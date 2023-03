Die Geriatrie-Gang: Schillers "Räuber" in den Vidmarhallen

Theater Die drei von der Geriatrie-Gang: In Bern proben Schillers «Räuber» den Ausbruch aus dem Gitterbett Friedrich Schillers «Räuber» fantasieren sich aus dem Sterbebett in ihre Jugend zurück. Kann das gut gehen? An den Bühnen Bern geht es nicht nur schief; unter erschwerten Umständen ist das bereits eine Leistung. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Ur-Echsen aus einer anderen Zeit? Die letzten Überlebenden der «Räuber»-Bande (von links) Spiegelberg (Kilian Land), Franz Moor (Linus Schütz) und Kosinsky (Claudius Körber). Bild: Florian Spring

«Haben Sie Ihr Konto bei der CS?», piesackt der Räuber Spiegelberg (Kilian Land) aus Schillers Anarcho-Drama einen unschuldig dasitzenden Menschen im Publikum. Der grinst unbehaglich. Als die Frage fällt, ist der Abend ungefähr in seiner Mitte – und endlich dort, wo er hingehört: ins heute. Denn die «Räuber», gäbe es ein schöneres Beispiel, sind dieser Tage entlarvt als Anzugträger in den Manager-Etagen. Wo also sitzen sie wirklich, die wahrhaften Gauner dieser Welt? Im Publikum oder auf der Bühne? Oder vielleicht dort, wo man keine Ahnung hat, dass ein Schiller je gelebt hat und sich in jungen Jahren dafür interessierte, wie man so etwas wie Freiheit erlangen und verteidigen kann?

Alles nur geträumt? Oder gut erfunden

In Bern jedenfalls regen sich in der geriatrischen Abteilung eines Krankenhauses drei sehr alte weisse Männer mit den Stimmen von Brüllaffen fürchterlich darüber auf, dass sie nicht mehr sind, wer sie einmal waren: Testosteron tickende Kriegsgurgeln, Helden. Freiheitshelden! In den «Räubern» von Schiller ersteht der spätere «Tell» auf. Die Greise also erklären schnurstracks den besterhaltenen als ihren «Hauptmann» und fieberträumen ihr Leben zurück. Und schwups, Vorhang öffne dich: Vom Krankenbett geht’s ab in die «böhmischen Wälder» zum schamlosen Hauen und Stechen.

Das Nachdenken über Männlichkeit, die der Shootingstar Mathias Spaan an den Bühnen Bern leistet, hat die Gegenwart kalt erwischt. Räuberbanden sind gerade jetzt wieder Gesprächsstoff. Doch mit jenen Verbrechern, die man auf der Bühne sieht, haben diese nichts gemein. Theater ist keine Kunst, die mit der Gegenwart gleichauf reagiert, sondern ein zeitverzögertes Medium.

Diesen Punkt gilt es zu erinnern, wenn man in den Vidmarhallen eine «Räuber»-Inszenierung verstehen soll, die Grosses will. Nichts weniger nämlich als Karl Moor (Linus Schütz) und die letzten Überlebenden seiner Bande, Spiegelberg und Kosinsky (Caudius Körber) am «Rande eines entsetzlichen Lebens» in Rückblenden dahin zu bringen, ihre «mörderischen Taten» zu hinterfragen. So räsoniert im Programmheft die Dramaturgin Julia Fahle über ihre Fassung.

Die Räuber sind Ur-Echsen mit kaltem Blut

Nun, wäre das in der Regie von Spaan denn auch zu sehen, man hätte sich dafür interessiert. Stattdessen findet ein etwas anderer Abend statt. Auch er hat es ihn sich, wenn auch nicht so wie intendiert. Die Berner Fassung tilgt alles Psychologische, Gefühlige – von dem der Stoff des 22-jährigen Schiller durchsetzt ist – und hebt ihn auf die Ebene einer Groteske. Wenn aber junge, sportliche Schauspieler alte, sabbernde Männer spielen – und das tun sie hervorragend –, ist das verlustfrei nicht zu haben. Eine Maske muss her, Latexteile fürs Gesicht und Bühnen-Make-up schichtenweise. Ein Unding allerdings, für derartige Echsen-Wesen Empathie zu empfinden. Sie sind und bleiben Karikaturen ihrer selbst.

An der Inkohärenz von Idee und Ausführung krankt die Regie von Spaan augenscheinlich. Auch chorische Passagen und Doppelbesetzungen helfen dem Verständnis kaum. Alt gewordene Moor-«Räuber» erinnern sich, doch Franz Moor, Karls Bruder, ist alterslos und Lucia Katikova spielt ihn mit psychologischem Realismus. Spaan vernebelt nicht nur den zugrunde liegenden Konflikt der Moor-Brüder, sondern dazu auch die Intention des Freiheitskämpfers Karl. Oder braucht männliche Gewaltbereitschaft vielleicht gar keinen Anlass? Möglich wär’s tatsächlich.

«Die Räuber» von Friedrich Schiller, Vidmarhallen 1, nächste Vorstellung am 2.4., 16 Uhr.