«Tatort»-Schauspieler Tilo Prückner ist im Alter von 79 Jahren gestorben Der deutsche Schauspieler Tilo Prückner ist tot. Bekannt war er unter anderem durch seine Rolle als Kommissar im «Tatort» oder der ARD-Serie «Rentnercops» sowie dem Kinofilm «Honig im Kopf». 06.07.2020, 14.08 Uhr

Schauspieler Tilo Prückner im Jahr 2012 Bild: Keystone/Stephanie Pilick

(dpa/spe) Tilo Prückner starb am Donnerstag in Berlin im Alter von 79 Jahren, wie seine Agentin der Nachrichtenagentur DPA am Montag unter Berufung auf die Familie sagte.

Prückner wurde einem breiten Publikum durch viele Nebenrollen in Fernsehsendungen bekannt, etwa in den Krimiserie «Kommissarin Lucas» und «Adelheid und ihre Mörder». Eine Hauptrolle spielte er seit 2015 in der Serie «Rentnercops». Im Film «Honig im Kopf» von Till Schweiger spielte Prückner Dr. Ehlers.

Für seine Rolle in «Bomber & Paganini» an der Seite von Mario Adorf erhielt er 1976 den Deutschen Darstellerpreis. Ende 2013 veröffentlichte Prückner seinen ersten Roman, «Willi Merkatz wird verlassen».

Der gebürtige Augsburger stand auch häufig auf Theaterbühnen. Er war Mitbegründer der Schaubühne Berlin, spielte am Schauspielhaus Zürich und gastierte am Bayerischen Staatsschauspiel.