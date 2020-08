Tenet startet am 26. August auch in der Schweiz, der Vorverkauf läuft bereits Europa first: Endlich ist das offizielle Startdatum für den ersten «richtigen» Blockbuster, Christopher Nolans «Tenet», bekannt. Regina Grueter 12.08.2020, 16.05 Uhr

«Tenet» startet am Mittwoch, 26. August in Grossbritannien, der Heimat des Regisseurs Christopher Nolan, sowie in weiteren vorwiegend europäischen Ländern, wie am Dienstag bekannt wurde. So auch in der Schweiz; in Deutschland und Österreich einen Tag später, am 27. August. Der Vorverkauf wurde eröffnet und läuft auch hierzulande (informieren Sie sich bei Ihrem Kino).