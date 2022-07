Kleintheater Luzern: Mit Virtual Reality in die Zukunft

Theater Digitaler Spielplan, digitales Abo und Technik-Nachhilfe fürs Publikum: Was das Kleintheater Luzern anders macht Während grosse Theater ihr in der Pandemie aufgebautes Online-Programm verwaisen lassen, geht ein kleines Theater in Luzern einen radikal anderen Weg. Hier ist ein kleines Forschungslabor für das Theater der Zukunft entstanden. Julia Stephan Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Schauspielerin Kristina Malyseva experimentiert am Kleintheater Luzern mit der Virtual-Reality-Technik.

Als die Theater während des ersten Lockdowns schlecht abgefilmte Inszenierungen und bizarre Homeoffice-Videos veröffentlichten, sahen viele darin das vorläufige Ende der Theaterkunst besiegelt. «Auch wir hatten während der Pandemie viele schlechte Streamings gesehen», sagt Sonja Eisl, die seit vielen Jahren mit Judith Rohrbach das von Emil Steinberger gegründete Luzerner Kleintheater leitet. Als ein zweiter Lockdown die Theater lahmlegte, zogen die Frauen aus der eigenen technischen und ästhetischen Unbedarftheit ihre Schlüsse: Sie wollten von Profis lernen, wie man es richtig macht: das Streaming, das Experimentieren mit neuen Techniken auf der Bühne.

VR-Brille als Paketpost – mit Retourenschein

Sonja Eisl, Co-Leiterin Kleintheater Luzern. HO

Mit dem Wegfall der Coronaeinschränkungen haben die meisten Häuser ihr digitales Angebot wieder zurückgefahren – einzig das Theater Chur startet im Herbst mit einem digitalen Festival in die neue Spielzeit. Es fehlen an grossen Häusern nachhaltige ambitionierte Projekte wie die des deutschen Staatstheater Augsburg, das seinem Publikum VR-Brillen mit Retourenschein nach Hause liefert. Nur wenige Gruppen schufen im Lockdown neue Ästhetiken, etwa das Aargauer Tournee-Theater Marie, das in der St.Galler Lokremise aus einer Notlage heraus die geplante Uraufführung eines Stücks von Maria Ursprung als filmisches Projekt herausbrachte und mit einem Livestream-Theater ans Schweizer Theatertreffen geladen wurde. Einzig bei der Vermittlungsarbeit gibt’s Fortschritte: Viele Theater bieten neu Podcasts an, in denen Stücke vorbesprochen werden.

Im Kleintheater Luzern hingegen drückt man gerade mutig aufs Gaspedal. Eine belgische Regierungsorganisation und auch das Schauspielhaus Zürich haben sich schon danach erkundigt, wie das geht mit dem digitalen Theater der Zukunft, das nicht nur auf Livekameras auf der Bühne setzt, sondern auch auf Virtual-Reality-Brillen fürs Publikum.

Theaterschaffende berichten von Ihren Erfahrungen beim Workshop für Virtual Reality am Kleintheater Luzern. Quelle: Youtube

Fabienne Mathis, neue Co-Leiterin am Kleintheater. Ingo Höhn

Dank der Transformationsgelder der staatlichen Coronahilfe konnte man im letzten Jahr eine Projektleitung für die neue «digitale Bühne» anstellen. Fabienne Mathis, die ab der Spielzeit 2023/24 als Co-Leiterin das Haus in die Zukunft führen wird, ergänzte den Spielplan um Vorstellungen, welche die technischen Möglichkeiten von Streaming, Motion Capture und Virtual Reality nutzen. Dass Kritiker das fehlende Gemeinschaftsgefühl solcher Formate bemängeln, die teilweise von zu Hause aus, teilweise auch vor Ort mit VR-Brille erlebt werden können, lässt sie so nicht durchgehen. Mathis ist überzeugt:

«Wenn alle in einem dunklen Raum in dieselbe Richtung schauen, findet bedeutend weniger Austausch statt.»

Das Gesprächsbedürfnis nach Produktionen mit hohem digitalem Anteil sei enorm. Virtual-Reality-Expertinnen und Digitalkünstler der Hochschule Luzern haben das Haus vom Keller bis zur Tribüne nachmodelliert. Künstlerinnen und Künstler können die Räume seither mit digitalen Projekten bespielen, Besucherinnen und Besucher mit VR-Brille als Avatare auf Entdeckungsreise gehen. Die vertrauten Räume schaffen Anknüpfungspunkte an lieb gewonnenen Theaterrituale. Die Autorin dieses Textes verlor in der digitalen Ausgabe des Treppenhauses sogar kurz ihr Gleichgewicht – so realistisch ist den Informatikern in stundenlanger Programmierarbeit die Umsetzung gelungen.

Das Kleintheater Luzern, durch die VR-Brille betrachet. Bild: Dario Lanfranconi

Auch deshalb ist Fabienne Mathis neben der intensiven Aufbauarbeit im Haus und in der lokalen und überregionalen Theaterszene – erste Projekte von Theaterschaffenden waren im April am Festival «Umprogrammiert» zu sehen – die Schulung der Zuschauerinnen und Zuschauer so wichtig. «Sie dürfen nicht bei der ersten technischen Panne vorm Computer gefrustet sein», so Mathis. In der auslaufenden Spielzeit konnte man beim «Büro für digitale Kompetenzen» zu festgelegten Bürozeiten vorbeikommen und sich die Technik erklären lassen. «Da wurde dann auch mal gefragt, wie man etwas auf Instagram postet», so Mathis.

Neue Zuschauerinnen und Zuschauer aus der ganzen Schweiz

Ab diesem Herbst können Abonnenten für das Begleitprogramm zum regulären Spielplan, bestehend aus Livestreams, Virtual-Reality-Erlebnissen und digitalen Gastspielen das erste digitale Theaterabo der Schweiz lösen. Die Preise für digitale Angebote bewegen sich in einem ähnlichen Rahmen wie für das analoge Programm. Wenn der aus der SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie» bekannte Moderator Yves Bossart im beliebten Format «Stand-up-Philosophy» auftritt, geschieht das in Luzern schon länger hybrid. Bei Bossart schalten sich Menschen aus der ganzen Schweiz zu. Bei Programmen von bekannten Comedians, die durch die Schweiz touren, lohne sich Streaming hingegen nicht, so Mathis. Deshalb wägt das Team den Einsatz technischer Mittel genau ab.

Im letzten Jahr bot man das digitale Angebot den Patienten einer Luzerner Privatklinik an. Menschen mit Beeinträchtigungen schätzen das Zusatzangebot. Auch in Primar-, Oberstufen- sowie Berufsschulen, wo die Gamingaffine Zielgruppe sitzt, hofft man, neue Zuschauer zu rekrutieren. Möglich, dass die VR-Brille bald auf genauso viel Akzeptanz trifft, wie ein wilder Bühnenritt mit der Livekamera.

