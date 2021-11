Tatort «Die Kalten und die Toten»: die Verteidigung der Romantik

Tatort-Kolumne Die Verteidigung der Romantik ist ausgerechnet im Berliner Tatort Thema Das coole Berlin macht sich für romantische Liebe und Geborgenheit stark. Und wir machen uns zum Dank dafür für diesen «Tatort» stark. Susanne Holz 13.11.2021, 05.00 Uhr

Tatort aus Berlin: «Die Kalten und die Toten». Bild: Das Erste

Ausgerechnet die Berliner. Machen sich in diesem «Tatort» für die romantische Liebe stark. Oder wie Drehbuchautor Markus Busch sagt: «Dass man es am Ende unter der Haut spürt – wie wichtig Empathie ist.» Dass ausgerechnet die Berliner plötzlich auf so traditionelle Werte wie Verbundenheit und Geborgenheit setzen, ist schlau. Weil die Wirkung umso grösser ist, wenn eine wie die feierfreudige Kommissarin Rubin (Meret Becker) zur Mutter des weiblichen Mordopfers leise sagt: «Finchen, das ist süss.»