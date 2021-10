Tatort «Blind Date»: Böse aus Langeweile – eine mutige Wahrheit

Tatort-Kolumne Böse aus Langeweile: Der neue Mainzer Tatort überzeugt mit einer mutigen Wahrheit Es ist eine Freude, nach einer ersten Folge 2018, erneut Heike Makatsch und Sebastian Blomberg als Mainzer Kommissare Berlinger und Rascher zuzusehen. Die beiden sind einem Räuberpärchen auf der Spur. Brillant: Henriette Nagel als blinde Zeugin. Susanne Holz 23.10.2021, 05.00 Uhr

«Tatort» aus Mainz mit Heike Makatsch: «Blind Date». Bild: Das Erste

Dieser «Tatort» aus Mainz beginnt in Dunkelheit und endet in Dunkelheit. Nichtsdestotrotz nimmt man ihn als eine Art helles Licht inmitten vieler anderer «Tatort»-Folgen wahr. Das mag daran liegen, dass man die Kommissare Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) nach Ostern 2018 erst zum zweiten Mal sieht und dass diese beiden so wohltuend anders sind und agieren. Zurückgenommen, ruhig, aber trotzdem mit grosser Präsenz und mit Gefühl.