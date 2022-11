Tatort «Katz und Maus»: Drei von Fünf Sternen für die Folge

Tatort-Kolumne Für einen wirklich spektakulären Thriller sind die Dresdner« Tatort»-Ermittlerinnen vielleicht zu bodenständig Die routiniert inszenierte Folge «Katz und Maus» bringt die amerikanische Verschwörungsbewegung QAnon nach Deutschland. Tobias Sedlmaier 19.11.2022, 05.00 Uhr

«Tatort aus Dresden – Katz und Maus». Sonntag, SRF 1, 20.05 Uhr Das Erste

Titelsetzung ist ja so wichtig. Auch bei einer Zeitung kann man davon ein Lied singen, manchmal ein Klagelied, in seltenen Fällen das Hohelied. Eine attraktive, originelle Schlagzeile lockt an, verführt, baut erwartungsvolle Spannung auf das auf, was da noch folgen mag.