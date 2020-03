Theater St.Gallen muss wegen Coronakrise Premieren absagen und die Festspielpremiere ins Theater verlegen Noch weiss niemand, wie lange die Coronakrise das Kulturleben in die Knie zwingt. Trotzdem muss das Theater St.Gallen bereits jetzt den aktuellen Spielplan anpassen: Die Abschluss-Inszenierung «Letschti Rundi», mit der man sich vor dem Auszug ins Provisorium vom Haus verabschieden wollte, fällt aus. Und die Festspielinszenierung kann nicht auf dem Klosterhof stattfinden. Julia Nehmiz 25.03.2020, 14.55 Uhr

Der St.Galler Klosterhof als stimmungsvolle Kulisse wie hier bei «Edgar» 2018: Das wird es 2020 infolge der Coronakrise nicht geben.

Bild. Tanja Dorendorf

Nach dem vom Bundesrat angeordneten Verbot sämtlicher Konzert- und Theatervorstellungen bis Ende April ist das Theater St.Gallen intensiv damit beschäftigt, den Abschluss der Spielzeit neu zu planen. Wie die Theaterleitung nun mitteilt, müssen einige Produktionen abgesagt werden. Denn da auch der Probenbetrieb bis mindestens zum 19.April ruhe, sei es nicht zu vermeiden, Produktionen zu streichen.

Abgesagt sind:

- die Oper «Lessons in Love and Violence» im Grossen Haus

- das Schauspielprojekt «Letschti Rundi» im Grossen Haus

- die Tanzproduktion «Colossus» in der Lokremise

- das Projekt «Sandkorn» der Theatertanzschule in der Lokremise

Die Händel-Oper «Giulio Cesare in Egitto», die vergangenes Wochenende Premiere feiern sollte, soll möglichst noch in dieser Spielzeit aufgeführt werden. Ebenso such man Ersatztermine noch in dieser Spielzeit für die Schauspielproduktionen «Die Orestie» (Premiere war am 18.4. geplant) und «Die Gastfremden» (das Auftragswerk sollte am 23.4. uraufgeführt werden). Zudem sei es das Ziel, möglichst viele Nachholtermine für abgesagte Vorstellungen zu finden.

Keine Oper im Klosterhof an den Festspielen

Die Geschäftsleitung von Konzert und Theater gibt sich zuversichtlich, dass der Vorstellungsbetrieb im Mai wieder aufgenommen werden kann. Trotzdem stehe bereits jetzt schon fest, dass der Betriebsunterbruch auch Auswirkungen auf die 15. St.Galler Festspiele hat, die vom 26. Juni bis 10. Juli dauern sollen. So heisst es in der Medienmitteilung: «Mit grösstem Bedauern sieht sich das Theater St.Gallen gezwungen, die als Open-Air-Produktion vorgesehene Verdi-Oper Stiffelio statt auf dem Klosterhof im Theater zur Aufführung zu bringen.»

Das sei umso bedauerlicher, als dieses Werk dem Festspiel-Gedanken ideal entspräche und so präzise auf den sakralen Rahmen des Stiftsbezirks zugeschnitten sei, als wäre es für diesen Ort geschrieben worden. «Stiffelio» erzählt von einem protestantischen Pastor, der im Konflikt zwischen persönlicher Eifersucht und geistlicher Pflicht steht. Seine Frau hat ihn betrogen, er wird fast zum Mörder und schlägt ihr schliesslich die Scheidung vor.

Festspiel-Tanzstück und Konzerte nicht betroffen

Der Entscheid, der die St.Galler Festspiele mitten ins Herz trifft, sei den Verantwortlichen schwer gefallen. «Er war jedoch unumgänglich und aus planerischen und künstlerischen Gründen bereits zum jetzigen Zeitpunkt notwendig.»

Der Tanz in der Kathedrale sei von den Corona-Massnahmen nicht betroffen, sagt das Theater St.Gallen. Hier ein Szenenbild aus «Peregrinatio» von Beate Vollack von den Festspielen 2018. Bild: Eddy Risch / KEYSTONE

Auch wenn die Corona-Krise Ende Juni hoffentlich der Vergangenheit angehöre, bleibe unklar, wann der Probenbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Man wolle die in St.Gallen noch nie gespielte Oper «Stiffelio» in einer der Festspiele würdigen Inszenierung zeigen - und nicht in einer aus der Not geborenen und künstlerisch unbefriedigenden konzertanten Version.

Im Interesse der Sicherstellung der 15. St.Galler Festspiele war es deshalb zwingend, bereits jetzt zu handeln, schreibt das Theater. Das weitere Programm mit dem Tanzstück «Gegen den Strom» und den Konzerten sei von dieser Massnahme nicht tangiert.