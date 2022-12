Berliner Tatort: Wenn sogar harte Milieuhunde weinen

Tatort-Kolumne Erster Berliner «Tatort» nach Nina Rubins Exodus: Wenn harten Milieuhunden das Wasser in die Augen schiesst Robert Karow (Mark Waschke) ermittelt nach dem Tod Nina Rubins (Meret Becker) allein. Und stellt sich seinem Lebenstrauma. Gut für die «Tatort»-Folge, schlecht für die Weiterentwicklung seines Charakters, den gerade die vielen Geheimnisse so anziehend machten. Julia Stephan Jetzt kommentieren 17.12.2022, 12.00 Uhr

Schauspieler Mark Waschke denkt viel über seine Figur nach. Bild: rbb

Der stets mit Sakko und T-Shirt als grauer Arbeitssoldat uniformierte Berliner Ermittler Robert Karow (Mark Waschke), bekannt für seine maximale Distanz zu allem, was in die Gspürsch-Mi-Ecke gehört, ist nach dem Tod seiner Kollegin Nina Rubin (Meret Becker) solo unterwegs. Die im Berliner Bandenmilieu spielende Folge «Das Opfer» bildet das Intermezzo zu einer neuen Paarbildung, die uns 2023 noch beschäftigen dürfte. Dann wird Corinna Harfouch an Mark Waschkes Seite erstmals als Ermittlerin Susanne Bonard in Erscheinung treten.

Karow erklärt Karow

Ohne Nina Rubins unerschöpfliches Emotionsreservoir ist dieser Karow zu karg, dürften sich die Macher der Folge gedacht haben. Die Konsequenz: Mark Waschke betreibt in dieser Folge das, was er abgrundtief hasst: Introspektion.

In dem im Berliner Bandenmilieu verorteten Mord an Karows ehemaligem Schulfreund und erster Jugendliebe schiesst selbst harten Milieuhunden vor lauter Sentimentalität das Wasser in die Augen. Karow weint und erduldet ein Martyrium an Schmerzen (samt abgeknipster Fingerkuppe). Ein Jugendtrauma liefert letzte Erklärungen für seinen spröden Charakter.

Schauspieler Mark Waschke hatte gegenüber den Medien einmal gesagt, es sei ihm wichtig, seine Figur nicht zu erklären. Karow sei einfach Karow. Tatsächlich schöpfte die Figur ihre Kraft aus ihren Leerstellen, etwa bei der sexuellen Orientierung. «Das Opfer» ist eine Enträtselung in mehreren Akten. Spannend für diese Folge, für die Serie hingegen riskant.

«Tatort» aus Berlin: «Das Opfer». Regie: Stefan Schaller. Sonntag, 18. Dezember, 21.10 Uhr, SRF 1. Vier Sterne.