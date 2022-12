Tatort: Das Duo aus München zeigt viel feiertägliche Gefälligkeit

Tatort-Kolumne Das Duo aus München ist am Weihnachtstag im Einsatz – und zeigt viel feiertägliche Gefälligkeit Die Kommissare Leitmayr und Batic nehmen an einem Krimidinner teil und finden sich plötzlich im alten England wieder. Die Folge passt hervorragend zur Weihnachtszeit. Tobias Sedlmaier 24.12.2022, 05.00 Uhr

Dieser Münchner Tatort ist voll von Anspielungen auf die Szenerie aus Sherlock Holmes. Bild: rbb

Just zur Weihnachtszeit hängt bei Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) der Haussegen schief. Ersterer hatte leise Überlegungen hinsichtlich seiner Pensionierung angestellt. Davon erfuhr der andere spät – und fühlte sich prompt vom Freund übergangen. Also wird erst mal gegrantelt, als der ewige Assistent Kalli (Ferdinand Hofer) zum Krimi-Dinner lädt und die versammelte Polizeiwache in ihre neuen Rollen schlüpft.