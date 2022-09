Theater Basel Ein Regisseur lässt die Wildsau raus – und erntet Buhrufe dafür Carl Maria von Webers «Freischütz» wird in Basel arg zerzaust, übrig bleibt wenig Oper, dafür umso mehr «Christoph Marthaler». Christian Berzins Jetzt kommentieren 16.09.2022, 14.00 Uhr

Er liebt mich – oder nicht? Ingo Höhn / TB

Das erste Witzchen gibt’s als Amuse-Bouche schon während der Pianissimo-Zaubertakte der Ouvertüre, wird doch dann der Orchestergraben langsam hochgefahren und das Kammerorchester Basel vermeintlich ins Rampenlicht gerückt. Alsbald wird es Spielball des Regisseurs Christoph Marthaler, denn das Auf-Ab-Spielchen wiederholt sich naturgemäss und der Höhepunkt ist erreicht, wenn das ­Orchester mit der Aufführung des Jägerchores dilettieren darf. Dass dieser in ein Bierglas hinein singt, findet ein Teil des ­Publikums sogar lustig, ja zum Schluss gingen die Buhs im ­Applaus unter.

Blödelei garniert mit wortreichem Leerlauf

Einmal mehr reiht sich in eine Marthaler-Adaption einer Oper Spässchen an Blödelei, garniert mit wortreichem Leerlauf. Ein Bilderrahmen wird sechs oder sieben Mal von der Wand auf den Boden fallen, eine Klaviereinlage zum Schlechten gegeben, und Marthalers Schauspielspezialität, schauerlich-schöne Klänge durch ein vierstimmiges Chörli zu erzeugen, lässt der Regisseur auch in einer Choroper wie dem «Freischütz» nicht aus. Nicht genug der musikalischen Albernheiten: Ein Bläserquintett irrlichtert durch die Oper, begleitet mal dies, mal das – tutet und trötet, als ob da nicht ein Orchester im Graben sitzen würde.

Carl Maria Weber hat den «Freischütz» 1821 komponiert und das kulturelle 19. Jahrhundert damit beeinflusst. Es geht um den Jäger Max, der Agathe nur heiraten darf, wenn ihm am Hochzeitstag ein Meisterschuss gelingt. Dafür lässt er sich mit dem Bösen ein und opfert beinahe seine Braut.

Die symbolbeladene Oper lässt sich von jedem Schultheater-Regisseur pennälerhaft ­veräppeln, Material dafür gibt es genug: Brautjungfern- und Jägerchor, Wolfsschlucht, Zauberkugel-Giessen, saufende Jägergesellen, ein von der Wand ­fallendes Bild, ein vom Himmel geschossener Riesenadler, ein unglaubhafter Deus ex Machina im Finale ... Die Kunst ist es, diesen Handlungszauber ernst zu nehmen, der Oper ihre Geheimnisse zu lassen oder ihr zu geben.

Marthaler hingegen leuchtet die Geheimnisse schonungslos aus, belächelt die Schwächen des Werks, die jede Garderobiere kennt. Kaum ist die Ouvertüre jubelnd verklungen, dröhnt das altbekannte Biertischschweigen, Marthalers berüchtigte Auftaktpause.

Vor 30 Jahren hat man das Poesie genannt, gestaunt, wie lange im Theater Stille herrschen kann. Im Herbst 2022 ist es eine Geste, die sich totgelaufen hat. Erwischt der Guru mal keine der szenischen Nichtigkeiten aus seinem Ideenköfferchen, lässt er Kartontiere über die Bühne hoppeln: mal ein Hirsch, mal eine Wildsau.

Hauptsache es gibt Bier, das hilft gegen den Stumpfsinn. Ingo Höhn / TB

Zum Schluss prallen die ­Welten aufeinander, Jägerchor gegen «Lied der Brautjungfern» – und alle beide gegen das Orchester: «Freischütz» endet in einer Kakofonie. Wir halten die Ohren zu, wollen schnell vergessen, was wir da sahen und hörten.

Das Kammerorchester Basel unter der Leitung von Titus Engel überrascht mit einem angriffigen hochlebendigen (Natur-)Ton, spielt auf Messers Schneide – und verletzt sich bisweilen brutal daran. Egal, wenn man spielen darf, dann ist’s grossartig – singen müssen die Musiker auch, man tut es im Unterschied zu den Protagonisten auf der Bühne mit Bravour. Dort arbeitet man mässig – bis furchterregend, allerdings mit System, will doch Marthaler für das Ännchen gar keine Sängerin, sondern eine seiner Schauspielerinnen (Rosemary Hardy).

Singt Nicole Chevalier (Agathe) vibratoreich ihre sommerwolkenschönen Arien, hält die Regie wenigstens einmal die Luft an. Rolf Romei (Max) ist ein lyrischer Lichtpunkt. Auch Schauspieler Ueli Jäggi darf mittun, so hat Marthaler noch einen alten Kumpan mit im sinkenden Boot: Jäggi ist ein hinzugedichteter «grosser Jäger vom Schwarzwald» und eine spektakuläre Überflüssigkeit.

Die Bühne ist ein Tal der Melancholie

Wie immer hat Bühnenbildnerin Anna Viebrock ein Tal der Melancholie erschaffen, wo der Theaterstaub seit Jahrzehnten auf den Ablagen und Vorhängen liegt. Aber Achtung, man hat sich mit Absicht auf «The Unanswered Question», eine 25 Jahre alte Arbeit, bezogen, das Alte sieht raffiniert durchdacht uralt aus.

Im Vereinslokal der Jäger nimmt der Leerlauf seinen Gang, wird nie zu Ende kommen: Die Protagonisten zeigen ihre Leiden und Kuriositäten, gehen bis zum Nonsens – so weit, dass jegliches Mitfühlen mit ihnen mitsamt dem Erzählen einer Geschichte entschwindet. Ein trauriger Abend, der nichts zu denken gibt.

Der Freischütz: Theater Basel, bis 2.12.

