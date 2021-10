Tatort «Unsichtbar»: Die Macher schauen zu weit in die Zukunft

Tatort-Kolumne Eine Groteske um Nanobots: Der neuste Tatort aus Dresden schaut zu weit in die Zukunft Das Team aus Dresden ist auf der Jagd nach tödlichen Nanobots, die ein unbekannter Stalker in die Körper seiner Opfer einschleust. Das ist zu viel Science-Fiction für den gediegenen «Tatort» aus der Stadt an der schönen Elbe. Susanne Holz 16.10.2021, 05.00 Uhr

«Tatort» aus Dresden: «Unsichtbar». Sonntag, 17. Oktober 2021, 20.05, SRF 1. Bild: Das Erste

Die Dresdner nehmen uns diese Woche mit auf eine wilde Reise in die Zukunft der Medizin. Eine zu wilde, die nicht so ganz zum gediegenen «Tatort» aus Dresden passen will. Science-Fiction und das von Kommissar Schnabel (Martin Brambach) liebevoll-autoritär geführte Dresdner Team sind keine sonderlich glaubwürdige Allianz.