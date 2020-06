«The Schuh must go on»: Die kleine Oper «Cendrillon» im St. Galler Stadtpark ist ein charmanter Ersatz fürs grosse Festspieldrama auf dem Klosterplatz Nichts für die Massen, aber ein Ohrenschmeichler, kurz, komisch, barrierefrei: Das Opernensemble verabschiedet sich mit Pauline Viardots Salonstück «Cendrillon» nach der Corona- in die Sommerpause. Am Mittwoch war Premiere, an einem zauberhaften Sommerabend. Bettina Kugler 25.06.2020, 17.50 Uhr

Ein Königreich für den passenden Schuh: Samuli Taskinen als Cendrillons Schwester Armelinde auf der Freilichtbühne im Stadtpark. Bild: Michel Canonica

Das Wünschen hat also doch noch geholfen, so wie zu märchenhaften Zeiten. Zwar hätte sich Operndirektor Peter Heilker noch vor ein paar Monaten sicher nicht träumen lassen, dass er zum Ende der Spielzeit in «Cendrillon» selbst auf der Bühne sitzen wird, statt vor den Partyzelten neben der Festspieltribüne am Klosterplatz die Massen zur Sommeroper «Stiffelio» zu begrüssen. Doch dies vorweg: Er macht sich gut als Märchenonkel und munterer Conférencier; er nimmt das Krisenmanagement, zu dem das Theater St. Gallen pandemiebedingt gezwungen war, locker und souverän auf die leichte Schulter. Und viel erklären muss er ohnehin nicht; «Cendrillon» ist eine knackig-kurze französische Version des weithin bekannten Märchens von Aschenputtel und dem verlorenen Schuh.

Statt grossem Drama wie sonst um genau diese Jahreszeit, wird für einmal kleines, feines Komödchen gespielt; statt Verdi gibt es nun eben Pauline Viardot, schon einmal vorher gehört? Falls nicht – und das wäre kein Wunder, weil Komponistinnen zu normalen Zeiten eher die Ausnahme auf den Spielplänen sind –, dann ist es spätestens jetzt höchste Zeit, sich eine der kostenlosen Zählkarten zu reservieren. Denn die Musik der Französin mit spanischen Wurzeln hat Charme; sie geht ins Ohr, aber nicht zu direkt und frontal. Und sie passt bestens in den Salon, der im Coronasommer den Festspieltrubel vor der Kathedrale ersetzt. Einen lauschigen, luftigen, grünen Salon. Amseln und Finken trällern hier in Nebenrollen mit.

Locker auf dem Rasen statt eingepfercht auf der Festspieltribüne

Man sitzt bequem wie im Garten, sofern man einen Platz findet oder einen Klappstuhl mitbringt. Gespielt wird leider nicht oft, nur viermal insgesamt. Das Publikum kann auf dem Rasen nicht so eng zusammengepfercht werden wie sonst in den engen Tribünenreihen am Klosterplatz: sehr angenehm! Als Kassenschlager ist Cendrillon nicht gedacht, vielmehr als Gratismuster im Miniformat – als Beweis der ungebrochenen Spielfreude und Sangeslust und als Vorgeschmack auf die kommende Spielzeit, barrierefrei, für jedes Alter. Es gelten die üblichen Abstandsregeln, im Grünen wie auf der Bühne.

Ohne Schutzmassnahmen geht es nicht: Cendrillon (Tatjana Schneider) desinfiziert das Mobiliar. Stéphane Fromageot gibt am Klavier das Einmannorchester im grünen, luftigen Salon. Bild: Michel Canonica

Wie zu erwarten, nutzt Regisseur Philipp Moschitz das als Steilvorlage für eine ganze Serie von Gags. Klar, dass Tatjana Schneider als stimmlich liebreizende Cendrillon nicht den Staubwedel schwingt, sondern mit Plastikhandschuhen und Pumpzerstäuber die Möbel desinfiziert. Die Einladungen zum Ball werden wie die Drinks der fiesen Stiefschwestern (Samuli Taskinen, Jennifer Panara) an langen Teleskopstangen gereicht, und beim Flirten trennt ein riesiger Meterstab die Turteltauben in spe. Getanzt wird auf Distanz; wenigstens sehen die Masken am Ball nicht aus, als werde gleich jemand operiert.

Zurücklehnen und geniessen: Mit «Cendrillon» spielt das Musiktheater-Ensemble Oper barrierefrei, für jedes Alter, eine knappe Stunde lang. Bild: Michel Canonica

Kleine Oper, grosse Show – das hat sich auch Ausstatter Claudio Pohle gedacht und sich nicht lumpen lassen. Zwar genügen ein paar Stühle und Requisiten, ganz wie bei einem fahrenden Trüppchen. Doch die Kostüme sind mal disneyhaft üppig, mal erinnern sie an die Erfolgsproduktion «Priscilla, Königin der Wüste». Dies nicht nur, weil Samuli Taskinen eine – nun ja, ziemlich maskuline Stiefschwester verkörpert.

Oper, ein verschmitztes Kinderspiel

Die Sängerinnen und Sänger jedenfalls geniessen es sichtlich, derart ausstaffiert über die Bühne zu turnen und endlich, endlich wieder zu singen. Da ist Shea Owens als Baron de Pictordu, Cendrillons Papi, charakterlich eher beschränkt – doch Pauline Viardot gönnt ihm eine facettenreiche, sangliche Partie. Riccardo Botta und Nik Kevin Koch als echter und falscher Prince Charmant sind ein eingespieltes komisches Gespann, das auch im Lyrischen bella figura macht. Jennifer Panara hat eine Spielzeit lang ihre starke Präsenz und Vielseitigkeit bewiesen und serviert hier das Dessert; Eva Zalenga tritt als Fee elfengleich aus dem Gebüsch, lässt Seifenblasen schweben und zarte, glockenhelle Töne.

Traumhaft schöner Sommerabend im Park: Auftritt der Fee (Eva Zalenga). Bild:Michel Canonica

Gespielt wird im doppelten Sinne: Einmal ein fast bis zum Gehtnichtmehr strapazierter Märchenstoff. Darüber hinaus ist «Cendrillon» aber auch ein verschmitztes, vergnügliches Kinderspiel mit der Oper als Gattung und Form. Die Fäden haben hier zwei in der Hand, die man sonst nie auf der Bühne sieht: Studienleiter Stéphane Fromageot als Einmannorchester am Klavier, und Erzähler Peter Heilker. Sein Tonfall reicht von Ironie bis hin zum Kalauer. «The Schuh must go on» – ja, besser kann man Sinn und Zweck der Minifestspieloper im Stadtpark kaum auf den Punkt bringen.

Weitere Vorstellungen: Samstag 27.6., 3.7., 7.7., jeweils 20 Uhr. Kostenlose Zählkarten kann man an der Theaterkasse und online reservieren.