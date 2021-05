Tatort-Kolumne Gegen einen Emporkömmling mit Gelfrisur helfen nur zwei bewährte Kommissare In Wien müssen sich Bibi Fellner und Moritz Eisner dieses Mal mit brütender Hitze, einem respektablen Wasserschaden sowie mit Männern mit sehr grossem Ego herumschlagen. Susanne Holz 08.05.2021, 05.00 Uhr

«Tatort» aus Wien: «Verschwörung». Sonntag, 9. Mai 2021, 20.05, SRF 1 Bild: ORF

Was den Wiener «Tatort» immer wieder trägt, sind seine Kommissare. Adele Neuhauser als Bibi Fellner und Harald Krassnitzer als Moritz Eisner unterhalten einen wie gute alte Freunde – und sie spielen auch solche, und das ist schön. Dieses Mal zieht Bibi kurzfristig zu Moritz – wegen eines Wasserschadens in ihrer Wohnung. Moritz wiederum schenkt Bibi einen Schlüssel zu der Wohnung, die er bald in Den Haag haben wird – als temporärer Mitarbeiter der EU-Antikorruptionsbehörde.