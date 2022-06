Tatort-Kolumne «Tatort» aus München: Batic und Leitmayr gehen unter die Demenzforscher Im Fall «Flash» wandeln Demenzkranke zu Therapiezwecken durch die Kulissen ihres alten Lebens. Batic und Leitmayr machen bei diesem Reenactment mit. Und stiften bei den Zuschauerinnen und Zuschauern mächtig Verwirrung. Julia Stephan 18.06.2022, 16.00 Uhr

Die Kommissare Leitmayr und Batic (links) suchen sich Hilfe bei Demenzexperten. Die sollen einem dementen Therapeuten dabei helfen, sein Gedächtnis wiederzufinden. Quelle: BR

Wer glaubt, man könne erzählerisch nichts mehr Neues aus der alten Fernsehkiste «Tatort» zaubern, wird diesen Sonntag feststellen müssen, dass das menschliche Gehirn keine Grenzen kennt im Austüfteln origineller Plots.

Der Münchner Fall «Flash» stellt die Logik eines Krimis komplett auf den Kopf und auch wir Zuschauer werden erst gegen Schluss wieder sicher auf unseren Füssen landen. Denn in dem Fall, für den die Ermittler Batic und Leitmayr ein Institut für Reminiszenztherapie aufsuchen, in dem Demenzkranke zu Therapiezwecken durch die Kulissen ihres alten Lebens wandeln, ist von Anfang an nichts, wie es scheint.

Zwei Ritualmorde an Blondinen, einer in den 1980ern, einer in der Gegenwart, ein nach dreissig Jahren aus der Haft entlassener Triebtäter, der für den ersten Mord verurteilt wurde, und ein demenzkranker Therapeut, bei dem dieser Täter damals in Therapie war, stehen im Zentrum der Ermittlungsarbeit. Batic und Leitmayr wollen das Gedächtnis des dementen Therapeuten anzapfen, suchen Hinweise auf den Aufenthaltsort des Triebtäters. Es beginnt ein gruseliges Reenactment der 1980er-Jahre mit engagierter Beteiligung der Ermittler.

Logische Sprungakrobatik

Als Zuschauerin fühlt sich das an, als habe man selbst demente Symptome entwickelt. Die Ermittler verstecken ihr enormes Vorwissen auch vor uns. Sichere Annahmen über den Fall, dessen Charaktere lächerlich konstruiert wirken, stellen sich im Minutentakt als falsch heraus.

Am Ende ist diese Story, die logische Sprungakrobatik in Perfektion beherrscht, trotzdem nicht konfus genug. Den Täter hat man im Kopf schon vor Ende der 90 Minuten überführt.

«Tatort» aus München - «Flash». So, 19.6., 20.05 Uhr. Wir geben drei von fünf Sternen.