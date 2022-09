Tatort-Kolumne Hexen verbrennen: In Ludwigshafen haben es Lena Odenthal und Johanna Stern mit toxischer Männlichkeit zu tun Der «Tatort» ist zurück aus der Sommerpause. Gleich im ersten Fall muss scheints der Teufel selbst ins Kreuzverhör genommen werden. Susanne Holz 03.09.2022, 05.00 Uhr

Eine tote Investmentbankerin sorgt für Spannung bei den Ermittlungen. Bild: Das Erste

Toxische Männlichkeit, ja, dieses Thema ist jetzt auch nicht gerade neu beim «Tatort». Doch startet die erste Folge nach der Sommerpause ziemlich stark mit genau dieser Problematik. Was einmal am Buch von Stefan Dähnert liegt, einmal an einer wie stets sehr präsenten Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und dann an Schauspieler Götz Otto, der dem Typus des verbitterten Frauenhassers ein so diabolisches Gesicht verleiht, dass man meint, Odenthal verhöre hier gerade das personifizierte Böse.