heute müsste sich Oscar Wildes selbstverliebter Titelheld Dorian Gray nicht mehr in einem Ölgemälde spiegeln, um herauszufinden, dass er der Schönste ist. Die Bilderflut auf Instagram wäre für ihn Seelenbalsam genug. Aber geht die Rechnung «schön» gleich «erfolgreich» wirklich auf? Liegt Schönheit nicht im Auge des Betrachters? Die Inszenierung in Luzern stellt die einfache Formel in Frage, indem sie die Schönheitsideale unserer Zeit als Konstrukte entlarvt. So schön und einfach ist es eben doch nicht.

Ausführende: Die deutsche Zeitung «Die Zeit» nannte Regisseurin Katrin Plötner vor wenigen Jahren noch «‹das› Regietalent des Jahres». Das ist lange her. Die Sporen hat sie sich inzwischen abverdient. Plötner inszeniert bevorzugt Stücke von Gegenwartsautorinnen wie Martina Clavadetscher oder Katja Brunner, kann aber auch Klassiker wie Tschechow und Lessing.

Elfriede Jelinek: «Sonne, los jetzt!», Schauspielhaus Zürich, ab 15.12.

Werk: Im Stück leiht Elfriede Jelinek ihre Stimme der mächtigsten Entscheidungsträgerin in der Klimafrage: der Sonne. Die darf wild drauflos monologisieren, zitiert Wittgenstein und befragt den griechischen Mythos, dessen Figuren der Sonne manchmal gefährlich nah kommen.

Elfriede Jelinek darf in Zürich drauflos monologisieren. Imago Stock&people / imago stock&people

Ausführende: Jelinek ist Chefsache, wenn der Chef Nicolas Stemann heisst. Niemand kann die weit in die hochpolitische Gegenwart ausufernden Textflächen besser bändigen, niemandem vertraut die österreichische Nobelpreisträgerin ihre Texte lieber an. Zehn Stücke hat er mit ihr bereits gestemmt.

«Molière», ab 31. 3. 2023, Theater Basel.

Werk: Am 17. Februar 1673 brach der französische Dichter Molière im ­Kostüm seines «Eingebildeten Kranken» auf der Bühne zusammen. Kurze Zeit später war er tot. Es war ein ­theatraler Abgang der Extraklasse. Die Inszenierung «Molière» dehnt die zur Legende gewordenen letzten ­Sekunden im Leben des grossen Dichters, der quasi das role model heutiger Hypochonder ist, zu einer «fatalen Revue» aus. Die schab­lonenhaften Figuren aus seinem ­Molière-Kosmos, all die Herrinnen und Diener, dürfen sich im Angesicht des Todes nochmals geistreich auf den Geist gehen – Bühne frei für die Intrige!

Molière wird in Basel zum Protagonisten auf der Theaterbühne. Hulton Archive

Ausführende: Die chilenische Autorin und Schauspielerin Nona Fernández hat das Stück extra für das Basler ­Ensemble geschrieben. Regisseur Antú Romero Nunes hat in der letzten Spielzeit schon mit «Was geschah mit Daisy Duck» seine Fähigkeit zum ­Humor und zur Überzeichnung unter Beweis gestellt.

